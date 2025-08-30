No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Asista a la exposición gratuita sobre literatura infantil y juvenil colombiana

La exposición Juguemos en el bosque invita a redescubrir la literatura infantil y juvenil colombiana en cuatro bibliotecas de Bogotá, con entrada libre hasta el 16 de diciembre.

Redacción Cultura
30 de agosto de 2025 - 11:31 p. m.
Esta exposición, creada por la Biblioteca Nacional de Colombia, con la curaduría de Beatriz Helena Robledo, la museografía de María Osorio y el diseño gráfico de Camila Cesarino.
Esta exposición, creada por la Biblioteca Nacional de Colombia, con la curaduría de Beatriz Helena Robledo, la museografía de María Osorio y el diseño gráfico de Camila Cesarino.
Foto: Secretaría de Cultura de Bogotá
Bogotá recibe la exposición Juguemos en el bosque, un recorrido por la literatura infantil y juvenil colombiana que invita a redescubrir los libros como espacios de juego, imaginación y encuentro. La muestra estará abierta del 29 de agosto al 16 de diciembre en cuatro bibliotecas públicas de la ciudad, con entrada libre.

La iniciativa, creada por la Biblioteca Nacional de Colombia y curada por Beatriz Helena Robledo, reúne libros, ilustraciones y géneros que reflejan cómo los niños y jóvenes han sido representados en la literatura del país. Según Robledo, la exposición busca que “niños, jóvenes y adultos redescubran la lectura como un juego, una pregunta constante y una experiencia compartida”, y resalta la riqueza de las memorias, los afectos y la imaginación que conforman el mundo de la niñez.

Organizada en ocho unidades temáticas —Raíces, Historia, Violencia, Afectos, Fantasía, Poesía, Imágenes y Historieta—, la exposición combina libros, ilustraciones y reflexiones que promueven la interacción de los visitantes con los contenidos. Además, incluye actividades especiales como Leo con mi bebé, un encuentro para primera infancia y cuidadores que fomenta el vínculo afectivo a través de la lectura, y el Laboratorio editorial, dirigido a jóvenes y adultos interesados en experimentar con escritura e ilustración inspirados en la muestra.

Juguemos en el bosque recorrerá las siguientes bibliotecas:

  • Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo: 20 de agosto al 14 de septiembre
  • Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella - El Tintal: 17 de septiembre al 10 de octubre
  • Biblioteca Pública El Mirador: 13 de octubre al 10 de noviembre
  • Biblioteca Pública Virgilio Barco: 13 de noviembre al 16 de diciembre

La exposición subraya el papel de la literatura como herramienta para interpretar la realidad, los afectos y los imaginarios de la infancia, consolidando las bibliotecas como espacios de encuentro cultural que fortalecen el acceso a los libros y la creación compartida.

Por Redacción Cultura

