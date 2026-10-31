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Las preguntas que deja el traslado de la Biblioteca Marco Fidel Suárez de la Cancillería

Tras la noticias del desmonte de la Biblioteca Marco Fidel Suárez en la Cancillería, quedan muchas preguntas sobre el destino de la colección, qué protocolos se siguieron y cual va a ser el futuro de este acervo de textos.

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Redacción Cultura
Biblioteca Cancillería
Biblioteca Marco Fidel Suárez en el edificio Olaya Herrera.
Foto: Cancillería.gov

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Al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores algunos piden claridad sobre lo que está sucediendo con la Biblioteca Marco Fidel Suárez. Dos camiones partieron ayer en la noche hacia un rumbo desconocido cargados con cajas llenas de libros que hacen parte de la colección de la biblioteca. En videos se vio cómo trabajadores de servicios generales cargaban los camiones. Según fuentes consultadas por este diario, la remoción de los volúmenes de la biblioteca especializada en relaciones internacionales comenzó en la tarde, luego de que…

Por Redacción Cultura

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