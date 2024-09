Desmitificando la ciberseguridad

Tom Tovar estudió Finanzas y Contabilidad en la Universidad de Houston. Foto: Cortesía: Tom Tovar

Cuéntenos sobre el trabajo que se desarrolla en AppDome...

Nuestra misión es proteger todas las aplicaciones móviles del mundo y la forma en que lo hacemos es haciendo que el trabajo que los desarrolladores y las marcas hacen para proteger la aplicación y el usuario, sea fácil. Utilizamos el aprendizaje automático para codificar todas las defensas que necesitarían en una aplicación móvil para que sus equipos de desarrollo no tengan que hacer esta labor. Así que estamos aquí para facilitárselo a las empresas que nos proporcionan las aplicaciones a usted y a mí. Hacemos esto para mantenernos seguros, para salvarnos del fraude y los ataques cibernéticos.

¿Qué fue lo que lo atrapó de este mundo de la seguridad cibernética?

Me gusta mucho la idea de que ayudas a la gente y puedes dar una respuesta a las malas prácticas de algunas personas, quienes, con herramientas sofisticadas, van a grandes distancias para poner cosas malas o atacarnos en nuestros dispositivos móviles, donde a veces somos más vulnerables. Siempre me interesa que la gente comprenda que ayudamos a la marca, pero también protegemos a las personas.

¿Y qué es lo que más le preocupa sobre la seguridad en la red?

La seguridad cibernética es un área muy grande y deberíamos entender cómo todas las piezas encajan entre sí para crear una especie de modelo de defensa en capas para proteger la marca o el negocio. Considero que esa complejidad ha ralentizado nuestra capacidad para defender la marca y a los usuarios como comunidad y como industria. Actualmente, hay muchos productos para resolver tan solo una problemática, lo que ha añadido muchas dificultades a las empresas para desplegar estas soluciones. Esto ha desplazado el proceso, además de crear conflictos entre aplicaciones y generar incertidumbre y caídas. Es usual ver que muchos de estos productos se encuentren en las tiendas, pero que nunca sean usados. La clave es cómo operar y obtener la seguridad cibernética en un ambiente de producción tan rápido como posible.

¿Cuál cree que es la mayor mentira que le contaron sobre la seguridad en internet?

Hay muchas mentiras. Una de las más grandes es que si la red está protegida, la empresa y los usuarios también lo están: eso no es cierto. No puedes proteger sólo la red y pensar que tus usuarios que usan aplicaciones móviles lo están. Las aplicaciones en las que se almacenan sus credenciales y datos personales para mantener la sesión abierta no solo deben proteger la red, sino garantizar la protección del cliente. Otra de las grandes mentiras es que hay sitios que tienen una etiqueta asegurando que son “los más seguros”, pero esto no quiere decir que se esté cuidando a la persona que accede. Así que diría que estas dos falacias juntas crean un sentido de seguridad falso. Las marcas, por un lado, dicen que tienen protección de la red, pero en realidad no velan por la seguridad del cliente en un momento en el que el número de ataques es tan amplio y sofisticado.

¿Qué desafíos ha encontrado en su oficio?

Nosotros, que somos un startup, en los primeros días nos enfrentamos a las reglas de una industria en la que nadie nos conocía y teníamos que demostrar que la tecnología funcionaba. Eso ha implicado que tengamos que pensar en maneras efectivas para atrapar al cliente, pues no se trata de solo automatizar una defensa, ya que eso no garantiza que vayas a ser el mejor. En AppDome hemos tenido que evolucionar la arquitectura y la tecnología de la plataforma. Por ejemplo, para los equipos Apple hemos tenido que crear diversos sistemas de defensas que, al inicio, la gente pensaba que no eran emocionantes. Ahora que han encontrado lo que necesitaban en nuestra plataforma, ya no hay debate ni preguntas: todos están buscando soluciones de nivel en una plataforma sin código automático.

Hablemos de algo de su trabajo que haya impactado positivamente su vida personal...

Las personas que he podido conocer. Tengo una base de datos valiosa, no solo de nuestros empleados, sino de los clientes que eligen AppDome. Pienso en cómo esta idea es una oportunidad de trabajo y de formación para sus carreras. Estas personas están en la primera línea de defensa de los ataques cibernéticos: su innovación, su creatividad y su trabajo son lo que fortalecen esta comunidad llamada AppDome. Y es increíble ver la alegría, las historias y las familias que se unen en todo el mundo, ya sea en América Latina, en Estados Unidos, Asia, o en donde sea, creando una colectividad que comparta una visión común sobre la defensa rápida y automática para detener el crimen cibernético. Me siento como un padre cuando ve crecer a sus hijos y se vuelven autosuficientes.

¿Se ha sentido cómodo siendo el líder del equipo?

Pienso que uno es atraído por el liderazgo. Cuando se busca es más difícil de obtener, aunque creo que todos somos líderes por naturaleza, pues está en las ideas con las que nos encontramos y en la innovación, que puede ser la de una mamá planeando sacar adelante a sus hijos, como fue mi caso, que crecí solo con ella. Pero creo que algo importante es pensar en si ese liderazgo es para ti mismo, o para otros, y en cómo se va a beneficiar a las personas que están en tu entorno. Si realmente vas a luchar por eso, tienes que unirte con humildad a la causa y reconocer que habrá sacrificio y momentos en los que la única balanza será el desbalance.