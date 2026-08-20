David Betancourt: “A mí lo que me interesa es que mi literatura suene a vida”

David Betancourt ha escrito otros libros como “La conjura de los vicios” o “El fracasador”. Foto: Laura Morales - Penguin Random House

Sentarse a leer a David Betancourt implica tener la certeza de que se acerca un rato ameno, en el que será posible detenerse en una frase para reflexionar sobre ella, y también en el que habrá espacios para reírse y quizá repetir algún fragmento porque su ingenio y su estilo representan un sentido del humor que mezcla lo inesperado con lo cotidiano.

“Bebestiario”, su libro de cuentos que vio la luz por primera vez hace 10 años, vuelve con nuevas historias que, sí, tienen en común lo que logra el alcohol, pero sin elogiarlo o vilipendiarlo, y...