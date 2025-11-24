La colección de Barbie inspirada en la historia del arte que precedió a la colaboración con el MoMA

Las muñecas Barbie cumplieron 65 años en 2024. Foto: EFE - Guillermo Garrido

Con el anuncio de la colaboración entre Mattel y el MoMA, con el cual revelaron la nueva muñeca Barbie que rinde homenaje a “La noche estrellada” de Vincent van Gogh, la empresa de juguetes añadió una nueva edición a su lista de muñecas inspiradas por la historia del arte.

Esta no fue la primera vez en la que Mattel lanzó una Barbie con nodos a varios artistas. En 2011, la compañía lanzó una apuesta de diseño, una colección de tres muñecas Barbie inspiradas por obras de artistas como Leonardo da Vinci, Gustav Klimt y Vincent van Gogh. “The Museum Collection” fue presentada como una novedad a principios de la década de 2010.

“Para la Colección del Museo, quería hacer algo diferente”, explicó la diseñadora Linda Kyaw en un texto publicado en la página web de Barbie, “así que optamos por las pinturas más icónicas de todos los tiempos con énfasis en la moda”.

Las obras elegidas por Kyaw fueron la “Mona Lisa” de Leonardo da Vinci, “El retrato de Adele Bloch-Bauer” de Gustav Klimt y “La noche estrellada” de Vincent van Gogh. Sin embargo, no fue tarea fácil, pues, según reveló la página de Mattel, hubo varios desafíos.

Por un lado, la Barbie inspirada en la “Mona Lisa” fue presentada con un vestido en tonos de verde y marrón y con un rostro con el que se pretendía emular a la mujer en la obra más conocida de Da Vinci. “Todos conocen a la Mona Lisa de cintura para arriba”, explica, “así que usé la paleta de colores del fondo de la pintura para conceptualizar el resto de su vestido. La pintura facial de Barbie fue aplicada por el talentoso pintor Ei Fong, quien capturó a la perfección la famosa sonrisa de la Mona Lisa”, aseguró Kyaw.

La primera iteración de la Barbie inspirada por “La noche estrellada” portaba un vestido de cóctel que mostraba las pinceladas de la obra, las estrellas que pinto en los aretes y zapatos y el árbol de ciprés que retrató Van Gogh, en esta oportunidad el desafío fue “ponerlo de moda, para fusionar la pintura original con una dinámica de moda vanguardista”, según mencionó la diseñadora en el texto de la página web.

Finalmente, la Barbie que emulaba la obra de Klimt, “El retrato de Adele Bloch-Bauer”, fue producida con cabello negro, en un estilo similar al de la mujer retratada entre todos de dorado y con un vestido y capa que tomaba los patrones que Klimt pintó para traerlos a la vida. “Klimt es uno de mis artistas favoritos”, dice, “y para esta pieza elegí la impresionante escultura del rostro de Afrodita porque tiene un sorprendente parecido con Adele”, dijo Kyaw en el texto publicado por Mattel.