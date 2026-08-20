La Fundación Gabo recibe premio de la SIP por su contribución al periodismo en Iberoamérica

El director general de la Fundación Gabo, Jaime Abello, habla durante la entrega de los Premios Gabo este sábado, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE - Carlos Ortega

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció este miércoles que concede el premio ‘Gran Amigo de la Prensa’ a la Fundación Gabo por “su extraordinaria contribución a la excelencia periodística, la formación profesional y el fortalecimiento del periodismo independiente en América Latina y el mundo iberoamericano”.

La SIP destacó en un comunicado que la fundación, creada en 1994 por el nobel de Literatura Gabriel García Márquez, sirve como referencia para editores y periodistas y ha sabido preservar el legado y el proyecto del aclamado escritor colombiano.

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“Su trabajo ha contribuido a impulsar nuevas narrativas, promover la reflexión sobre las transformaciones de los medios y construir redes de colaboración entre profesionales de toda la región”, expresó el organismo, con sede en Miami.

Además, subrayó que la Fundación Gabo promueve la calidad de la información y el servicio a las audiencias en una época marcada “por las transformaciones tecnológicas y crecientes desafíos para la credibilidad, la sostenibilidad y la independencia del periodismo”.

La SIP entrega cada año este galardón a organizaciones o personas que fortalecen y contribuyen al desarrollo del periodismo en Iberoamérica.

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“Con este premio queremos reconocer no solo su extraordinaria labor de formación, sino también su capacidad para inspirar a generaciones de periodistas y fortalecer una profesión esencial para la democracia”, dijo el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

La ceremonia de entrega se celebrará durante la 82ª Asamblea General de la SIP, que tendrá lugar del 22 al 25 de octubre en Bogotá.

La SIP, compuesta por más de 1.300 publicaciones de las Américas, es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión.

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