Las obras claves del nobel Miguel Ángel Asturias, el ‘Gran Lengua’ de Guatemala

"Entre los indios existe una creencia en el Gran Lengua. El Gran Lengua es el vocero de la tribu. Y en cierto modo eso es lo que yo he sido: el vocero de mi tribu", se definió Asturias ante el crítico chileno-argentino Luis Harss, según el libro de este último…

La obra del escritor guatemalteco y Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias (1899-1974) está marcada por la denuncia social y el mito enraizado en la cosmología de los pueblos originarios de Guatemala, país al que llegan este jueves sus restos tras ser repatriados desde Francia.

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"Entre los indios existe una creencia en el Gran Lengua. El Gran Lengua es el vocero de la tribu. Y en cierto modo eso es lo que yo he sido: el vocero de mi tribu", se definió Asturias ante el crítico chileno-argentino Luis Harss, según el libro de este último ‘Los nuestros’ (1966), recopilación de entrevistas a escritores que marcó el canon del boom latinoamericano.

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Asturias, que falleció en Madrid en 1974 y fue sepultado en el cementerio de Père Lachaise en París, recibió en 1967 el Nobel de Literatura, convirtiéndose en el segundo latinoamericano en lograrlo tras la chilena Gabriela Mistral, en 1945.

Estas son las principales obras de un autor que no se dejó amedrentar por el autoritarismo, pese a que tuvo que exiliarse y le fue arrebata la ciudadanía guatemalteca durante más de una década:

1. El señor Presidente (1946)

‘El señor Presidente’, inspirada en la figura del guatemalteco Manuel Estrada Cabrera, que gobernó de forma autoritaria y represora entre 1898 y 1920, marcando la juventud de Asturias, es uno de los máximos exponentes de la llamada ‘novela del dictador’ que proliferó en el siglo XX en América Latina.

"Todo lo que hay en ‘El señor Presidente’, especialmente el miedo, es producto del ambiente en el que crecí", explicó el autor al poeta español Luis López, que recopiló las charlas en el libro ‘Conversaciones con Miguel Ángel Asturias’, de 1974, y que comparó la dictadura con "un veneno, el veneno de una inmensa araña".

2. Hombres de maíz (1949)

Asturias aborda la concepción maya del maíz como elemento sagrado a través de personajes e historias arraigadas en el mundo rural guatemalteco, enfocándose en el despojo de los territorios indígenas y su resistencia cultural.

En ‘Hombres de maíz’ -considerada por algunos críticos como su gran obra- el mito se funde con la experiencia cotidiana y la memoria colectiva de los protagonistas.

3. Mulata de tal (1963)

En ‘Mulata de tal’ reina la ambición en un universo dominado por lo demoníaco: un hombre entrega a su esposa al diablo Tazol a cambio de riquezas. La novela entrelaza la mitología maya k’iche’ con la tradición cristiana en un relato de vivencias fantásticas y personajes grotescos.

"En ‘Hombres de maíz’, como en ‘Mulata de tal’, he tratado de encerrarme en lo puramente indoamericano, en lo indígena y en lo americano, (…) buscando dentro de la hermosa lengua española aquello que expresa mejor el sentir y el pensar de las gentes de mi raza", explicó el "mestizo" Asturias a Luis López.

4. Viento fuerte (1950)

Esta novela marca el inicio de la célebre ‘trilogía bananera’ de Asturias.

"Es una gran denuncia de la explotación que realizó en Guatemala la compañía bananera" estadounidense United Fruit Company (UFCO), recuerda el editor Raúl Figueroa Sarti, cuyo sello, F&G Editores, ha publicado 14 títulos del catálogo del autor.

Mediante sus páginas, el galardonado visibiliza la explotación agrícola, la subordinación del poder político local y el dominio económico extranjero en el país centroamericano. Completan la saga ‘El Papa verde’ (1954) y ‘Los ojos de los enterrados’ (1960).

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