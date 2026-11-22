La gran paradoja de nuestro tiempo es que nunca hubo tanta abundancia de mensajes y, al mismo tiempo, tanta escasez de comprensión. Cada minuto en la internet las personas envían aproximadamente 231 millones de e-mails y 69 millones de mensajes a través de Whatsapp, hacen más de seis millones de búsquedas en Google, ven tres millones de videos en Youtube y consumen alrededor de 300 horas en Netflix.

Los mensajes circulan a gran velocidad y son distribuidos principalmente a través de las grandes plataformas tecnológicas y ordenados por los algoritmos, que deciden qué es relevante y qué no para la sociedad. Este torrente nos mantiene en una alarma constante con notificaciones para no dejar pasar nada de lo que ocurre en el ecosistema digital.

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La saturación de imágenes, mensajes y notificaciones ha conducido a la evasión de información, a scrolls infinitos sin sentido y a dificultades para determinar qué es verdad y qué es mentira en la internet. Los usuarios buscan ahora refugio ante esta avalancha para obtener información curada, información procesada y resúmenes veraces que orienten.

Esta paradoja nos obliga a preguntarnos cómo la comunicación, nuestro campo profesional, se incrusta en estas nuevas dinámicas de consumo y distribución. Estamos ante nuevas formas de comunicación que nos obligan desde las universidades, organizaciones y medios a pensarnos la forma como podemos llegar mejor a nuestros stakeholder y públicos en medio de una economía de la atención saturada y que resulta ser la nueva moneda de cambio en el ecosistema digital. En tiempos de hojarasca, prestar atención, concentrase en un punto fijo de la información o de una labor parece ser una de las mejores formas de obtener algo significativo.

Ciencia joven y cambiante

La comunicación es una ciencia más bien joven que ha ido creciendo como saber, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, alrededor de las preguntas fundamentales de qué efecto tienen los mensajes en la mente de las personas y cuáles son las fuerzas que los producen.

Como es un campo joven, la comunicación se cruza con la sociología, la psicología, la lingüística, los estudios tecnológicos, las ciencias políticas, la literatura y la economía. Esa indefinición de las fronteras de la comunicación resulta a su vez su debilidad y su fortaleza. Un mismo fenómeno, como el impacto de las redes sociales en la percepción de los votantes durante una elección, lo puede analizar un sociólogo por su efecto social, un psicólogo por su impacto emocional y un publicista por su rendimiento comercial. El comunicador debe tener la capacidad de integrar todas esas miradas. Pero a medida que la tecnología digital avanza, nos surge la duda de si la comunicación seguirá siendo una disciplina propia o un territorio compartido.

La velocidad de la serpiente

Mientras discutimos las fronteras y la definición de la comunicación, el objeto de estudio cambia más rápido que nuestra capacidad de entenderlo. Las plataformas, algoritmos y formatos mutan antes de que los profesionales y las organizaciones terminemos por analizarlos.

Por ejemplo, cuando teníamos más o menos la certeza de cómo posicionar contenidos en la red a través de los buscadores como Google, las empresas tecnológicas cambian sus algoritmos e imponen nuevas reglas del juego, haciendo que los medios pierdan millones de usuarios únicos, tráfico y audiencias. Cuando teníamos agarrada la distribución de contenidos en las redes, los cambios tecnológicos comenzaron a privilegiar otras voces más emocionales y radicales. Cuando pensábamos que distribuir historias desde páginas web y aplicaciones era un reto, surgen los chatbots de IA que responden preguntas directamente sin ofrecer las fuentes originales.

Caducar y transformar parecen ser las dos puntas de una misma serpiente que se devora la cabeza. ¿Quién recuerda a MySpace, Orkud, Hi5, Vine o Google+? Todas desaparecieron. Y Tiktok en pocos años no es solamente una de las redes que más crece, sino que ha transformado los formatos y hábitos de consumo, sobre todo de los más jóvenes. El comunicador se enfrenta diariamente al desafío de producir comunicaciones sólidas, memorables, en un entorno efímero.

El escritor Milan Kundera resume esta idea en su libro “La lentitud” con su famosa fórmula existencial: el grado de velocidad es directamente proporcional a la intensidad del olvido. Se acelera para dejar atrás o no afrontar lo que pasa, mientras que la lentitud está ligada a la memoria y al placer de habitar el presente.

