La persistencia de la Feria del millón

¿Cómo le fue a la feria con la versión online de 2020? Comencemos por un balance...

Nos fue bien, era un experimento, así que no nos podemos quejar. Cuando hicimos esta versión virtual, no podíamos estar más encerrados. Estábamos en plena pandemia y cuando se salía, teníamos la restricción del pico y cédula, etc. Ayudó mucho que, como las personas estaban encerradas, se conectaban más, además de que comenzaron a pensar en adecuar sus casas, que se convirtieron en las oficinas. Tuvimos errores en la plataforma, pero nada dramático. Sabíamos que estábamos comenzando y lo asumimos: fue una propuesta ambiciosa y no era simplemente montar las obras en una plataforma, sino garantizar la experiencia. Algunos artistas que estaban quietos, pudieron mover sus obras, así que fue muy beneficioso para la todos.

Además de que las obras de la feria ronden el millón de pesos, su objetivo es que las personas se acerquen al arte, pero, ¿Cómo es esto con las circunstancias de la pandemia y lo deshabituados que estamos los colombianos a la hora de pagar por arte?

Ha sido un proceso muy interesante. La feria cumple nueve años consecutivos y este tiempo ha ayudado a que el público también se forme. Ya tenemos personas frecuentes que se han aproximado cada vez más al arte. Este ha sido un triunfo para la feria. Saber que hay personas que se acercan a la feria y salen convencidos de que pueden comprar arte o, mejor, de que salen con una obra en las manos, es muy satisfactorio.

La novedad de esta versión es el salón MACC...

Sí, es un salón que, por primera vez, estará en la feria. Se llama Salón de Maestras del Arte Contemporáneo Colombiano. Son seis artistas mujeres que llevan una trayectoria mucho más establecida que los artistas que participan en la feria, además de una particularidad: sus obras rondan los 1.000 dólares. María Elvira Escallón, Aleida Cárdenas, Rosario López, Mariana Varela, serán algunas de las artistas que estarán en este salón, que va en consonancia con la filosofía de la feria: democratizar el arte. Ellas, normalmente, venden muchísimo más caro, pero hicieron unas obras específicas para la feria y por eso es que este salón es muy especial.

Para muchos, el San Juan de Dios se concibe como un museo. Es un lugar casi que obligatorio para los bogotanos. Ustedes ya hicieron una versión de la feria en este lugar, la de 2019, pero ¿por qué regresar? ¿Cuál es el valor del San Juan de Dios para la feria?

Siempre hemos buscado locaciones inesperadas. Inicialmente estuvimos en Textura, una antigua textilera en Puente Aranda, y siempre nos preguntaban por qué tan lejos, por qué en una zona industrial. Bueno, la respuesta es que nos interesa salir de la zona de confort y nos encanta la idea de que el público nos acompañe en esto. El San Juan de Dios ya no es un hospital, como sabemos, pero es un espacio gigantesco con varios edificios que hacen parte de nuestro patrimonio. Hay muchos bosques, así que se presta mucho para lo que queremos. Es un hospital del que todo el mundo ha hablado, pero nadie lo conoce, así que también es una oportunidad.

Habrán los que quieran ir a la feria por curiosidad o que sí la conozcan, pero no tengan un millón de pesos para pagar por una obra... ¿Cuál es el plan para los que quieran ir a pasar la tarde, acercarse al arte y descubrir de qué se trata la Feria del millón?

Claro, es que queremos que las personas conozcan a los artistas, que se acerquen a nosotros. Habrá música, una oferta gastronómica muy valiosa, etc... Esta feria está diseñada para celebrar el arte de distintas formas y no todas ellas estarán mediadas por el dinero...