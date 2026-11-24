La Universidad de Antioquia, a través del Grupo de Estudios Literarios (GEL), descubrieron nuevos detalles sobre la publicación de "La marquesa de Yolombó" de Tomás Carrasquilla. Los investigadores descubrieron en los archivos de prensa de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz de la institución las entregas originales de 1926 en las que se distribuyeron, cuatro páginas a la vez, las palabras que compusieron la historia de Doña Bárbara y demás personajes.

Al comparar las entregas originales, que habían estado ocultas durante casi un siglo, con 25 ediciones posteriores, los investigadores descubrieron pasajes inéditos que fueron reescritos por Carrasquilla y alteraciones editoriales. Este hallazgo hace parte de una crítico-genética que realiza la Universidad de Antioquia, a través de GEL, en asocio con el Instituto Caro y Cuervo. Desde la Universidad anunciaron que esta "prueba de estilo" o entregas diarias de la novela, junto con el manuscrito original, la primera edición en formato libro y otras ediciones posteriores, son la base del proyecto que están realizando y que será publicado en 2028.

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"Este va a ser el primer referente que vamos a tener de la obra de Carrasquilla en edición crítico-genética, es decir, que contiene todos los elementos pretextuales de la novela, lo que hay antes de la primera edición", afirmó Edwin Carvajal Córdoba, editor académico del proyecto.

El 23 de marzo de 1926, el periódico Colombia, diario de la tarde, anunció que comenzaría a publicar la novela. "La última obra de Carrasquilla. Están ya en nuestro poder las primeras cuartillas de la novela “La Marquesa de Yolombó”, de este sobresaliente ingenio de la literatura nacional, y que publicaremos como folletín en el próximo mes de abril", se leía en un pequeño espacio en las páginas. Sin embargo, la publicación de la novela comenzó más tarde de lo anunciado, el 7 de junio de 1926 y se extendió hasta el 9 de febrero de 1927.

Carrasquilla, nacido en 1858, comenzó a publicar sus escritos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX escribió la novela que actualmente estudia la Universidad de Antioquia. Investigadores de la institución profundizaron en el manuscrito y, según dijo Carvajal, "gracias a ese trabajo pudimos revelar cómo fue ese proceso de gestación de La marquesa. Entonces, este texto crítico-genético va a tener incorporado ese aspecto y otros elementos encontrados en el original y en todas las demás ediciones nacionales e internacionales estudiadas para este proyecto".

En el pasado, ya se había realizado otra edición crítica. Estuvo a cargo del investigador alemán Kurt L. Levy en 1974, aunque solo tuvo acceso a los últimos cuatro capítulos de la obra publicados en el diario. "Esto es problemático porque es una edición crítica que no tuvo en cuenta la primera publicación, una obra que salió de la mano del escritor con su autorización. En su momento, seguramente por las dificultades para acceder a los archivos de la época, no pudo encontrarla", afirmó Julián García Valencia, docente de literatura e investigador del proyecto.

Para García Valencia, el logro más grande de los investigadores fue haber encontrado los 27 capítulos, el prólogo y otros textos, pues esto soporta una teoría sobre la primera publicación de la novela que apuntaba a las entregas periódicas. Sin embargo, no se había podido confirmar esta teoría.

Entre los hallazgos resaltados se encuentran cambios en el manuscrito de la novela que pueden estar relacionados con el estado de ánimo del autor en ese momento. Adicionalmente, los investigadores notaron varias diferencias entre las publicaciones periódicas de la novela y su primera versión en libro de 1928. "Carrasquilla va entregando la obra por porciones y, en esa premura, hay pasajes en el diario Colombia que luego, para la primera edición, él reescribe y complementa; seguramente piensa que algunos párrafos quedan mejor escritos de otra manera, y eso es uno de los grandes descubrimientos que podemos encontrar, a nivel filológico, para presentarle al lector", afirmó García Valencia.

Por otro lado encontraron que, a lo largo de la historia de ediciones de esta novela, los editores realizaron múltiples cambios y "distintas imprentas modificaron la puntuación, añadieron o quitaron comas, afectando la cadencia de la prosa, o incurrieron en errores de diagramación", mencionaron. Por ejemplo, la edición española de Epesa de 1952, durante la dictadura franquista, alteró la puntuación e hicieron algunos cambios lingüísticos para adaptar al lenguaje local, además se censuraron algunos términos que fueron considerados "inapropiados".

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