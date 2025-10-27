La tumba de Tutankamón podría colapsar por fallas estructurales

La tumba de Tutankamón fue descubierta en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter, pero los expertos aseguran que las condiciones en las que se ha mantenido no han sido óptimas para su conservación. Foto: EFE - Shady Roshdy

Uno de los sitios arqueológicos más importantes de Egipto está en peligro de colapsar. Un reciente informe académico publicado en la revista npj Heritage Science muestra como las grietas que se han presentado en el sepulcro y la humedad que por allí se ha colado han empezado a crear un ambiente que podría acabar con el colapso de toda la estructura.

Según Sayed Hemeda, jefe del Departamento de Conservación Arquitectónica de la Universidad de El Cairo y autor de este estudio, el cambio climático ha hecho que cambien las condiciones de este sitio arqueológico, lo que ha contribuido a su deterioro. Puntualmente, Hemeda señaló que un aumento en la humedad causado por el agua que se cuela por las grietas ha hecho que se cree un ambiente propicio para el crecimiento de hongos que, a su vez, podrían dañar las pinturas y otros ornamentos de la tumba del faraón.

“La existencia de fisuras severas en los techos tanto de la antecámara como de la cámara mortuoria alrededor de la bóveda principal permiten la filtración de agua lluvia, lo que pone en peligro la integridad estructural de la tumba y sus murales internos”, explicó Hemeda en su estudio.

El peligro se debe a la presencia de caliza porosa y esquisto de Esna, algunos de los materiales con los que fue construida esta sepultura, ya que estos reaccionan al agua. “Cuando el esquisto interactúa con la humedad, se expande y puede fracturar la colina”, puntualizó el académico. El punto de quiebre, según el estudio, ocurrió en 1994, cuando una inundación en la zona provocó el inicio de los problemas.

Todo esto ha prendido las alarma en la comunidad científica que apenas hace tres años estaba celebrando el centenario del descubrimiento de esta tumba. El arqueólogo británico Howard Carter dio con ella originalmente en noviembre de 1922 y, desde entonces, este ha sido un punto de intenso estudio arqueológico y sociológico.

Sin embargo, según han advertido otros académicos preocupados por el estado del lugar, la tumba de Tutankamón no ha recibido el cuidado correcto. Emad Mahdi, miembro del Sindicato de Arqueólogos Egipcios, dijo en una entrevista para Independent Arabia: “Debe formarse de inmediato un comité de expertos de alto nivel para analizar el sitio desde el punto de vista geológico y arqueológico, evaluar el impacto sobre las inscripciones murales, elaborar un perfil de riesgo preciso y preparar un informe urgente para las más altas autoridades que permita una acción rápida para salvarlo.”