Qué hacer este fin de semana en Bogotá: conciertos, obras de teatro y más planes

La ciudad se convierte en un escenario abierto para la participación, la creatividad y la convivencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Estos son algunos de los planes para disfrutar en Bogotá este fin de semana.

Música: Anime Tour – Film Music Orchestra

Fechas y horarios

Bogotá: 11 de octubre, 8:00 p.m.

Cali: 18 de octubre, 8:00 p.m.

Medellín: 1 de noviembre, 7:00 p.m.

Lugares

Bogotá – Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Cali – Teatro Calima

Medellín – Teatro Universidad de Medellín

Entrada con boletería: filmo.com.co/boleteria

Detalles del evento

Film Music Orchestra (FILMO) presentará Anime Tour, un concierto sinfónico basado en la música de series de animación japonesa. El repertorio incluirá bandas sonoras de Attack on Titan, Dragon Ball Z, Naruto, Demon Slayer, One Piece, Pokémon, Evangelion, Saint Seiya y Studio Ghibli.

Cada función contará con nuevos arreglos orquestales creados para esta edición. Durante el espectáculo, se proyectarán escenas de las series correspondientes a cada pieza musical, para una experiencia sincronizada entre la música y las imágenes. El evento estará disponible en Bogotá, Cali y Medellín, siguiendo las fechas indicadas, y las entradas ya están a la venta a través de la página oficial.

Música: Equilibrios Sonoros – Orquesta de la Fundación Bolívar Davivienda: Filarmónica Joven de Colombia

Fecha y hora

Manizales: 8 de octubre, 7:00 p.m.

Pereira: 9 de octubre, 7:00 p.m.

Ibagué: 11 de octubre, 11:00 a.m.

Bogotá: 12 de octubre, 4:00 p.m.

Lugar

Manizales: Auditorio principal UNAL Manizales, Bloque K

Pereira: Teatro Municipal Santiago Londoño

Ibagué: Teatro Tolima

Bogotá: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia

Entrada: Libre hasta completar aforo

Detalles del evento

La Orquesta de la Fundación Bolívar Davivienda, la Filarmónica Joven de Colombia presenta Equilibrios Sonoros, un proyecto que integra la música de cámara con artes circenses. La Camerata de Cuerdas de la orquesta, en colaboración con el Quatuor Debussy de Francia y La Ventana Producciones (colectivo colombiano de circo), llevará a escena piezas de Maurice Ravel y Claude Debussy, así como composiciones de Franck Tortiller. El repertorio incluye:

Ravel: Cuarteto de Cuerda en Fa mayor (1903)

Ravel: Mi Madre la Oca, Transcripción para cuarteto de cuerdas (1911)

Debussy: Pasos en la Nieve (Preludio). Transcripción para cuarteto de cuerdas (1909)

Tortiller: Danzas de Ravel, Después de Le Tombeau de Couperin (Preludio)

Debussy: Cuarteto para cuerdas en Sol menor, Op. 10, II mov: Assez vif et bien rythmé

Durante la gira, niños, niñas y jóvenes participantes de los procesos musicales en Manizales, Pereira e Ibagué podrán participar en ensayos abiertos, conciertos y clases magistrales como parte de #LaJoven Creando Lazos. El proyecto busca expandir la percepción de la música clásica.

Más información: Fundación Bolívar Davivienda – Eventos

Actividad recreativa: Ciclopaseo Cosplay 2025 – IDRD

Fecha y hora

Domingo 12 de octubre, 9:00 a.m.

Lugar

Carrera 15 con Calle 87 (Parque El Virrey), Bogotá

Entrada: Libre

Detalles del evento

El Ciclopaseo Cosplay invita a la ciudadanía a recorrer la Ciclovía de Bogotá caracterizados como personajes de cómics, películas, series o videojuegos. La actividad combina deporte, recreación y cultura geek, con un recorrido que inicia en el Parque El Virrey.

Durante el evento, se desarrollarán actividades y presentaciones para los participantes, y se premiará la originalidad y el entusiasmo de quienes se unan al paseo. La iniciativa busca promover la actividad física, la recreación saludable y la apropiación del espacio público a través del juego y la cultura pop.