El filósofo surcoreano Byung-Chul Han complementa esta idea en su obra “Vida contemplativa”, cuando nos recuerda que al estar atrapados en un flujo constante de información y estímulos inmediatos, perdemos la paciencia y el sosiego necesarios para profundizar en las cosas. Sin contemplación, no hay experiencia real, solo respuestas automáticas a estímulos. Han nos recuerda que la contemplación es la actividad que se requiere para acercarnos a lo divino.

Sede de la Universidad de La Sabana en Chía, a las afueras de Bogotá.

Foto: Archivo particular

Agencia de la IA y autoridad profesional

Ningún cambio ilustra mejor esa velocidad que la irrupción reciente de la inteligencia artificial en la creación de mensajes. La IA generativa redefine la autoría, el oficio, la noción misma de la voz propia del creador y pone en jaque a la autoridad del profesional de la comunicación. ¿Qué valores, qué prácticas quedan como irreemplazables para el comunicador si la IA es capaz de crear mensajes, distribuirlos a través de la red e incentivar interacciones a partir de intereses individuales?

Las máquinas son ahora capaces de redactar noticias, generar imágenes y avatares o imitar voces. A veces vienen esos maestros de la nostalgia y nos recuerdan que la IA es solo una herramienta. Es como un cuchillo, nos dicen, que sirve para picar cilantro o para matar. Nos recuerdan a manera de lección: “Depende siempre de la forma en que los humanos usemos ese cuchillo para cortar”. La lección del cuchillo desconoce algo básico: que la tecnología, una vez difundida y apropiada, comienza a cambiar la forma como la sociedad está constituida, la manera como las comunidades entienden el mundo.

La agencia de la inteligencia artificial, que le permite tomar decisiones autónomas, agrega a este postulado un elemento adicional. El cuchillo es una tecnología que no se mueve por sí sola. No toma la decisión de picar cilantro. En cambio la IA, a través de procesamientos profundos, es capaz de manejar un sistema financiero, comunicarse con otros agentes autónomos de IA y tomar decisiones que podrían resultar incomprensibles para los humanos.

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De modo que cuando el mismo cuchillo pica cilantro y mata guiado por la agencia propia, y no hay una mano humana que tome la decisión sobre su accionar, estamos ante un problema de agencia y tecnológico que disloca nuestra autoridad como humanos. ¿Quién sería responsable si los agentes de la IA toman decisiones económicas incomprensibles y echan al traste el sistema financiero mundial? ¿Quién es responsable frente al accionar de drones y máquinas que matan en el campo de batalla, como los que están usando las bandas criminales y disidencias guerrilleras en Colombia?

Problema de confianza

Asimismo, cuando las máquinas puede producir y distribuir por sí mismas mensajes convincentes, el flujo de información aumenta en dimensiones insospechadas, mientras que la confianza se deteriora. Lo vimos recientemente en las elecciones presidenciales pasadas, en las que se usó la IA para generar desinformación, deepfakes y poner en duda la capacidad de identificar qué es real y qué no. Los videos falsos de líderes políticos diciendo esto o aquello circularon masivamente, así como audios clonados con voces en apariencias reales para incentivar el miedo y la polarización.

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Ahora, de acuerdo con el Digital News Report, del Reuters Institute for the Study of Journalism, seis de cada 10 colombianos dicen que no saben distinguir en la internet la diferencia entre los hechos y la mentira, y la confianza en las noticias en general se ha reducido del 40 % en 2021 a un 25 % en 2026. Vivimos la materialización de la posverdad en la que todo es relativo y todos parecieran tener la verdad, sin importar la evidencia o la solidez del argumento. En este ambiente, la credibilidad se vuelve un activo central de la profesión. Buscar la verdad es un postulado que se mantiene en el tiempo, y medios y periodistas deben trabajar con información verificada para reconstruir esa credibilidad. Buscar la verdad, comunicarla, se ha vuelto el activo central de la profesión.

Esa confianza se vuelve aún más frágil en ambientes polarizados, porque ya no le hablamos a una audiencia, sino a burbujas que quieren solo escuchar aquello en lo que creen. Los algoritmos tienden a complacer a las personas al punto de segmentarlas, polarizarlas o sumergirlas en cámaras de eco que reafirman sus propias convicciones. Cada grupo habita su propia realidad informativa, lo que dificulta el debate público, al punto que durante graves crisis sociales o procesos electorales, comunidades enteras viven versiones opuestas de los mismos hechos.

