La RTVE pide explicaciones a la BBC por presunto plagio de “Ministerio del tiempo”

El pasado 21 de febrero, la cadena de televisión pública británica BBC, anunció por su web oficial que próximamente estarían realizando el estreno de la serie The Ministry of Time, una producción que se basa en el libro de Kaliane Bradley - que se publicará en mayo - y que fue adaptada por la dramaturga y guionista, Alice Birch.

Esta producción, que contará con un total de seis episodios, trata de “un departamento gubernamental recién creado, que está reuniendo a ‘expatriados’ de toda la historia en un experimento para probar la viabilidad de los viajes en el tiempo”, señaló la BBC en un comunicado oficial. Sobre esto, varios usuarios en redes sociales señalaron su similitud con la serie de la RTVE, Ministerio del tiempo, que fue emitida entre 2015 a 2020.

El programa televisivo, creado por los hermanos Pablo - quien falleció en 2014 - y Javier Olivares, tiene un total de cuatro temporadas y llegó a presentarse en plataformas de streaming como Netflix y HBO. En esta, sus protagonistas son Alonso de Entrerríos, interpretado por Nacho Fresneda; Amelia Folch, por Aura Garrido, y Julián Martínez, por Rodolfo Sancho, quienes, a través del Ministerio del Tiempo, “una institución gubernamental autónoma y secreta que depende directamente de Presidencia de Gobierno”, buscan impedir “que cualquier intruso del pasado llegue a nuestro presente -o viceversa- con el fin de utilizar la historia para su beneficio”, como describe la sinopsis de la cadena española.

Tras hacerse público el resumen de la serie británica, se pronunció la RTVE en redes sociales: “Ni RTVE ni la productora de El Ministerio del tiempo han otorgado ninguna licencia a BBC ni a las productoras para su adaptación. RTVE solicitará explicaciones a BBC sobre el anuncio que realizó sin perjuicio de los derechos que le asisten en defensa de sus intereses”.

Sobre la acusación, la autora del libro, Kaliane Bradley, comentó: “Nunca he visto la serie de Televisión Española y los títulos idénticos son una desafortunada coincidencia”. La televisora británica de igual manera comentó a La Vanguardia que: “La adaptación de la próxima novela debut de Bradley tiene partes de romance, ciencia ficción y thriller, se centra en expatriados de la historia que se adaptan a la vida en el Reino Unido actual, en un romance entre una mujer del siglo XXI y Grahan Gore, explorador del Ártico en el XIX”.

El creador de la serie española, Javier Olivares, comentó en X: “me extraña que nadie de la BBC no conociera la serie, porque: se emitió en Netflix UK”. Además, recordó otro episodio con la cadena televisiva estadounidense, NBC, que plagió la serie en otra llamada Timeless; este caso fue llevado a tribunales y se demostró que sí se había tomado la idea de los hermanos Olivares para crearla.

“Para mí es un homenaje, porque no sé qué otra serie española han plagiado la NBC y la BBC (...) Lo que decida RTVE estará bien decidido y no me voy a meter”, comentó el creador de la serie al medio digital Fotogramas, donde también aclaró que los derechos intelectuales de Ministerio del tiempo están bajo el resguardo de la Radiotelevisión Española.

