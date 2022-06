La reactivación de los festivales al parque

Chucky García, programador y curador de Rock al Parque y Colombia al Parque, así como integrante del equipo del programa Festivales al Parque. / Kike Barona

Podría presentarlo, pero el mismo Chucky García dijo previo a responder las preguntas que quería aclarar desde qué lugar respondía el cuestionario sobre los festivales al parque este año: “Soy comunicador social y periodista, y he ejercido el periodismo desde los primeros años 90, especializándome sobre todo en música. Como periodista y espectador, vi el nacimiento de Rock al Parque y del programa Festivales al Parque. Además hice un documental sobre Rock al Parque en 1997, a finales de los 90 y comienzos de los dos mil hice parte de su equipo de prensa, posteriormente fui programador y creador del Festival Centro, una iniciativa de la FUGA a la cual fui invitado a formar parte a través de Julián Mosquera, su gerente en ese entonces y quien se ideó el festival. Yo me sumé para darle forma y edificar su ADN, y estuve vinculado durante las tres primeras ediciones. En 2014, por invitación del Idartes y de Santiago Trujillo, su director en aquel entonces, entré a trabajar (en calidad de contratista) como programador artístico y curador de Rock al Parque. En 2013 el festival había tenido un gran bajón, registró la asistencia más baja en toda su historia (menos de 150 mil personas), y gracias a todo el trabajo que hicimos con el Idartes en 2014 -y especialmente a toda la gente de la ciudad que cuida, asiste, ama y cree en el festival como un patrimonio y legado de Bogotá- lo levantamos y, aprovechando que era la celebración de sus 20 años, elevamos la cifra de asistencia por encima de los 250 mil espectadores. En 2017, tras el repunte que tuvimos con Rock al Parque en 2014, 2015 y 2016, el Idartes me entregó la programación y curaduría del festival Colombia al Parque, y entre 2017 y 2019 logramos duplicar la asistencia de público y renovamos el festival en todas sus líneas. También abrimos aún más sus puertas. En 2020 y 2021 no tuvimos festivales, pero regresamos en este 2022, hicimos Colombia al Parque en los primeros meses del año y fue un total éxito, de nuevo la gente hizo posible que viviéramos posiblemente la que ha sido su mejor edición en todos estos años; y ahora nos enfilamos hacia Rock al Parque. Yo sigo vinculado al Idartes como contratista, como programador y curador de Rock al Parque y Colombia al Parque, y como parte del equipo del programa Festivales al Parque, que a su vez involucra a todo el equipo directivo del Idartes y a su Gerencia de Música. Yo a veces suelo ser una cabeza visible dentro de esta organización, pero la verdad es que hay muchas más personas haciendo un trabajo de hormigas y un trabajo duro día y noche para poder que la ciudad cuente con estos espacios y que a su vez estos tengan un nivel de producción y organización altísimo”.

¿Cómo fue ese proceso de reorganización de los Festivales al Parque tras la pandemia?

Los Festivales al Parque cuentan con un ADN claro y específico y unas dinámicas que conservan el espíritu y la misionalidad con los que fueron creados, y eso ayudó mucho al momento de reorganizarlos. Estos eventos, creo yo, son de los pocos programas que se han mantenido a lo largo del tiempo conservando sus características y con una continuidad por parte de todas las administraciones y alcaldías. Sin embargo, siendo los primeros Festivales al Parque que se realizan en la Alcaldía de Claudia López y en el Idartes que dirige Catalina Valencia, el interés de esta administración por traerlos de vuelta ha sido determinante, no ha pasado un solo día en el que no se hable de los Festivales al Parque al interior del Idartes y de su Gerencia de Música, incluso se han dado la pela, como se dice coloquialmente, de buscar más presupuestos para la contratación de artistas y la producción general, y hasta la Secretaría de Cultura —en cabeza del secretario de Cultura— ha estado pendiente y fue clave al momento de ayudarnos a definir las fechas y que estas realmente encajaran en la gran agenda de eventos que tiene la ciudad. Insisto en que detrás de la organización de los Festivales al Parque hay más cabezas, manos y hombros empujando hacia adelante este gran barco, en relación a lo que la gente se imagina comúnmente.

¿Qué cambios, si los hubo, notó en la organización de otros festivales y en los acuerdos con solistas y bandas para su participación en los conciertos en Colombia en comparación con los que se hicieron antes de la pandemia?

No existen reservas, pero eso no ha impedido que se sigan dando cancelaciones por covid. Es decir, bandas o artistas que no pudieron tomar el vuelo para presentarse en alguna ciudad del mundo, incluidas las nuestras y las de toda Latinoamérica, porque salieron positivos. Fuera de Colombia al Parque, este año he asistido a tres festivales puntualmente: el Vive Latino en México, el Inferno Metal Fest en Oslo y el Estéreo Picnic en Bogotá. En los tres, de tres lugares separados entre sí, vi muy pocas cancelaciones por covid, en todo caso, y muchísima asistencia. Y un comportamiento muy bueno del público, tanto en la convivencia como en la compra de boletas y apoyo a todas las agrupaciones y artistas. Mucha información respecto a los cuidados que debemos seguir teniendo para eventos masivos, y muchísima felicidad por el reencuentro.

