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David Betancourt: “A mí lo que me interesa es que mi literatura suene a vida”

El escritor antioqueño publicó una nueva versión de “Bebestiario”, libro de cuentos que ya había sido lanzado hace 10 años, pero que ahora incluye nuevos relatos en los que, más allá del alcohol, los personajes exponen desde el humor retratos de soledad, amistad y fracaso.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
20 de agosto de 2026 - 11:00 a. m.
David Betancourt ha escrito otros libros como “La conjura de los vicios” o “El fracasador”.
David Betancourt ha escrito otros libros como “La conjura de los vicios” o “El fracasador”.
Foto: Laura Morales - Penguin Random House

Sentarse a leer a David Betancourt implica tener la certeza de que se acerca un rato ameno, en el que será posible detenerse en una frase para reflexionar sobre ella, y también en el que habrá espacios para reírse y quizá repetir algún fragmento porque su ingenio y su estilo representan un sentido del humor que mezcla lo inesperado con lo cotidiano.

“Bebestiario”, su libro de cuentos que vio la luz por primera vez hace 10 años, vuelve con nuevas historias que, sí, tienen en común lo que logra el alcohol, pero sin elogiarlo o vilipendiarlo, y...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
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