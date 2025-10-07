Logo El Espectador
Débora Arango: Ministerio y MAMM presentan homenaje a 20 años de su fallecimiento

El Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes se unió al Museo de Arte Moderno de Medellín y anunciaron un plan de acción conjunto para conmemorar a Débora Arango a 20 años de su fallecimiento.

Redacción Cultura
07 de octubre de 2025 - 12:25 p. m.
Se interesó por medios como el óleo, los frescos, la escultura y cerámicas. Aunque durante el siglo XX su obra fue censurada y criticada, Arango siguió adelante y en 1986 donó 233 de sus obras al Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy es considerada como una de las figuras más importantes de la historia del arte en Colombia.
Foto: Luis Benavides/EE
La maestra Débora Arango será homenajeada con un plan de acciones conjunto realizado entre el Ministerio de las Culturas y el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM). Entre exposiciones, un proyecto editorial y una retrospectiva, el legado de la artista antioqueña circulará por el país.

El anuncio llega después de que en septiembre se desatara una polémica tras conocerse la intención de venta de dos obras de Débora Arango que hacen parte de la colección del museo, la cual fue rechazada de manera definitiva por el Ministerio de las Culturas.

El 4 de diciembre, día en el que Arango cumple 20 años de fallecida, se inaugurará una exposición el Museo Santa Clara en Bogotá, en la que se pondrá en diálogo las obras de la maestra con piezas del museo, "como un gesto de memoria y reconocimiento a la artista que abrió camino en la representación crítica y audaz de la realidad colombiana", según un comunicado de prensa.

Adicionalmente, el ministerio también preparará un proyecto editorial infantil con el que pretenden acercar el legado de Arango a las generaciones más jóvenes, resaltando su compromiso social.

“Débora Arango ocupa un lugar fundamental en la historia cultural del país: con una pintura marcada por la fuerza expresiva, la crítica social y la representación del cuerpo femenino desde perspectivas innovadoras, rompió paradigmas y enfrentó la censura en una época adversa para las mujeres en el arte. Su legado artístico y simbólico sigue siendo un referente de libertad, pluralidad y memoria”, se lee en un comunicado.

Por otro lado, el MAMM, institución que resguarda la obra de la artista antioqueña que fue donada por ella entre 1986 y 1987, realizará diferentes acciones de manera independiente, como varias exposiciones en 2026, donde la obra de Arango será el eje conceptual de las exhibiciones temporales y de la colección del museo. De esta manera, pretenden poner en diálogo “su producción con artistas latinoamericanas de distintas generaciones, y con una importante colección mexicana de arte moderno y contemporáneo”.

Por otro lado, para febrero de 2026 planean la publicación “de un libro de arte dedicado a Débora Arango, que contará con textos de escritoras nacionales e internacionales como Estrella de Diego (España), Sofía Hernández Chong Cuy (México), Sylvia Suárez, Sara Fernández y Juliana González (Colombia). Esta publicación busca ofrecer nuevas perspectivas sobre su vida y obra”.

Finalmente, están desarrollando una exposición retrospectiva de la artista que pueda estar presente en algunos museos alrededor del mundo. “Con estas acciones conjuntas, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Museo de Arte Moderno de Medellín reafirman su compromiso con la protección, divulgación y actualización del legado de Débora Arango, una mujer que con su arte transformó la manera de ver, pensar y representar la realidad colombiana”, se lee en el comunicado.

Por Redacción Cultura