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Ampliar las fronteras

Frente a ese panorama, la distancia entre lo que se enseña en las aulas y lo que exige el mercado se vuelve un reto que las personas que trabajan para la industria conocen de primera mano. Las universidades somos por legislación y por cultura lentas en los cambios en la formación de profesionales y debemos ahora adaptar rápidamente esos cambios y tecnologías emergentes para enseñarles a nuestros alumnos cómo usarlas bien en sus contextos, privilegiando lo humano.

Decía que la gran debilidad y la gran fortaleza de la comunicación es la permeabilidad de sus fronteras. El comunicador ahora interactúa diariamente con diseñadores, con creadores de contenido, con músicos, con tecnólogos, con influenciadoress, con tiktokers, con especialistas en cada una de las ramas y con máquinas a las que interroga. Con todos ellos compite y de todos ellos debe aprender habilidades. Vemos también cómo emergen a gran velocidad perfiles profesionales que hace pocos años no existían.

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Estudios recientes muestran cómo los periodistas de medios tradicionales, por ejemplo, pueden ser más creíbles, más confiables, pero cómo los creadores de contenidos independientes son más cercanos, más comprensibles, más emotivos para la audiencia. Por esa razón, las facultades de comunicación deben ampliar sus fronteras e integrar nuevos campos, conocimientos y actores dentro del ámbito de la comunicación. Deben también entender a fondo cómo se difunden y se apropian las herramientas tecnológicas en la profesión. Por ejemplo, en respuesta a eso, nuestra facultad presentó recientemente el nuevo programa de pregrado en diseño y creación digital.

Víctor García Perdomo, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, durante el encuentro anual de graduados, realizado el pasado 18 de noviembre en el Gun Club de Bogotá. Foto: Archivo particular

Principios como guía

Adaptarse y ampliar las fronteras de comunicación, sin embargo, no puede significar renunciar a los principios que nos han guiado a través del tiempo. La responsabilidad ética del comunicador y el periodista sigue siendo una prioridad para la facultad no solo por su respeto profundo hacia la privacidad y su compromiso con la búsqueda del bien común y la verdad, sino por nuestra inspiración, que pone a lo humano en el centro de su quehacer, algo que está inscrito desde los orígenes mismos de la universidad y la facultad. Buscar a través de la comunicación el bien común implica que para persuadir y comunicar hay que responder humanamente por lo que se persuade y se comunica, de tal manera que no conduzca a las personas a la mentira o el engaño.

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Esa responsabilidad que nos guía nos recuerda que comunicar nunca ha sido solo transmitir información o generar volumen o ruido, sino construir lo que compartimos. Poner en común, servir, está estrechamente vinculado con la formación de sociedad, con la democracia, la cultura y, sobre todo, con la convivencia pacífica. Hay que recuperar el control de lo humano sobre la tecnología y el tecnicismo para evitar campañas que explotan datos personales sin consentimiento, estrategias políticas que aniquilan al adversario o mensajes diseñados para provocar violencia y odio. La automatización y la fragmentación obligan a las organizaciones a pensarse cómo se integran las tecnologías emergentes de forma ética y cómo adoptan con códigos de transparencia el uso de la IA y los datos.

Desde esta Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, que cumplirá 55 años de existencia en 2027, sabemos que estamos llamados a mejorar el mundo de las comunicaciones desde una perspectiva humana, empática y de comprensión, de tal manera que comunicar signifique nuevamente poner en común, entenderse y acercarnos a la verdad. Debemos trabajar para formar profesionales en comunicación que entiendan cómo integrar estas herramientas tecnológicas de forma ética. Hemos de ser traductores de la tecnología, de la automatización, capaces de tender puentes de entendimiento y reconciliación.

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El mayor reto de nuestra facultad, en un mundo saturado de mensajes y deficiente de atención, es ampliar las fronteras, asumir la tecnología desde una perspectiva humanista y devolverle el sentido humano a la comunicación.

* Víctor García Perdomo es decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Fue periodista de El Espectador y es director para Colombia del Digital News Report del Reuters Institute for the Study of Journalism.

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La Universidad de la Sabana premió a editor de “El Espectador”

Durante el del Encuentro de Graduados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Sabana, realizado el pasado 18 de noviembre en el Gun Club de Bogotá, esa institución exaltó a Nelson Fredy Padilla Castro, editor de El Espectador, como Graduado Destacado 2026. Él es egresado de esa institución y allí fue profesor de géneros periodísticos y narrativa literaria entre 1995 y 2015. De parte de las directivas de esa institución educativa, profesores y exalumnos, recibió un galardón y homenaje por “su contribución a la sociedad, trayectoria profesional, aporte al desarrollo de la comunicación y legado que inspira a futuras generaciones”.