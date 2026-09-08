Roban dos pinturas de Renoir en un museo de Francia valoradas en 10 millones de dólares

Agentes de policía patrullan frente a la entrada del Museo Renoir tras el robo de cuatro cuadros, valorados en nueve millones de euros, ocurrido en Cagnes-sur-Mer a primera hora de la mañana. Dos de los cuadros fueron recuperados en el jardín del museo, mientras que los otros dos siguen desaparecidos. Foto: AFP - VALERY HACHE

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Recientemente se conoció la noticia de un nuevo atraco a un museo europeo. Esta vez, el asalto se dio en el Museo Renoir en Cagnes-sur-Mer, al sur de Francia. Los ladrones, que entraron a plena luz del día, intentaron llevarse cuatro pinturas del artista. Sin embargo, tras ser descubiertos y perseguidos por la policía, perdieron dos de los lienzos que fueron recuperados por las autoridades.

Este es el robo más reciente que se conoce en Europa, luego de que el pasado 27 de agosto se dieran dos atracos a museos en España y Austria.

Según informó el alcalde de la población francesa, Bryan Masson, los ladrones abrieron un hueco en la cerca del jardín. El alcalde detalló que los ladrones parecían estar “bien informados” sobre el museo que alberga obras del impresionista en la casa que habitó y que se encuentra a aproximadamente 16 kilómetros de Niza.

“Masson declaró a la emisora local Ici Azur que los dos ladrones cortaron la valla del jardín del museo con un cuchillo eléctrico o una sierra para metales, entraron al edificio por la planta baja y luego cortaron los clips que sujetaban los marcos de las obras de arte”, informó The Guardian.

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Los criminales entraron por el primer piso y las autoridades se desplazaron hacia el museo cuando se dispararon las alarmas a las 5:48 a. m. Tras la persecución por los jardines, los ladrones escaparon con dos piezas: “Mujer joven en el pozo” y “Retrato de Madame Colonna Romano”.

“Las sirenas del museo y de la policía hicieron que los ladrones se precipitaran y solo robaran cuatro obras del Museo Renoir de las doce que alberga el museo”, explicó el regidor ultraderechista.

Ambas obras pertenecían a la colección del Museo de Orsay y estaban en préstamo al Museo Renoir. La alcaldía estimó que las obras podrían avaluarse en USD 10,45 millones. Mientras que los recuperados son “Madame Pichon” y “Coco lisant”, célebre retrato del hijo de Renoir, con su larga cabellera rubia.

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La Fiscalía de Marsella asumió la investigación.

El Museo Renoir fue establecido en 1960 en la mansión donde el artista murió a los 78 años, en 1919. En esta institución se conservan aproximadamente 12 de sus pinturas y 40 de sus esculturas, además de fotografías, muebles y objetos como su silla de ruedas.

“Este incidente debe servir de advertencia sobre la protección de nuestros museos, que ahora se enfrentan a una nueva forma de delincuencia organizada que tiene como objetivo las obras de arte”, dijo el alcalde.

Este nuevo robo se da casi un año después del sonado atraco al Museo del Louvre y a pocas semanas de la publicación de un informe de Europol sobre los robos a estas instituciones y los nuevos modus operandi de los ladrones.

“Lamentablemente, sin más financiación para mejorar la seguridad de los museos, es probable que veamos un aumento en el número de robos”, afirmó James Rattcliffe, experto en robos de arte a la Associated Press. “Cada robo pone de manifiesto la percepción de que estos museos son objetivos relativamente fáciles. Esto solo puede alentar a algunos delincuentes a considerarlos lugares sencillos para robar”, declaró.

En un plan de 33 medidas presentado en julio, el Ministerio de Cultura francés recomendó retirar temporalmente algunas piezas de las vitrinas en los museos, a la espera de garantizar la “seguridad” de la exposición de estos “objetos más vulnerables”.

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