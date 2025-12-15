Las películas más recordadas del cineasta Rob Reiner tras su fallecimiento

Las autoridades han calificado el caso de Rob Reiner y su esposa como un "aparente homicidio". Foto: EFE - ETIENNE LAURENT

El mundo del cine está de luto. Rob Reiner, reconocido director estadounidense, falleció este 14 de diciembre junto a su esposa, la fotógrafa Michele Reiner. Las investigaciones sobre su muerte siguen en curso, aunque las autoridades califican el caso como un “aparente homicidio”. Varias celebridades ya han expresado su desconcierto frente a este fallecimiento.

Reiner, además de director, fue actor en la serie “All in the Family”, interpretando el rol de “Meathead”, el cual lo llevó a convertirse en el ganador de dos premios Emmy.

También fue un activista por los derechos humanos y defensor de causas políticas y sociales, siendo un gran aliado de los ideales del partido demócrata

Su repertorio de producciones va desde el género de comedia romántica, hasta el thriller. Hoy recordamos algunos de esos filmes que marcaron su legado en la industria.

This is Spinal Tap (1984)

El debut de Reiner en la dirección de cine se dio con este documental falso que habla sobre “Spinal Tap”, una banda ficticia de heavy metal que está de gira por Estados Unidos. La película es descrita como una sátira de culto y la segunda parte de esta producción fue el último filme que produjo Reiner durante su vida.

Stand by Me (1986)

Este drama relata la aventura de cuatro niños que emprenden una búsqueda para encontrar a un joven desaparecido. La película, basada en la novela corta de Stephen King, “El cuerpo” (1982), fue protagonizada por Wil Wheaton, Corey Feldman, Jerry O’Connell y el hoy fallecido, River Phoenix. Además, fue nominada al Óscar por mejor guion adaptado.

La princesa prometida (1987)

Un abuelo le lee a su nieto la historia de un pirata que intenta reencontrarse con su amor verdadero. De esta película sale una de las frases más icónicas del cine, dicha por el personaje español interpretado por Mandy Patinkin: “Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir”.

Cuando Harry conoció a Sally (1989)

Una de las comedias románticas por excelencia. ‘When Harry Met Sally’ narra la historia de Harry Burns y Sally Albright, desde que se conocen hasta que llegan a enamorarse, 12 años después. El filme juega con la pregunta de si un hombre y una mujer pueden ser solo amigos y con escenas memorables, como la del orgasmo fingido, se ha convertido en un referente del género del romance.

Miseria (1990)

Este filme de terror aborda la historia de un escritor que, después de un accidente, es rescatado por su fan número 1, quien termina siendo una psicópata y lo obliga a reescribir el final de uno de sus libros para ella. El filme fue protagonizado por Kathy Bates y su interpretación la convirtió en la ganadora de un Óscar y un Globo de Oro.

‘Cuestión de honor’ (1992)

Con la actuación de Tom Cruise, Jack Nicholson y Demi Moore, Reiner cuenta la historia de un abogado militar que tiene que defender a dos marines, acusados de asesinar a uno de sus compañeros. La película estuvo basada en la obra teatral del mismo nombre de Aaron Sorkin, quien también escribió el guion y fue nominada a cuatro Premios Óscar, entre los que se incluyen mejor película y mejor actor de reparto (Jack Nicholson).