“Las plataformas democratizan el acceso al cine y la experiencia de apreciación”: Sandra Gómez

Sandra Gómez es la curadora del pódcast de MUBI “Encuentros”. Foto: TocTalk / MUBI

¿Cómo ve el panorama del mundo audiovisual ahora que hay empresas distribuidoras y de “streaming” que también son productoras de películas nominadas en la temporada de premios?

Es un panorama en constante cambio y evolución, donde la industria se está repensando. Esto sucedió por el cambio en las formas de apreciación y consumo de películas y contenido, que se aceleró durante la pandemia. Esto hizo que las películas se vean más en plataformas, a partir de eso estas surgieron y se consolidaron como productoras. Esto hizo que el consumo fuera complementario entre los cines y las plataformas, porque ver una película en streaming es una experiencia muy diferente a verla en cines, porque la misma cinta se aprecia de formas distintas. Lo que hacen las plataformas es democratizar el acceso a las películas y la experiencia de apreciación, aunque desde MUBI creemos en las salas de cine como el espacio idóneo para verlas.

¿Cómo cree que ha cambiado la forma del público de acercarse al cine?

Ha sido paulatino y se viene dando desde los DVD y formatos para ver en casa. Con la pandemia fue mucho más rápido el cambio a ver películas en pantallas pequeñas y no tener la experiencia colectiva de ir al cine. En ese momento la gente tomó otros hábitos más cotidianos de ver largometrajes. Lo que se está viendo ahora es que hemos llegado a un equilibrio en el sentido de que la gente ha vuelto a las salas y para nosotros es un reto interesar de nuevo a la audiencia en tener esa experiencia colectiva, donde la atención está centrada en la pantalla, a diferencia de lo que sucede en casa.

¿Cuál cree que es el rol que cumplen las distribuidoras de cine en la nominación durante la temporada de premios?

Cada quien está interesado en que veas sus propios contenidos, que tengan representación dentro de las pantallas y que tengan influencia y una buena cantidad de público que los vea. En términos de plataformas, han hecho el rol de productoras en muchos casos y, en ese sentido, hacen sus campañas para que cada una de sus películas puedan llegar a tener nominaciones y premios. Cada una tiene un aparato de promoción para que eso pase.

¿Qué opina de las campañas de marketing para lograr esos objetivos?

Cada una, con las herramientas que tiene, entre marketing, promoción y prensa, hacen campañas increíbles y logran lo que se necesita para que la gente vea las películas. Al final, la idea es que los votantes de estos premios puedan conectar con esas cintas y, gracias a las campañas, impulsarlas para que puedan tener representación y los votantes las conozcan. Estas campañas se hacen en todo el mundo.

¿Cuáles cree que son los elementos más efectivos para que una audiencia conecte con una película a través de su marketing?

Lo más importante es saber cuál es la película que tienes entre manos y, desde el equipo que está haciendo el posicionamiento, entender qué estamos transmitiendo y a quién. En ese momento comenzamos a dirigirnos a ese público con campañas mediáticas. Cada película te da un camino de acuerdo con su tema y lo que quiere comunicar, con eso llegamos a las audiencias y hacemos negociaciones con cines, trazamos el circuito y desde ahí sabemos cómo acompañar la película para que tenga el éxito que buscamos.

¿Cuál es la definición de una película exitosa?

El éxito se mide de maneras muy distintas, depende de lo que tú quieras con esa película. Puede ser números en taquilla y diseñamos una campaña para lograrlo, o si se quiere es posicionar a un director. Por otra parte, si sabemos que no va a hacer grandes números, pero tiene un talento atrás que queremos posicionar, la campaña será diferente. Un filme puede ser muy exitoso sin tener grandes números. Medimos el éxito según lo que queremos con cada título que manejamos, y pueden ser objetivos muy distintos unos a otros.

¿Cuál es una lección de vida que le ha dejado su trabajo con el cine?

Pienso que el trabajo que se lleva buena parte de mi tiempo tiene que ser algo que me enriquezca, me aporte y en donde sienta que todos los días aprendo algo y la paso bien estando ahí. Eso es el cine para mí, son mundos que se abren todos los días y que conozco, que me hacen aprender, evolucionar y cuestionarme como ser humano. Ese es el gran regalo de trabajar en cine.

¿Cuál es un proyecto de promoción que la haya marcado?

Con Aftersun, la ópera prima de Charlotte Wells, con la que trabajamos el año pasado, teníamos muy pocas expectativas. Pensábamos que era una película muy linda, que conectaba muy bien con el público y la estrenamos con mucho cariño. Fue la primera que lanzamos en muchos países, primero en términos de distribución, y luego en la plataforma. Fue una sorpresa enorme ver que la gente conectó de la forma en la que lo hizo con esta cinta y que se convirtió en la más vista en la plataforma y fue la más exitosa que tuvimos en 2023, en cuanto a distribución. Todo salió mejor de lo que lo habíamos planeado, y fue una alegría muy grande ver la reacción de la audiencia.