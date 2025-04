Detrás de la traducción de “Los juegos del hambre”

Pilar Ramírez Tello ganó el premio a Mejor traductora europea de ciencia ficción, fantasía y terror. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cómo eligió dedicarse a la traducción literaria?

De pequeña lo único que me gustaba hacer era leer y escribir. Mi sueño era ser escritora, pero como era una niña muy práctica, decía: “Tengo que buscar algo que me dé dinero para vivir”. En ese momento no sabía que existía la carrera de Traducción, pero mis padres me compraron un libro en el que venían todas las carreras que se podían hacer en ese momento en España. Miré y descubrí que existía Traducción e Interpretación. Se me daba bien el inglés y eso ayudaba en el proceso, entonces probé por ahí.

¿Qué la llevó a elegir la literatura juvenil y de género?

Porque era lo que me gustaba leer. Tuve suerte porque a la primera editorial a la que le envíe mi currículum se dedicaba a esos géneros y me eligieron. Empecé a trabajar con ellos a partir de ahí. En este mundo, en cuanto uno empieza a trabajar en un tema, te sigue llegando más trabajo en ese mismo campo.

Hablemos un poco de su proceso para traducir...

Antes, cuando tenía más tiempo libre, leía el libro entero, fijándome en las cosas que me iban a dar problemas, o sea palabras inventadas o algo que no me quedara claro al principio, pero que luego se aclarara. Ahora me pongo a traducir directamente. Los plazos son muy cortos, las tarifas son bajas y tienes que traducir deprisa. Llega el texto y empiezas, buscando esos detalles sobre la marcha.

¿Cómo aborda los neologismos en estos libros?

En fantasía o en cualquier tipo de ficción puede salir terminología de cualquier ámbito. Los traductores no sabemos de todo, entonces lo primero es saber si esa palabra que no conoces existe o no, porque a veces parece una cosa muy rara, que no te suena, pero pueden ser cosas de plantas o animales. En el caso de que no exista, intentas seguir el mismo camino que tomó la persona que lo creó. Normalmente, no son cosas sin sentido, sino que a lo mejor se parece a otra palabra en su idioma original o una mezcla de dos palabras. La idea es que se tenga más o menos la misma experiencia que la persona que lo lee en otro idioma.

Usted acuñó los términos “sinsajo” y “rastrevíspula” para “Los juegos del hambre”, ¿hubo versiones previas para estas palabras?

Sí, siempre las hubo. Son muchas combinaciones, de hecho yo me imagino que cada persona que tradujera “mockingjay” o “tracker jacker” daría con un término diferente, le daría una solución distinta que no necesariamente tiene que ser mejor que las otras. Por ejemplo, el término “charlajo” (jabberjay) proviene de “jabber” que significa charlar atropelladamente, entre otras cosas. Fue una búsqueda de sinónimos y de combinaciones para ver qué sonaba mejor y que parecía más como nombre de pájaro. Consultaba con otro compañero para ver cuál era la que sonaba más natural y así llegamos a estos nombres.

La traducción entonces es un trabajo colectivo...

En parte sí. Tú estás sola con tus libros, pero siempre puedes contar con expertos a los que preguntarles si hay alguna duda sobre la terminología. Tienes colegas que sabes que son de fiar, aunque no puedes decirles todo, para consultarles cosas concretas. En mi caso, mi pareja también es traductora, así que en ocasiones, cuando me estanco, le pregunto si se le ocurre otra forma de decirlo. No es un trabajo entero de colaboración, pero tienes apoyos puntuales.

¿Cómo mantiene el tono narrativo en la traducción?

El libro te lo va pidiendo. En los primeros capítulos estás todavía intentando conocer al autor, entonces se traduce, pero sabes que tienes que volver sobre tus palabras porque no le has captado el ritmo, el estilo y su forma de narrar. Si lo entiendes bien, si tienes un nivel bueno de traducción y en el idioma en el que lo haces, es fácil meterse en el lenguaje del autor. Hay autores que les gustan mucho las frases cortas, la lectura se siente como a golpe seco, y luego hay otros como Suzanne Collins, que les gustan hacer frases más elaboradas, entonces se siente más pausado. Algunos también usan un lenguaje mucho más juvenil, o algunos tienen un registro más coloquial o más elevado.

¿Cómo se ha sentido con la traducción de los libros de “Los juegos del hambre”?

Al principio lo tomé como cualquier otra traducción, porque no se sabía que iba a tener tanto éxito. Con el segundo libro estaba un poco más nerviosa, porque ya se veía que era mucha gente leyendo ese libro y en el tercero, “Sinsajo”, me sentía histérica, porque tuve veinte días para traducirlo entero. Tenía que salir a la vez que el libro en inglés y tenía mucho secretismo. El último capítulo me lo dieron unos días antes de entregar porque no querían que nadie supiera cómo acababa. Fue un proceso con muchos nervios, casi no me dio tiempo de ponerme a pensar en lo que la gente iba a leer. Cuando llegué a “Balada de pájaros cantores y serpientes” fue muy bonito porque lo traduje con mi pareja, aunque también fue interesante porque teníamos entregas parciales; es decir, cada capítulo teníamos que entregarlo a la editorial. Nos revisábamos entre los dos y poníamos todo en común. A “Amanecer en la cosecha” lo recibí con mucha alegría porque pensé que Suzanne Collins no iba a publicar más libros de “Los juegos del hambre”, volver fue muy bonito, el libro me ha gustado mucho. Es muy parecido a la trilogía original, se lee muy deprisa, es muy triste y muy duro.

Con el lanzamiento de “Amanecer en la cosecha”, el más reciente libro de Suzanne Collins, la han reconocido como parte de la experiencia colectiva de estas obras, ¿qué ha sentido?

Mucha ilusión, porque normalmente solo se acuerdan de nosotros cuando cometemos errores, porque, como todo el mundo, los cometemos. Pero cuando no hay muchos, la gente dice “pues que bien escribe ese autor o autora”, por lo que no suelen mencionarnos mucho. Entonces que de repente se acuerden de ti y te den las gracias es muy bonito. Me siento muy afortunada de haber formado parte de la vida de tantas personas.