Hay una sensación de delirio por el regreso de conciertos y eventos culturales masivos. ¿Eso, de alguna forma, predetermina la apuesta de este año en los festivales?

Más que delirio, creo yo, hay un pico de reactivación que en todo caso presenta un reto mayor, y es el de cómo hacer para que este pico se mantenga y no pase solamente por ser el de la reactivación. Mejor dicho, qué hacer para que de una reactivación comencemos a hablar de un repunte de ventas de entradas para conciertos, festivales y eventos de música en teatros, salas de conciertos y bares. Porque no es lo mismo lo que puede pasar con una arena como la Movistar, que en todo caso tiene un gran músculo en todo sentido, que con una sala pequeña o un bar que presenta música en vivo. Ahí, creo yo, está realmente la salud de la música en vivo. Una cosa es tomarle la oxigenación y la presión a un festival, y otra muy distinta a un teatro que presenta música en vivo. Y para mi ahí radica el verdadero pulso. Y no. No predetermina la apuesta de este año en los Festivales al Parque, porque nuestro ejercicio de programación lo enfocamos en todo lo que representa no tener que vender tiquetes. Y en ese sentido, esto nos permite invertir toda esa energía en montar programaciones con más apuestas, más inclinadas hacia la formación de públicos y en el cerrar las brechas que aún tenemos en temas como el de género.

Hay varios solistas o bandas que debutan en los festivales al parque según el anuncio que hicieron hace unas semanas. ¿Cómo llegó a estas personas y cómo se piensa esa cercanía del público con un artista o banda que pueden ser desconocidas?

Las bandas que debutan en los Festivales al Parque no lo son tanto porque llevan pocos años de carrera sino porque se van a presentar por primera vez en las tarimas de estos festivales. Por ejemplo, la leyenda del rock Ilegales de España, que por fin vamos a tener tras una gestión de muchos años, o un artista revelación como el argentino Trueno, que si bien incluso nunca antes ha venido a Colombia pues ya cuenta con una cercanía con el público. Una cercanía que se traduce en tener casi 6 millones de suscriptores en YouTube, más de 2 millones de seguidores en FB, o casi 10 millones de oyentes en Spotify.

De igual manera, ¿cómo se decide el regreso de una banda o artista a uno de los festivales? Esto por los casos de Christina Rosenvinge y Miranda.

En el caso de Christina Rosenvinge, este 2022 se cumplen 30 años de su álbum Que me parta un rayo (1992), uno de los discos de referencia en el rock latinoamericano y que además fue el de iniciación en la música para muchísimas personas. Gracias a su actuación en Rock al Parque 2019, cuando le propusimos la idea de venir esta vez a tocar este álbum de Christina y Los Subterráneos, canción a canción, a las pocas horas nos dijo que sí. De no haber venido ella primero a Rock al Parque con su concierto como solista quizás esto no habría resultado. Y en el caso de Miranda, pues bueno, está en su mejor momento y ha madurado como los buenos vinos.

¿Cuál es el mensaje para la gente que espera volver a los festivales al parque este año?

Que asistan, que los disfruten de comienzo a fin y que sigan manteniendo en todo caso los cuidados respectivos, porque el mal bicho, como dirían Los Fabulosos Cadillacs, no se ha ido aún.

¿Por qué Rock al Parque se pensó para hacerse en dos fines de semana? ¿Por qué este cambio?

Realmente no es un cambio, es un logro y un gol que se marcaron el Idartes, la Secretaría de Cultura y la Alcaldía. Desde esos Rock al Parque de 1995 a 1997 no se veía algo así, con excepción de un Rock al Parque que hizo en la década del 2000 y que no solo fue de tres días sino que llegó a otros lugares de la ciudad como el Parque El Renacimiento. Es un cambio absolutamente positivo. porque además crea un marco mucho más grande. Son dos fines de semana, el del 26 y 27 de noviembre y el del 3 y 4 de diciembre, pero desde el Idartes también se va a ofrecer una programación de actividades entre el lunes 28 de noviembre y el viernes 2 de diciembre. Así que en realidad no son cuatro días de programación sino nueve, y la idea es que las discotiendas, bares, librerías y demás espacios que quieran ofrecer una programación, en el marco de este gran Rock al Parque, pues se sumen. Y así llegar a tener una agenda conjunta que vaya en beneficio de la gente y los artistas, y que quienes vengan de afuera de Bogotá pues no tengan que escoger entre un fin de semana sino que se queden en Bogotá durante todos estos días y experimenten esta especie de “novena roquera”. Este año Rock al Parque será el evento metropolitano que marque el comienzo de la Navidad en nuestra ciudad, así que hace mucho sentido pensarlo de este modo.

