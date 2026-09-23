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María José de Bustos y la reflexión sobre los vínculos en “El horizonte de mi existencia”

La pianista y escritora española habló para El Espectador sobre su primera novela publicada. La historia está atravesada por la enfermedad mental, la música y el mar.

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Natalia Ortega
Natalia Ortega
23 de septiembre de 2026 – 07:14 a. m.
"El horizonte de mi existencia" es la ópera prima de María José de Bustos.
Aparte de "El horizonte de mi existencia", la pianista María José de Bustos ha escrito dos novelas que aún no han sido publicadas.

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A María José de Bustos las palabras se le quedaban adentro, atascadas. De niña hablaba con sus padres y sus hermanos, pero fuera de la casa el lenguaje se le volvía un muro. Un desconocido quería saber su nombre y ella callaba. Las monjas del colegio, en España, le hacían preguntas y ella callaba. Mucho después, ya adulta y en Colombia, encontró que “mutismo selectivo” era el nombre para aquel silencio.

A lo largo de su vida, la necesidad de decir encontró otras formas de desahogo: en el piano al que llegó siendo apenas una niña y que la…

Natalia Ortega

Por Natalia Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Interesada en temas de género, paz y memoria. ortegarnatalia nortega@elespectador.com
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