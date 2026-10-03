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Las memorias de Sylvester Stallone y el tenebroso día de su primer casting

Fragmento de “Los escalones”, la autobiografía de la legendaria estrella de Holywood. En librerías con el sello editorial Paza & Janés

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Especial para El Espectador
AME6697. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 07/12/2025.- El actor Sylvester Stallone posa en la alfombra roja de los Kennedy Honors este domingo, en el Kennedy Center en Washington (EE.UU.). EFE/ Octavio Guzmán
Sylvester Stallone cumplió 80 años el pasado 6 de julio y publicó sus memorias con ediciones internacionales, una narración que va entre sus inicios en Nueva York, en 1969, y el triunfo de Rocky en los Oscar de 1977; relato de lucha, subsistencia y, finalmente, éxito con sagas del cine como Rambo. Aquí durante la reciente gala de los Kennedy Honors, en Washington.
Foto: EFE - Octavio Guzmán

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Maldad masculina

Estaba frente a una puerta cerrada. Los primeros dos agentes a los que había ido a ver me habían rechazado. De hecho, ni siquiera había pasado de la secretaria. Aquellos implacables profesionales te dejaban claro que necesitabas al menos una fotografía y un currículum para cruzar la puerta. Yo no tenía ninguna de las dos cosas.

«¿Qué es un currículum?», pensé. No tenía ni idea. Y aunque la hubiera tenido, ¿qué iba a poner? ¿«Ninguna experiencia» o «Nada que valga la pena»? Supongo que podría haber incluido el papelito que hice…

Por Especial para El Espectador

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