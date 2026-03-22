“La primera vez”: los libros que aparecen en la última temporada de la serie

Netflix anunció la entrega final que mostrará el desenlace de Eva, Camilo Granados y su grupo de amigos del colegio José María Root. Foto: Netflix - Netflix

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Este 18 de marzo se estrenó la última temporada de la serie colombiana “La Primera Vez”, una producción de Netflix que cuenta la historia de Eva Samper, la primera mujer que llega a un colegio de hombres en la Colombia de los años setenta. Ahí conoce a Camilo y a su grupo de amigos, a quienes pone a prueba constantemente con sus ideas revolucionarias y feministas.

Esta cuarta temporada consta de 12 episodios y se desarrolla durante los años ochenta, un periodo convulso debido a la violencia que se vivía en el país. Durante esta etapa, el grupo de amigos experimenta el paso a la adultez y el cierre definitivo de su historia. Como es costumbre, debido al gusto por la lectura de Eva y Camilo, la serie presentó varias referencias literarias que se articulan con la trama. A continuación, conozca de qué tratan los libros mencionados durante esta temporada.

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El origen de la tragedia - Friedrich Nietzsche

En este ensayo, el filósofo alemán analiza el origen de la tragedia griega a partir de la unión de dos elementos: lo apolíneo, sinónimo de belleza y orden; y lo dionisíaco, relacionado con el caos y la embriaguez. Para él, este género se sostenía en el equilibrio de ambos opuestos, el cual sufrió una ruptura a partir de la racionalidad introducida por el racionalismo de Sócrates y Eurípides.

El nombre de la rosa - Umberto Eco

Esta novela histórica del filósofo y escritor italiano narra la historia del fraile franciscano Guillermo de Baskerville, quien es el encargado de investigar una conjunto de muertes extrañas ocurridas en una abadía benedictina en el año 1327. En esta misión lo acompaña el novicio Adso, quien lo ayudará a desentrañar los misterios que entretejen en este convento.

El teatro y su doble - Antonin Artaud

Este reconocido ensayo del dramaturgo y actor francés propone las bases para la corriente artística fundada por su autor, “el teatro de la crueldad”. Este método está basado en el gesto, la estimulación de los sentidos y el movimiento, tomando como referentes el teatro folklórico y los mitos de diversas culturas, distintos a la tradición griega clásica.

Ideario feminista - Abigail Mejía

Abigail Mejía fue una activista, educadora y escritora dominicana, quien, a partir de este libro, elabora un manifiesto que expone su ideología feminista y las problemáticas que impactaban a las mujeres de la sociedad patriarcal en la que ella vivía, además de reflexionar sobre la dictadura de Rafael Trujillo, hecho histórico que marcó su época y visión del mundo.

Vainas y otros poemas - María Mercedes Carranza

Este es el primer libro publicado por la escritora colombiana. Aquí Carranza rompe con las normas de la poesía tradicional, así como con las figuras y adornos utilizados en la época, para de esta manera incursionar en el mundo de la literatura desde el uso de la ironía y el humor negro, además de darle un espacio predominante a la vida cotidiana en sus versos.

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La señorita Julie - August Strindberg

Esta obra de teatro expone cómo funcionaban las clases sociales en el mundo de la aristocracia sueca. Esto se da a partir del personaje de la señorita Julie, una joven privilegiada que parece no encajar en las normas de comportamiento que se le exige y que termina teniendo un amorío con su ambicioso criado, lo que desembocará en una serie de conflictos de poder y en un trágico desenlace.

México y el viaje al país de los tarahumaras - Antonin Artaud

Este libro narra el viaje que Antonin Artaud, poeta, dramaturgo y ensayista francés, realizó a la Sierra Tarahumara en México, para conocer la forma de vida y los ritos que practicaban los indígenas de esta zona. Este obra termina siendo un reflejo no solo de su experiencia, sino de las sensaciones que lo acompañaron al acercarse a una cultura distinta.

Crítica de la economía política del signo - Jean Baudrillard

En esta obra, el filósofo y sociólogo francés explica que el funcionamiento del capitalismo ha trascendido lógicas meramente económicas, ya que hoy en día el consumo se sustenta en un sistema de signos que asocian la adquisición y acumulación de objetos no solo con riqueza material, sino como riqueza simbólica y estatus.

Delta de Venus - Anaïs Nin

Esta obra de Anaïs Nin surge en 1940 a partir de la petición de un coleccionista de libros, que le pidió a la autora estadounidense una serie de relatos eróticos ambientados en París, los cuales terminarían siendo los quince cuentos que hacen parte de este libro. La antología fue publicada de forma póstuma en 1977.

Seis personajes en busca de autor - Luigi Pirandello

Durante el ensayo de una obra, seis personajes inconclusos -un Padre, una Madre, una Hijastra, un Hijo, un Chico y una Niña- buscan un autor que los ayude a desentrañar sus conflictos y darle conclusión a cada una de sus historias. Esta obra explora los límites entre la ficción y la realidad, siendo una de las más reconocidas del escritor italiano y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1934.​

El atravesado - Andrés Caicedo

Este libro del escritor caleño se ubica en su ciudad natal en los años sesenta, presentando la historia de un joven que se ve inmerso en el mundo de las pandillas juveniles, el rock y la salsa. En medio de un contexto marcado por la violencia, el protagonista tratará de mantener su carácter solitario, para evitar el mayor sufrimiento posible.

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