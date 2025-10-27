Fernanda Trías ganó el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por “El monte de las furias”

La primera vez que Fernanda Trías ganó el Premio Sor Juana Inés de la Cruz fue en 2021 por su libro "Mugre rosa". Foto: EFE - Alejandro Prieto

Fernanda Trías acaba de recibir por segunda vez el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2025 por su novela “El monte de las furias” (Rangom House).

El jurado calificador, integrado por Giselle Etcheverry Walker, Patricia Córdova Abundis y Julián Herbert, consideró que merecía esta distinción por escribir “una novela que se enraíza en la tradición narrativa latinoamericana, reconfigurándola mediante un excepcional punto de vista femenino lleno de hallazgos y matices”.

“La vida eremita de una mujer, su descarnada visión del erotismo y la irrupción en su escenario de una siniestra violencia humana sirven de marco a un relato que concilia las genealogías femeninas con la invisibilización del trabajo, la ruina de lo urbano con la añoranza del mundo rural, el gozo de la soledad con la pulsión del deseo”, añadió el jurado calificador en su acta resolutiva.

La escritora uruguaya recibirá este galardón el próximo 3 de diciembre durante la celebración de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Además del reconocimiento, este premio está dotado con USD 10.000.

“El monte de las furias” es una novela sobre una mujer que vive a la ladera de una montaña y que solo tiene una misión: cuidar los linderos y avisar al celador de cualquiera anomalía. Su vida parece fluir con normalidad, hasta que un día aparece un cuerpo en el jardín.

Entre los dos deciden no armar un escándalo y simplemente enterrarlo. Hasta que aparece otro y otro y otro más...

¿Quién es Fernanda Trías?

Fernanda Trías es escritora, traductora y docente de creación literaria. Además de sus dos libros reconocidos con este premio, ha escrito otros títulos como “Cuaderno para un solo ojo”, “La azotea”, “La ciudad invencible” y “No soñarás flores”. Algunos de sus libros han sido traducidos a más de quince lenguas.

En repetidas ocasiones ha sido reconocida por su capacidad literaria, por lo que ha recibido galardones como el Premio Nacional de Literatura (Uruguay, 2020) y el Premio Bartolomé Hidalgo de la crítica (Uruguay, 2021). Además, en 2024, su novela “Mugre rosa” estuvo nominada a los National Book Awards en Estados Unidos, y tanto esta como “La azotea” obtuvieron el British PEN Translates Award (2020 y 2022).