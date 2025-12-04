“El liderazgo femenino es un catalizador del cambio cultural en las organizaciones”

Además de Wasticredit, Pamela Hernández es la directora de la corporación tecnológica Finsana desde 2018. Foto: Cortesía de Wasticredit

Usted es abogada, ¿cómo hizo la transición hacia el ámbito financiero?

Yo soy abogada con énfasis en economía. Empecé trabajando en derecho de competencia y mi primer trabajo fue en una firma llamada Outsourcing Legal, enfocada principalmente en temas contractuales y comerciales. Después trabajé en Archila Abogados, una firma dedicada totalmente al derecho de competencia. Admiraba mucho a Emilio Archila, quien estuvo encargado de todo el tema de la fusión de Taca y Avianca. A partir de esa experiencia, y porque colaborábamos con la Superintendencia de Industria y Comercio, logré tener el cargo de secretaria privada del superintendente.

Allí empecé a manejar temas de competencia, propiedad industrial, protección al consumidor, habeas data, entre otros. Estando en ese trabajo, me ofrecieron la gerencia de un periódico llamado Mercado Dinero. Era un medio enfocado en asuntos financieros, especialmente en protección al consumidor. Después fui country manager de una empresa de e-commerce, que inicié desde cero. Más adelante ingresé a la multinacional Finsana, donde comencé sus operaciones en Colombia y apoyé la apertura de negocios en otros países de Latinoamérica. Esa fue mi transición: de abogada a gerente en un campo más administrativo y financiero.

¿Cómo nació Wasticredit? ¿Qué la impulsó a vincularse a este proyecto?

Desde que lo creamos, hace poco más de un año, el proyecto ha estado enfocado en la inclusión financiera, y eso fue lo que me motivó. Hay muchas personas que no tienen acceso a créditos de manera fácil y terminan acudiendo al crédito informal. Existe un sector de la economía y de la población colombiana que no está bancarizado: no tiene acceso a tarjetas de crédito ni a obtener dinero cuando surge un imprevisto. La idea era lograr una inclusión financiera para este sector y ofrecer un producto que no solo les diera la oportunidad de acceder a un crédito formal, sino también de construir una historia crediticia.

Muchas personas de este grupo no cuentan con información en las centrales de riesgo, así que cuando solicitan un préstamo no se los otorgan. Nosotros reportamos los buenos pagos, lo que les permite tener un puntaje, y en el futuro acercarse a un banco para pedir un crédito o una tarjeta con un antecedente crediticio. Ese es el enfoque: promover la inclusión financiera no solo en grandes ciudades, sino también en lugares pequeños, porque todo funciona de manera “online”, y así permitir que este sector de la población inicie su vida financiera.

Como mencionó, WastiCredit ofrece soluciones de crédito para poblaciones excluidas del sistema financiero, ¿qué importancia tiene una iniciativa como esta en el contexto colombiano?

Colombia tiene muchos sectores que no están bancarizados y que no tienen la oportunidad de acceder al sistema financiero formal. Para ellos es un reto llegar a ese entorno. Por eso, el plan de WastiCredit es promover la inclusión financiera y la educación financiera, para que las personas aprendan a tener una vida crediticia y una oportunidad real, como un puente entre lo informal y lo formal.

WastiCredit ofrece una solución rápida y ágil, completamente online. La idea es que la aplicación sea sencilla y que la aprobación se dé en segundos. Si no fuiste aprobado, puede ser porque tienes alguna deuda activa o porque estás reportado. En ese caso, puedes revisar tu situación y volver a aplicar. Muchas veces nosotros verificamos dónde estás reportado y, si el reporte es bajo, te prestamos. También hay personas sin ninguna historia crediticia. Con ellas hacemos una apuesta: sabemos que necesitan apoyo y están en apuros, así que les prestamos. Esa es la solución que brindamos a un sector que no tiene otra posibilidad.

¿Qué ha sido lo más gratificante de liderar un proyecto como este?

El impacto social que uno logra. Ver a cuánta gente estamos ayudando y cómo muchas personas regresan por un segundo o tercer crédito. Aproximadamente el 80% de quienes solicitan el primer crédito vuelven a pedir otro, lo que significa que están contentos y que realmente les estamos dando una solución en momentos de urgencia.

Ha sido muy satisfactorio ver cómo crece la empresa, cómo aumentan los usuarios y cómo nos agradecen porque el dinero les llega en menos de 24 horas, cuando lo necesitan con urgencia. Las razones varían: gastos inesperados, situaciones en las que el sueldo mensual no alcanza, o incluso algo positivo como querer dar un regalo o hacer un viaje. Es muy gratificante ver cómo podemos ayudar a este sector de la población.

¿Cuál ha sido el mayor reto que ha experimentado para posicionarse dentro del sector financiero?

Creo que consolidar a Wasticredit como un referente de inclusión digital en la región, con un liderazgo empático y una cultura de mejora continua. También ha sido un desafío que el panorama legal esté alineado con este tipo de innovación. Este es un modelo digital novedoso, y las políticas deben adaptarse a los cambios que trae el tiempo. Sin un apoyo político y legal que nos permita crecer, es difícil avanzar.

Muchas normas actuales son obsoletas y se siguen basando en leyes de crédito de 1990, cuando en ese momento no existía internet ni la posibilidad de prestar servicios digitales. Entonces, el reto principal es lograr que haya un apoyo real por parte de las instituciones legales del país y que la política acompañe este crecimiento tecnológico y la inclusión financiera.

¿Cómo percibe el liderazgo femenino en el sector financiero actualmente?

Creo que el liderazgo femenino es un catalizador del cambio cultural en las organizaciones. Siento que ya no es un tema sorprendente ver a una mujer en un alto cargo, como sí lo era hace unos años. Las mujeres tienen una mirada más empática, colaborativa y resiliente, y estamos navegando estos entornos inciertos para construir negocios con propósito. Lo veo como algo positivo: una perspectiva diferente dentro de un sector tan específico como el financiero.

¿Qué consejo les daría a los jóvenes que quieren ingresar al mundo financiero?

Para mí, siempre deben pensar en tener una visión de innovación y entender que el mundo es cambiante. Ahorita, con todo el tema de la IA, uno puede creer que todo está hecho, pero es importante mantenerse al día con lo que está pasando en el mundo y con las tecnologías emergentes. Hay que tener una visión hacia el futuro, ser valientes y no tener miedo de entrar a un mercado desconocido. Aprovechen todas las herramientas que existen hoy en día. La IA está en un “boom” y va a llegar a todos los sectores. La clave es ir de la mano con la innovación tecnológica y usarla como herramienta para crecer, no como algo que los va a detener.