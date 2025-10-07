Conozca la muestra de grabado colombiano en Medellín durante la BIAM

Póster oficial de la Exposición de Grabadores Colombianos 2025, parte del Circuito Expositivo de la BIAM 2025 en Medellín. Foto: Prensa

La Exposición de Grabadores Colombianos 2025, organizada por el Encuentro de Artistas Grabadores (EAG), abrió al público el 2 de octubre en la Biblioteca Pública Piloto y el CreaLab de la Universidad de Antioquia, ubicados en el barrio Carlos E. Restrepo.

El EAG, fundado en 2017 por Félix Ángel junto con Catalina Peláez, Elkin Úsuga, Mónica Taborda y Hernando Guerrero, promueve la innovación en los lenguajes gráficos y el reconocimiento de los artistas dedicados al grabado.

Sobre la exposición

El evento hace parte del Circuito Expositivo de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (BIAM 2025) y estará acompañada de un conversatorio inaugural el 9 de octubre a las 6:00 p.m. en la Torre de la Memoria de la Biblioteca Pública Piloto. Su entrada es gratuita.

Para realizar la exposición, se lanzó una convocatoria nacional que recibió 178 propuestas, de las cuales 123 obras fueron seleccionadas. De este grupo, 48 trabajos fueron elegidos por un jurado internacional para el III Proyecto de Reconocimiento y Estímulo, que se exhibirá en el Museo MAJA de Jericó en 2026 con premios de adquisición en efectivo.

Y, debido a la cantidad de obras, la exposición cuenta con dos espacios cercanos para su desarrollo: la Biblioteca Pública Piloto y el CreaLab de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Esta organización permite acercar al público a la técnica del grabado en contextos complementarios.

Horarios para visitar la muestra

La exposición puede visitarse en la Biblioteca Pública Piloto hasta el 8 de noviembre (lunes a viernes de 8:30 a.m. a 7:00 p.m., sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.) y en CreaLab hasta el 28 de octubre (lunes a jueves de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.). Además del conversatorio inaugural, el programa académico incluye charlas y visitas guiadas gratuitas.

Según la curadora jefa de la BIAM 2025, Lucrecia Piedrahita Orrego, la participación de los grabadores amplía los lenguajes artísticos de la Bienal y conecta el pasado del grabado con las prácticas contemporáneas. Por su parte, Félix Ángel, gestor del EAG, afirmó que esta exposición es mucho más que una muestra de grabado: es una oportunidad para que los artistas colombianos den a conocer su trabajo y se conecten con el público durante la BIAM 2025.