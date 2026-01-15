La vida de una guardiana de manglares en Barú

Lucila Villero es una de las personas que acompaña las actividades de ecoturismo en Araca. Foto: Archivo Particular

¿Cómo nació Tuarisba?

Empezó en pandemia, cuando nos dimos cuenta de que teníamos demasiado tiempo para el ocio y comenzamos a familiarizarnos más con nuestro entorno. Sabíamos del mangle, pero no le dábamos la importancia que merecía, lo veíamos como un arbusto o árbol más. Con la llegada de la pandemia, un grupo de mujeres y hombres empezamos a caminar por nuestros playones de Coquito y vimos que se estaban degradando, que el mangle estaba muriendo. Así comenzó esta iniciativa de contribuir al medio ambiente.

¿Cuáles fueron las primeras acciones que realizaron?

Cuando vimos el mangle en malas condiciones, lo primero que hicimos fue buscar las plantas para hacer la primera siembra. En la ciénaga de Coquito quitamos todo lo que estaba muerto y sembramos las nuevas plantas. Ahí nos dimos cuenta de que el mangle sí se restauraba. Vimos que de 1.000 que podíamos plantar, 100 morían y las demás sobrevivían. Con el tiempo, algunas empresas decidieron apoyar nuestro proyecto.

¿Cómo recuerda la primera siembra?

Esa vez invitamos a pescadores y niños, a quienes denominamos guardianes de los manglares. Para nosotros ha sido importante que los más jóvenes se unan y conozcan lo que estamos haciendo y cuiden lo que tenemos. Si no lo hacemos, podrían destruirlo. En ese momento también involucramos a mujeres de nuestra comunidad de Araca. Las invitamos a capacitarse, a hacer la siembra de manglares. Se juntaron unas ocho mujeres, seis pescadores y 15 niños, a los que les enseñamos sobre la semilla, cómo se sembraba y en qué zonas se podía esparcir.

¿Qué caracteriza a una persona de Araca?

La humildad, somos unas personas trabajadoras que cuidamos y conservamos lo que tenemos. Además, somos una población muy unida, una familia y un pueblo afro.

¿Qué la motivó a trabajar en este proyecto?

Antes de ser parte de esto era líder de la Asociación de Pescadores de Araca. Siempre me ha gustado ejercer liderazgo; por eso, en primer lugar, me metí con emprendimientos y las mujeres arcoíris. Luego, Juan Carlos Cuadro, quien también lidera este proyecto, me propuso trabajar en esto, y le dije que sí. Me di cuenta de que me gustaba mucho aprender sobre los manglares y enseñarles a los niños y a los turistas que llegan aquí.

