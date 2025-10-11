La tortura moral de ‘Muertos sin sepultura’, de Jean-Paul Sartre, llega a Bogotá

"Muertos sin sepultura" se estrenó en el Teatro Libre el pasado viernes 10 de octubre. Foto: EFE - Carlos Ortega

El Teatro Libre de Bogotá estrenó este viernes ‘Muertos sin sepultura’, la provocadora obra del filósofo y dramaturgo francés Jean-Paul Sartre, que convierte el escenario en un campo de batalla moral donde el espectador se enfrenta a los dilemas más oscuros de la condición humana.

Ambientada en la Francia de 1944 ocupada por los nazis, la pieza retrata el encierro de cinco miembros de la resistencia capturados por la milicia que colaboraba con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

Lo que sigue no es una historia de héroes y villanos, sino un enfrentamiento ético donde la palabra es arma y el silencio, condena.

“Es una obra que habla sobre la guerra, el terror, la tortura y las decisiones que cada persona toma en situaciones límite”, explicó el director de la obra, Diego Barragán, quien ha dirigido otras piezas de carácter social como ‘Colombian Psycho’.

Barragán señaló que aunque la puesta en escena no aborda directamente el conflicto colombiano, invita al público a “hacer sus propias conexiones”.

“Aunque no la colombianizamos, el público puede hacer sus propias conexiones: el secuestro, la eliminación del otro o la violencia política siguen siendo heridas abiertas en nuestro país”, apuntó.

El montaje apuesta por la sobriedad escénica, con un escenario simple e iluminado por una luz tenue que alterna entre la planta baja —donde los soldados torturan— y una plataforma superior en la que los detenidos enfrentan sus miedos.

A intervalos, las luces se apagan, se oyen aviones de bombarderos alemanes y tanto el público como los personajes quedan suspendidos en un ambiente de constante expectativa.

Al concluir la función, Barragán salió al escenario junto al elenco vistiendo una kufiya (bufanda tradicional palestina), un gesto que reforzó el tono político y humanista del montaje.

“Estamos en un momento álgido de la historia”, dijo el director refiriéndose al conflicto entre Israel y Palestina, y añadió que “otra vez parece que el mundo se divide entre quienes creen tener la verdad y quienes son condenados por pensar distinto”.

“‘Muertos sin sepultura’ vuelve a preguntarnos qué haríamos nosotros en medio de ese horror”, agregó Barragán.

La obra se ofrecerá en la sede centro del Teatro Libre, en el barrio de La Candelaria de Bogotá todos los viernes y sábados hasta el 15 de noviembre.