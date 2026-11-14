Esta imagen "ocupa un lugar destacado en la historia mundial de la fotografía", según la casa…

Titulado ‘Calle del Observatorio’ y realizado en Bogotá a principios de la década de 1840 por Jean-Baptiste Louis Gros, conocido como el barón Gros, el daguerrotipo salió a la venta con una valoración estimada de entre EUR 60.000 y 80.000. La placa metálica subastada mide apenas 19,5 por 14,5 centímetros y muestra a Bogotá casi vacía, con los cerros orientales al fondo y una calle que entonces se llamaba del Observatorio y que ahora es la calle 9.

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La primera fotografía de Bogotá se vendió en París por más de USD 300.000

Esta imagen "ocupa un lugar destacado en la historia mundial de la fotografía", según la casa Christie’s, ya que "no solo se trata de una de las primeras fotografías conocidas de Colombia, sino también de uno de los primerísimos daguerrotipos urbanos realizados fuera de Europa y de los Estados Unidos".

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La instantánea, que perteneció al periodista y emblemático director de Paris Match Roger Thérond, retrata un paisaje prácticamente desierto, con las montañas de la cordillera de los Andes al fondo.

Además de ser uno de los primeros daguerrotipos, técnica que comenzó a difundirse en 1839, esta fotografía destaca por su prolongado tiempo de exposición, de 47 segundos, y por registrar un entorno urbano y no un retrato de estudio, práctica habitual en aquel periodo. En esa época, Bogotá pertenecía a la República de la Nueva Granada, territorio que abarcaba las actuales Colombia y Panamá.

La fotografía fue el lote 228 e hizo parte de las 363 piezas que fueron vendidas entre el 13 y el 14 de noviembre en la capital francesa como parte de la colección fotográfica del periodista y antiguo director de Paris Match, Roger Thérond, de los siglos XIX y XX que sería subastada.

"Es completamente extraordinario tener esta primera imagen y de esta calidad excepcional", dijo Élodie Morel-Bazin, especialista responsable de la puja.

Parte del aliciente y del reto de capturar el paisaje radicaba en el afán pionero. "Era un poco como una carrera para ver quién tomaba las primeras imágenes, las más originales y que nadie antes había hecho", explicó Morel-Bazin.

Con todo, "la fotografía en aquella época estaba reservada a una élite y no todo el mundo se podía costear el material", añadió la especialista, quien confirmó que los primeros fotógrafos eran conscientes de que estaban "haciendo algo importante": nada menos que fijar para la eternidad instantes del pasado.

La placa perteneció antes a las colecciones parisinas de André Duchesne y Roger Thérond. También fue exhibida en el Museo de Artes Decorativas de París entre 1965 y 1966, así como en la Casa Europea de la Fotografía entre 1999 y 2000.

La casa de subastas consideró esta pieza como una de las primeras fotografías conocidas de Colombia y uno de los primeros daguerrotipos urbanos realizados fuera de Europa y Estados Unidos.