Organiza: Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD

Concierto: Filarmónica de Bogotá – Programa con Dana Zemtsov

Fecha y hora

Sábado 11 de octubre, 4:00 p.m.

Lugar

Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia – Teusaquillo

Entrada: Libre hasta completar aforo

Detalles del evento

La Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección del maestro Rubián Zuluaga, presentará un programa que incluye obras de Blas Emilio Atehortúa, Carl Stamitz, Max Bruch y Joseph Haydn.

La violista Dana Zemtsov (México – Países Bajos) será invitada especial y ejecutará el Concierto para viola en Re mayor, Op. 1 de Stamitz, y el Romanze para viola y orquesta, Op. 85 de Bruch.

El repertorio comienza con la obra de Atehortúa, seguida por la “Sinfonía No. 103 en mi bemol mayor” de Haydn. La programación busca combinar la música contemporánea colombiana con la tradición europea, acercando la música sinfónica a todos los públicos.

Cine: Cinemateca al Parque – Usaquén

Fecha y hora

Domingo 12 de octubre, 9:00 a.m.

Lugar

Parque Altos de Serrezuela – Kilómetro 5, Antigua Vía al Guavio, Altos de Serrezuela, Localidad de Usaquén

Entrada: Libre hasta completar aforo

Detalles del evento

La Cinemateca al Parque llega a la localidad de Usaquén con una jornada de cine al aire libre organizada por Idartes, en el marco del Festival Internacional de Artes y Ruralidad – FIAR.

Durante la jornada, los asistentes podrán ver producciones de cine colombiano, cortometrajes locales y películas internacionales para públicos de todas las edades. Además de las proyecciones, habrá intervenciones artísticas, talleres y actividades culturales que fomentan la participación, la creatividad y la apropiación del espacio público como escenario cultural.

Teatro: Muertos sin sepultura – Jean-Paul Sartre

Fecha y hora

Viernes 10 de octubre, 8:00 p.m.; Sábado 11 de octubre, 5:00 p.m. y 8:00 p.m.

Lugar

Teatro Libre – Sede Centro

Entrada: Con boletería

Detalles del evento

El Teatro Libre estrena “Muertos sin sepultura”, obra de Jean-Paul Sartre escrita en 1944 y dirigida por Diego Barragán. La pieza se ambienta en la Francia ocupada por los nazis y retrata a cinco miembros de la Resistencia capturados por la milicia colaboracionista. La acción transcurre en espacios cerrados, donde cada personaje enfrenta dilemas éticos relacionados con la culpa, la responsabilidad y el miedo en el contexto de la ocupación nazi.

Diego Barragán, director artístico del Teatro Libre desde 2020, ha llevado a escena producciones como Las Picardías de Scapin, Ascuas y azufre, Arturo Ui y Colombian Psycho. Con “Muertos sin sepultura”, el teatro se convierte en un espacio para confrontar al público con los conflictos éticos que Sartre plantea sobre la condición humana y la responsabilidad frente a los actos propios.

Naturaleza fantástica: Monstruos de la montaña

Fecha y hora

Viernes 10 y sábado 11 de octubre, 9:00 a.m. – 12:00 m.

Lugar

Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales – BECMA, Cinemateca de Bogotá (Cra. 3 #19-10)

Dirigido a

Niños y niñas entre 7 y 14 años

Entrada: Previa inscripción

Detalles del evento

La BECMA de la Cinemateca de Bogotá invita a participar en el taller “Naturaleza fantástica: Monstruos de la montaña”, una experiencia para toda la familia que combina arte, juego y exploración del lenguaje audiovisual. Durante dos sesiones, los participantes construirán personajes y máscaras únicas con materiales naturales y reciclados. En la primera sesión se crearán escenarios en miniatura usando luz, sombra y dibujos, mientras que en la segunda se diseñarán máscaras tridimensionales, dando vida a los monstruos imaginarios de la montaña y fomentando la creatividad y la curiosidad artística.