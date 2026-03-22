Los 139 años de El Espectador y su proceso de adaptación a la era digital

Redacción de El Espectador Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para un medio de comunicación en una era digital que ha llevado a que la atención y la forma de informarse se traslade a espacios nuevos en las redes sociales, a formatos audiovisuales que han sido pensados para ser reproducidos en pocos minutos o para ser escuchados mientras adelantamos otras tareas en nuestra cotidianidad.

Esta semana, precisamente, le preguntaban a Fidel Cano Correa, director de El Espectador, por la adaptación del periódico hacia lo digital, a lo que respondió que estaba contento con el proceso, pero no satisfecho, pues considera que hemos ido despacio, aunque los pasos que hemos venido dando en ese sentido han sido los correctos.

Puede leer: El Espectador fue nominado al Premio Lápiz de Acero, reconocimiento al diseño colombiano

Desde hace unos años las prioridades han cambiado. Aunque seguimos siendo parte de la prensa escrita, ahora pensamos los temas con un enfoque audiovisual, y este lenguaje buscamos adaptarlo y presentarlo en texto. Como parte de la redacción, puedo decirles que no ha sido fácil ese “cambio de chip”, pero lo hemos venido entendiendo y hemos querido transformarnos para presentarles a ustedes la información de la manera en que ahora están —estamos— acostumbrados a recibirla, con videos explicativos en redes sociales, con boletines que los dejan actualizados en pocos minutos o con pódcast que pueden escuchar mientras van en sus carros o mientras realizan los quehaceres del hogar.

Pero les contaré con algunos números y ejemplos cómo ha sido esta transformación. Nicolás Achury, editor del área audiovisual de El Espectador, ingresó hace ocho años al periódico. En ese entonces el equipo de video no contaba con más de ocho personas. Los contenidos que salían diariamente hasta hace unos años no pasaban de tres en promedio. Hoy, juntando las secciones de video, fotografía y pódcast, se cuenta con un equipo de 24 personas y diariamente salen al aire entre 12 y 15 videos de distintos formatos.

Le recomendamos: Cámara Colombiana del Libro: 75 años de historia

A renglón seguido les puedo contar que el trabajo de todas estas personas se ve reflejado no solamente en ese flujo de contenido, sino también en los resultados que hemos obtenido en los últimos tiempos. En nuestra cuenta de YouTube tenemos 1,17 millones de suscriptores. Y en nuestra última transmisión de las elecciones al Congreso y de consultas, que duró más de siete horas, tuvimos 304.781 visualizaciones, cifra que rompió récord en nuestros registros de audiencias.

Y un ejemplo extra, que además nos llena de orgullo no solo por el esfuerzo que representó, sino también por tratarse de un homenaje a una de las mayores insignias del periodismo no solo de El Espectador, sino del país: el año pasado, y por primera vez en nuestra historia, realizamos “Mientras haya tinta”, un cortometraje documental de 26 minutos sobre Guillermo Cano Isaza, de quien el pasado 12 de agosto se celebró el centenario de su nacimiento. Un trabajo que refleja esa apuesta por lo audiovisual y, quizá lo más importante, el cuidado de nuestras raíces y nuestros valores para hacer periodismo en democracia.

Le puede interesar: Colombia a través del cine

En nuestras redes sociales, hemos crecido también en audiencias. En Tik Tok tenemos 1,1 millones de seguidores; en Instagram 2,2 millones; en Facebook 5,5 millones y en X 6,3 millones.

En pódcast, formato liderado por Joseph Casañas, tenemos siete contenidos, varios de ellos pensados para cubrir distintos frentes. Por mencionar algunos, lanzamos recientemente “Pescao envenenado”, en el que se hablará sobre la campaña presidencial; El refugio de los tocados, el más escuchado, que le apuesta a la difusión de la cultura desde el diálogo de obras con los invitados; “Perfil sonoro”, que como su nombre lo sugiere, busca seguir cultivando el arte de hacer perfiles sobre los personajes de interés público; “Echemos cuentas”, que también tiene presentación en video, y que nos enseña sobre finanzas personales, o “Usted no sabe quién soy yo”, que incluye historias de nuestra cultura popular.

En el caso de los “newsletters”, actualmente tenemos 17 boletines que también buscan responder a distintos intereses. Tenemos boletines abiertos y también exclusivos para nuestros suscriptores, unos que se envían diariamente con el resumen noticioso, y otros para nichos específicos que se envían semanalmente con contenidos sobre política, deporte, cultura, opinión, gastronomía, ciencia, ambiente y más.

¿Y la inteligencia artificial qué papel juega en El Espectador?

Como también lo anotó Fidel Cano Correa, hemos avanzado en este tema, no a un ritmo acelerado, pero hemos procurado implementarla con el compromiso de mantener el rigor y la transparencia con nuestros lectores y audiencias. Si bien hemos tenido errores con ella y sin ella, el compromiso es no dejar de entregarles información que les sea de utilidad y que también el consumo de esta les sea más práctica. Si ingresan a nuestra página web, podrán notar que les ofrecemos la posibilidad de escuchar los artículos mediante la IA. También hemos implementado en algunas secciones la creación de contenidos con esta herramienta, aclarando siempre si el uso fue parcial o completo. En nuestras labores, les contamos, la usamos varios de nosotros para la transcripción de entrevistas o para la creación de gráficas que resuman cifras.

Nuestro lenguaje ha cambiado. Aunque a algunos les parezca incómodo, procuramos escribir los artículos así como éste, hablándoles directamente a ustedes. Como bien lo dijo en su momento Gabriel Cano: “Un periódico no se hace sin tertulia”, y sin ese diálogo entre todas las partes posibles no solo no podemos adaptarnos como periodistas, sino que no estaríamos enarbolando las banderas de la democracia. En palabras de María José Medellín Cano, editora judicial de El Espectador, y de Jorge Cardona Alzate, exeditor general, quienes publicaron el libro “Sin medias tintas. Tres siglos de historia de Colombia en El Espectador”, “a bordo de su décimo tercera década, ahora con las formas volátiles de la tecnología pero la misma convicción de los mayores de seguir adelante a pesar de los obstáculos, se mantiene firme una redacción que entiende sus deberes. (…) En busca de paz, inclusión, libertad, justicia social y democracia para Colombia, la orden de Guillermo Cano sigue intacta: creer en la justicia a pesar de todo y defender los derechos humanos sin medias tintas”.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