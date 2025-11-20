El Espectador fue galardonado con tres premios de periodismo Simón Bolívar

Esta fue la quinta vez que Yolanda Ruiz, columnista de El Espectador, recibió un Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En la noche del pasado miércoles 19 de noviembre se celebró la edición número 50 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, que cada año reconoce lo más destacado de los comunicadores del país. En esta ocasión, tres periodistas del diario El Espectador se hicieron con galardones, siendo el más importante el recibido por Yolanda Ruiz, columnista de esta casa, quien fue reconocida con el “Gran premio a la vida y obra de una periodista”. En 2015 ya había recibido el premio a Periodista del Año y en otras tres ocasiones había sido premiada por su trabajo en medios de comunicación, lo que convirtió a este en su quinto Simón Bolívar.

Con casi 40 años de experiencia, Yolanda Ruiz se ha consolidado como una institución dentro del periodismo colombiano en todos sus formatos. Fue la primera mujer en asumir la dirección de noticias de RCN Radio y la dirección de servicios informativos de Caracol Radio. También trabajó como jefa de redacción de la revista Cromos y actualmente trabaja como columnista de El Espectador y El País América, además de ser presentadora del pódcast “Menopáusicas ¡y qué!”, junto con María Elvira Samper.

Sin embargo, el jurado no decidió galardonarla por los puestos que ha ocupado, sino por su integridad, su rigurosidad investigativa y, sobre todo, su capacidad de “sostener debates con altura en tiempos de simplificación”. “Yolanda Ruiz representa una manera de hacer periodismo que defiende la independencia sin arrogancia y la crítica sin deshumanización. Su fuerza no proviene de la confrontación, sino del criterio, la ponderación y el carácter con los que ha sabido construir y sostener su carrera y su credibilidad”, afirmó el jurado en el acta con la que confirmaron la entrega del premio.

Mejor reportaje y mejor fotografía

Otro de los trabajos que recibió un galardón este año fue “Las secuelas de la mutilación genital femenina en Colombia”, un reportaje escrito por Paula Casas Mogollón en abril de este 2025, que sigue la historia de la lideresa indígena Claudia Queragama, una pieza clave en la elaboración de un proyecto de ley que buscaba la erradicación de esta práctica en el país. Para el jurado, este trabajo se destacó por su capacidad de mostrar “cómo las luchas políticas y legales transforman tanto la vida colectiva e individual, especialmente en lo que concierne a las mujeres y al control sobre sus cuerpos”.

Esta fue la primera vez que Casas recibió este premio y, además de los agradecimientos, destacó la importancia de visibilizar estas problemáticas que, a pesar del trabajo que se ha hecho para eliminarlas, siguen afectando a muchas mujeres en Colombia. “Por primera vez se están colando temas de la agenda feminista y de la agenda de género en unos premios que toda la vida se han marcado por temas más políticos y judiciales. Para mí es muy valioso que estos temas estén cobrando la relevancia que merecen”, afirmó.

Por otro lado, una fotografía tomada por Mauricio Alvarado, y que se había coronado como la pieza central de nuestra portada del 8 de noviembre de 2024, también fue reconocida durante esta noche de gala. Titulada “Sobre mojado”, la imagen muestra el resultado de una emergencia invernal ocurrida a las afueras de Bogotá y que llegó a inundar parte de un cementerio de militares caídos en combate. Para el jurado, esta fotografía muestra “dos realidades encuadradas en un ángulo ideal, donde destacan el manejo de la geometría y la oportuna ubicación aérea de la cámara, invitando al espectador a reflexionar sobre el abandono tanto de nuestros muertos como de los ecosistemas donde reposan”.

Para Alvarado, fue una grata sorpresa recibir este premio, que ya le había sido otorgado en la categoría de noticia en 2022 por el cubrimiento de un operativo militar en Alto Remanso, Putumayo. “Este es un reconocimiento a mi labor, pero que comparto con todos los que formamos parte del equipo de fotografía del periódico. Esto demuestra el espacio tan importante que tiene la imagen en los medios y creo que debe permanecer así para que podamos seguir informando sobre lo que está pasando con lo que mejor sabemos hacer: las fotos”, concluyó.

También ganó un premio en la categoría de estímulos al periodismo universitario el trabajo “Raíces en tierra ajena”, de la periodista María José Sánchez, quien publicó un fragmento de él en este medio, titulado “Siete años en riesgo de apatridia en Colombia”. Así, el diario El Espectador consolidó su posición como un periódico destacado en distintos ámbitos y que sigue trabajando por la creación de piezas de primera calidad.

Gustavo Chicangana y José Guarnizo, periodistas del año

Gustavo Chicangana fue reconocido con el premio al Periodista del Año por su defensa del periodismo regional. El director de noticias de Caracol Radio Guaviare y Estéreo Guaviare fue destacado por el jurado por su cubrimiento del conflicto armado y la corrupción política, un trabajo que incluso lo llevó a ser víctima de un fuerte ataque en julio de este año, pero que no logró silenciarlo. “En medio de todos estos desafíos, la lucha de Gustavo de seguir informando simboliza el coraje, resistencia y tenacidad de todo el periodismo regional en Colombia”, afirmó el jurado.

Por otra parte, también recibió este premio el periodista y escritor José Guarnizo, director y cofundador de Vorágine, un medio que en cinco años se ha convertido, a los ojos del jurado, en un referente de periodismo independiente en el país por su “línea editorial comprometida con denunciar incansablemente la violación a los derechos humanos y el abuso descarado de poder”.