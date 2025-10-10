Qué hacer este fin de semana en Bogotá: conciertos, obras de teatro y más planes

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Estos son algunos de los planes para disfrutar en Bogotá este fin de semana.
Música: Anime Tour – Film Music Orchestra
Fechas y horarios
- Bogotá: 11 de octubre, 8:00 p.m.
- Cali: 18 de octubre, 8:00 p.m.
- Medellín: 1 de noviembre, 7:00 p.m.
Lugares
- Bogotá – Teatro Jorge Eliécer Gaitán
- Cali – Teatro Calima
- Medellín – Teatro Universidad de Medellín
Entrada con boletería: filmo.com.co/boleteria
Detalles del evento
Film Music Orchestra (FILMO) presentará Anime Tour, un concierto sinfónico basado en la música de series de animación japonesa. El repertorio incluirá bandas sonoras de Attack on Titan, Dragon Ball Z, Naruto, Demon Slayer, One Piece, Pokémon, Evangelion, Saint Seiya y Studio Ghibli.
Cada función contará con nuevos arreglos orquestales creados para esta edición. Durante el espectáculo, se proyectarán escenas de las series correspondientes a cada pieza musical, para una experiencia sincronizada entre la música y las imágenes. El evento estará disponible en Bogotá, Cali y Medellín, siguiendo las fechas indicadas, y las entradas ya están a la venta a través de la página oficial.
Música: Equilibrios Sonoros – Orquesta de la Fundación Bolívar Davivienda: Filarmónica Joven de Colombia
Fecha y hora
- Manizales: 8 de octubre, 7:00 p.m.
- Pereira: 9 de octubre, 7:00 p.m.
- Ibagué: 11 de octubre, 11:00 a.m.
- Bogotá: 12 de octubre, 4:00 p.m.
Lugar
- Manizales: Auditorio principal UNAL Manizales, Bloque K
- Pereira: Teatro Municipal Santiago Londoño
- Ibagué: Teatro Tolima
- Bogotá: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia
Entrada: Libre hasta completar aforo
Detalles del evento
La Orquesta de la Fundación Bolívar Davivienda, la Filarmónica Joven de Colombia presenta Equilibrios Sonoros, un proyecto que integra la música de cámara con artes circenses. La Camerata de Cuerdas de la orquesta, en colaboración con el Quatuor Debussy de Francia y La Ventana Producciones (colectivo colombiano de circo), llevará a escena piezas de Maurice Ravel y Claude Debussy, así como composiciones de Franck Tortiller. El repertorio incluye:
- Ravel: Cuarteto de Cuerda en Fa mayor (1903)
- Ravel: Mi Madre la Oca, Transcripción para cuarteto de cuerdas (1911)
- Debussy: Pasos en la Nieve (Preludio). Transcripción para cuarteto de cuerdas (1909)
- Tortiller: Danzas de Ravel, Después de Le Tombeau de Couperin (Preludio)
- Debussy: Cuarteto para cuerdas en Sol menor, Op. 10, II mov: Assez vif et bien rythmé
Durante la gira, niños, niñas y jóvenes participantes de los procesos musicales en Manizales, Pereira e Ibagué podrán participar en ensayos abiertos, conciertos y clases magistrales como parte de #LaJoven Creando Lazos. El proyecto busca expandir la percepción de la música clásica.
Más información: Fundación Bolívar Davivienda – Eventos
Actividad recreativa: Ciclopaseo Cosplay 2025 – IDRD
Fecha y hora
Domingo 12 de octubre, 9:00 a.m.
Lugar
Carrera 15 con Calle 87 (Parque El Virrey), Bogotá
Entrada: Libre
Detalles del evento
El Ciclopaseo Cosplay invita a la ciudadanía a recorrer la Ciclovía de Bogotá caracterizados como personajes de cómics, películas, series o videojuegos. La actividad combina deporte, recreación y cultura geek, con un recorrido que inicia en el Parque El Virrey.
