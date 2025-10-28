“La universalidad de Fernando Botero”: las obras del artista colombiano llegan a Azerbaiyán

La Cornada (The Goring), 1988. Óleo sobre lienzo. 165 x 206 cm. Foto: Cortesía Fundación Fernando Botero

Un recorrido por la obra pictórica y escultórica de Fernando Botero llegará a Azerbaiyán a finales de este mes. La capital del país euroasiático, Bakú, acogerá más de 100 obras del antioqueño para desplegarlas en el Heydar Aliyev Center.

Esta exposición hace parte del “Fin de semana del Arte: siente el futuro AHORA”, un evento organizado por la Fundación Heydar Aliyev y la Fundación Fernando Botero. Estará compuesta por piezas representativas de sus más de 70 años de trayectoria artística, comenzando incluso por los las primeras acuarelas de Botero sobre escenas taurinas, creadas cuando tenía tan solo 14 años.

“Uno de los objetivos principales de la Fundación Fernando Botero es precisamente llevar la obra de mi padre a los cuatro rincones del mundo a través de museos de gran nivel, de gran calidad y obviamente en el Heydar Aliyev Center en Bakú, Azerbaiyán es precisamente eso. Es el museo más importante de la ciudad, y el museo más importante para toda la región”, afirmó en un comunicado Lina Botero, hija del maestro, miembro de la Fundación Fernando Botero y curadora de esta exposición.

Esta exposición de Fernando Botero titulada “El triunfo de la forma” también incluirá obras como la “Bailarina en la barra” (2001), los “Payasos sobre zancos” (2007) y su interpretación de una de las Meninas de Velásquez. La muestra hace parte de los esfuerzos de la Fundación de seguir difundiendo la obra de este importante artista colombiano, fallecido en 2023.

“Esta será la primera de varias exposiciones que tendremos en los próximos meses en Asia. Después de Bakú se llevará a cabo una exposición en Singapur que se inaugurará en enero del 2026, luego en Seúl en abril, y en los meses del verano del 2026, en Taipei en el Chang Kai Shek Memorial”, concluyó Lina Botero.

Para ella, como para todos aquellos que trabajan por llevar estas obras por el mundo, la apertura de este tipo de espacios confirma, “una vez más, la universalidad de Fernando Botero”.