“La Diba”: deporte y hermandad en el fútbol femenino amputado

¿Cómo llegaron a usted con la idea del documental?

Fue por la capitana del equipo, Johana Neira. Ellas se conocieron en un encuentro donde estábamos dando a conocer a las Cafeteras. Alexandra estaba en Ibagué por esos días y la capitana le dijo que en esta ciudad vivía una de las chicas: yo, la Diba, pero no por diva, sino por “la de Ibagué”, así me dicen. Ella me contactó y me dijo que quería apoyarnos con un cortometraje. Yo nunca imaginé que terminaría llamándose “La Diba”, me pareció chistoso cuando lo eligieron.

¿Cómo fue ese proceso de grabación?

Empezamos a cuadrar encuentros. Yo entreno también para atletismo —lanzamiento de bala, disco y jabalina— y ellas me acompañaban. En Cafeteras entreno sola porque aquí no tengo compañeras, pero seguimos rutinas que nos envían. Alexandra y Carolina Gómez me fueron acompañando en todo ese proceso.

¿Cuánto lleva en Cafeteras Fútbol Club y cómo llegó al equipo?

Un año. Cafeteras nació porque la mayoría veníamos del equipo femenino de fútbol amputado que ganó el Mundial en Barranquilla. Después quisimos seguir compitiendo y creamos el club para mantener continuidad. Hemos tenido invitaciones a Ecuador y Brasil, pero por falta de recursos no hemos podido ir. Ojalá en 2026 podamos reunirnos porque vivimos en diferentes regiones y eso lo hace complicado.

Cuando Alexandra le propuso el documental, ¿hablaron de por qué quería contar su historia?

Sí. Al principio me sentí incómoda porque pensé mucho en mis compañeras. Yo no quería que pareciera que me daban protagonismo solo a mí. Pero me explicaron que era por cercanía: yo estaba en Ibagué, tenía disponibilidad y ellas igual iban a aparecer. La capitana también me tranquilizó. Al final entendí que era un beneficio para todas.

¿Cuál cree que es el interés central de Alexandra al acercarse a ustedes?

Visibilizar nuestras historias. Somos mamás, estudiantes, mujeres jóvenes que, a pesar de una limitación física, no paramos. Queremos hacernos sentir, demostrar que somos valiosas. El documental ayudó a que la gente nos empezara a reconocer: “Ay, tú eres la Diba… la de Ibagué”, y cuando entendían nos daba risa. Eso ayudó a impulsar a Cafeteras.

Usted ha dicho que después de una amputación la vida cambia por completo, y es obvio que sí, pero hablemos de ese momento en el que la vida comenzó a ser tan distinta... ¿Qué es lo que más recuerda?

Todo cambia 360 grados. Uno depende más de la familia, de los hijos. Pero también ve que otras personas lo miran a uno y dicen: “¿Así como está hace todo eso?”. Y uno piensa: pues claro, no puedo parar. Si yo puedo, sé que soy ejemplo, que otras personas pueden seguir. Siempre he sido positiva y estoy convencida de que no me puedo dar el lujo de rendirme.

¿Por qué decidió ser deportista después de la amputación?

Nunca fui deportista. Todo empezó con una llamada donde dijeron que iban a crear el primer equipo femenino de amputadas en Colombia. Yo llevaba dos meses amputada. Igual me gusta experimentar cosas nuevas y pensé: “Pues ya perdimos una pierna, ¿qué más?”. Me convocaron como la primera mujer del equipo. En 2022 conocí a mis compañeras. Después me metí al gimnasio y allá me propusieron practicar paraatletismo. Y dije: “¿Más deporte?, ¡Dios mío!”. Pero probé, me gustó y aquí sigo.

En sus respuestas hay una lucha evidente, mucha fuerza y resiliencia. ¿Cómo salió del momento duro de la amputación? ¿Qué fue lo que la impulsó?

Siempre he sido muy positiva, quizá porque crecí en internados lejos de mi familia. Eso me hizo independiente. Ya tenía a mi hija cuando tuve el accidente. Mi vida era muy monótona. Y cuando me vi debajo de un camión pensé: “Gracias, Dios, estoy viva”. No sabía todavía que había perdido la pierna; creí que solo estaba fracturada. Fue una amputación traumática. Pensé en mi hija: no podía dejarla sola. Después vinieron más cosas: problemas con mi expareja, Bienestar Familiar me quitó a mi hija por un tiempo: ¡pasé casi diez meses sin ella! Eso me hizo más paciente. Cuando la recuperé, decidí irme de Bogotá. Aprendí a vivir más sola, pero también a darme ánimos. A veces le pregunto a Dios cuál es el propósito; le digo: “Muéstramelo con plastilina, porque no entiendo”. Pero sigo siendo positiva.

¿Y cómo le fue con las cámaras? Usted es la protagonista de este documental.

Al principio raro, muy raro. No estaba acostumbrada a verme ni a escucharme. Después todo empezó a fluir. Mi hija estaba conmigo y nos reíamos. Con los días me sentí más tranquila.

Del fútbol no solo se aprende sobre el deporte y la técnica, sino del trabajo en equipo... Hablemos de eso.

Sí, de acuerdo. Y también me ha ayudado a vivir bonito y a compartir. En el fútbol se trabaja más en equipo que en el paraatletismo, que es individual. En el paraatletismo he aprendido mucho de compañeros hombres, militares retirados, que me explican ejercicios y me ayudan incluso con la prótesis. En el fútbol nos apoyamos entre todas: las que tenemos rodilla ayudamos a las que son transfemorales. Compartimos historias de vida, cómo perdió cada una su pierna o sus brazos, en el caso de las arqueras. Son temas muy íntimos, pero como estamos todas en lo mismo, una se siente segura y acompañada.