Durante el evento, se desarrollarán actividades y presentaciones para los participantes, y se premiará la originalidad y el entusiasmo de quienes se unan al paseo. La iniciativa busca promover la actividad física, la recreación saludable y la apropiación del espacio público a través del juego y la cultura pop.
Organiza: Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD
Concierto: Filarmónica de Bogotá – Programa con Dana Zemtsov
Fecha y hora
Sábado 11 de octubre, 4:00 p.m.
Lugar
Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia – Teusaquillo
Entrada: Libre hasta completar aforo
Detalles del evento
La Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección del maestro Rubián Zuluaga, presentará un programa que incluye obras de Blas Emilio Atehortúa, Carl Stamitz, Max Bruch y Joseph Haydn.
La violista Dana Zemtsov (México – Países Bajos) será invitada especial y ejecutará el Concierto para viola en Re mayor, Op. 1 de Stamitz, y el Romanze para viola y orquesta, Op. 85 de Bruch.
El repertorio comienza con la obra de Atehortúa, seguida por la “Sinfonía No. 103 en mi bemol mayor” de Haydn. La programación busca combinar la música contemporánea colombiana con la tradición europea, acercando la música sinfónica a todos los públicos.
Cine: Cinemateca al Parque – Usaquén
Fecha y hora
Domingo 12 de octubre, 9:00 a.m.
Lugar
Parque Altos de Serrezuela – Kilómetro 5, Antigua Vía al Guavio, Altos de Serrezuela, Localidad de Usaquén
Entrada: Libre hasta completar aforo
Detalles del evento
La Cinemateca al Parque llega a la localidad de Usaquén con una jornada de cine al aire libre organizada por Idartes, en el marco del Festival Internacional de Artes y Ruralidad – FIAR.
Durante la jornada, los asistentes podrán ver producciones de cine colombiano, cortometrajes locales y películas internacionales para públicos de todas las edades. Además de las proyecciones, habrá intervenciones artísticas, talleres y actividades culturales que fomentan la participación, la creatividad y la apropiación del espacio público como escenario cultural.
Teatro: Muertos sin sepultura – Jean-Paul Sartre
Fecha y hora
Viernes 10 de octubre, 8:00 p.m.; Sábado 11 de octubre, 5:00 p.m. y 8:00 p.m.
Lugar
Teatro Libre – Sede Centro
Entrada: Con boletería
Detalles del evento
El Teatro Libre estrena “Muertos sin sepultura”, obra de Jean-Paul Sartre escrita en 1944 y dirigida por Diego Barragán. La pieza se ambienta en la Francia ocupada por los nazis y retrata a cinco miembros de la Resistencia capturados por la milicia colaboracionista. La acción transcurre en espacios cerrados, donde cada personaje enfrenta dilemas éticos relacionados con la culpa, la responsabilidad y el miedo en el contexto de la ocupación nazi.
Diego Barragán, director artístico del Teatro Libre desde 2020, ha llevado a escena producciones como Las Picardías de Scapin, Ascuas y azufre, Arturo Ui y Colombian Psycho. Con “Muertos sin sepultura”, el teatro se convierte en un espacio para confrontar al público con los conflictos éticos que Sartre plantea sobre la condición humana y la responsabilidad frente a los actos propios.
Naturaleza fantástica: Monstruos de la montaña
Fecha y hora
Viernes 10 y sábado 11 de octubre, 9:00 a.m. – 12:00 m.
Lugar
Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales – BECMA, Cinemateca de Bogotá (Cra. 3 #19-10)
Dirigido a
Niños y niñas entre 7 y 14 años
Entrada: Previa inscripción
Detalles del evento
La BECMA de la Cinemateca de Bogotá invita a participar en el taller “Naturaleza fantástica: Monstruos de la montaña”, una experiencia para toda la familia que combina arte, juego y exploración del lenguaje audiovisual. Durante dos sesiones, los participantes construirán personajes y máscaras únicas con materiales naturales y reciclados. En la primera sesión se crearán escenarios en miniatura usando luz, sombra y dibujos, mientras que en la segunda se diseñarán máscaras tridimensionales, dando vida a los monstruos imaginarios de la montaña y fomentando la creatividad y la curiosidad artística.