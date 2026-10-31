Las preguntas que deja el traslado de la Biblioteca Marco Fidel Suárez de la Cancillería

Al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores algunos piden claridad sobre lo que está sucediendo con la Biblioteca Marco Fidel Suárez. Dos camiones partieron ayer en la noche hacia un rumbo desconocido cargados con cajas llenas de libros que hacen parte de la colección de la biblioteca. En videos se vio cómo trabajadores de servicios generales cargaban los camiones. Según fuentes consultadas por este diario, la remoción de los volúmenes de la biblioteca especializada en relaciones internacionales comenzó en la tarde, luego de que…

Al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores algunos piden claridad sobre lo que está sucediendo con la Biblioteca Marco Fidel Suárez. Dos camiones partieron ayer en la noche hacia un rumbo desconocido cargados con cajas llenas de libros que hacen parte de la colección de la biblioteca. En videos se vio cómo trabajadores de servicios generales cargaban los camiones. Según fuentes consultadas por este diario, la remoción de los volúmenes de la biblioteca especializada en relaciones internacionales comenzó en la tarde, luego de que durante días se especulara sobre un posible traslado de la colección.

Tras reacciones desde diferentes sectores frente al traslado, la Cancillería emitió un comunicado en el que confirmó que, en medio de la consolidación de la nueva sede de la Academia Diplomática, habían trasladado los libros a la casa que se inauguró para este propósito el pasado 27 de julio.

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Desde la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia, ha habido rumores de que el espacio donde operó la biblioteca durante 70 años hasta el 29 de octubre volvería a ser una capilla, como lo fue cuando el edificio era un colegio de monjas, sin embargo, esto no está confirmado. La biblioteca ha permanecido cerrada desde el pasado 21 de septiembre cuando se envió un correo masivo a los funcionarios que informaba la decisión y argumentaba que el cierre se debía a un trabajo de inventario, valoración y organización de las colecciones.

Según contó a El Espectador el presidente de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO), Andrés Ordóñez, el 20 de septiembre enviaron una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por el canciller Omar Bula, pidiendo que les indicara los planes que tenían para la biblioteca. Sin embargo esta solicitud no ha recibido respuesta.

"Nos preocupa el riesgo para el patrimonio bibliográfico e histórico, y que estos materiales dejen de estar disponibles para estudiantes de la Academia Diplomática, funcionarios e investigadores. Exigimos claridad sobre las razones de esta decisión, garantías técnicas para la conservación de los archivos y la continuidad de su acceso público", mencionó la organización en un comunicado publicado en redes sociales.

Fuentes cercanas a esta cartera contaron a este diario que esta no es la primera vez que se planteó mover la biblioteca, pues esta se encontraba sobre una bodega y se había comentado que el peso de los libros podría afectar la estructura.

Por su parte, la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) se pronunció a través de un comunicado en el que expresaron "su profunda preocupación por el traslado de las colecciones y archivo histórico de la biblioteca Marco Fidel Suárez de la Cancillería. ASODIPLO presentó un derecho de petición al señor Canciller el pasado 21 de octubre, en el cual solicitó información detallada sobre el plan de mover la biblioteca y garantías para que, de llevarse a cabo, el procedimiento se hiciera en debida forma y siguiendo los protocolos de conservación. Si bien no se ha cumplido el término legal de respuesta, a la fecha no hemos recibido ninguna información sobre el particular". Además recalcaron el carácter público de esta biblioteca "especializada en relaciones internacionales, política exterior, derecho internacional e historia de Colombia".

La colección ostenta aproximadamente 21.000 libros catalogados, de los cuales 2.000 corresponden a volúmenes históricos publicados entre 1637 y 1956. Sin embargo, según informó la Cancillería, la colección histórica permanecerá en el lugar que ya ocupaba en el recinto que se había destinado a la biblioteca, mientras que los demás libros fueron empacados en cajas y transportados en camiones hacia su destino.

"Creemos que es importante es que haya más claridad. Necesitamos saber puntualmente cuál fue la motivación para hacerlo, para dónde se llevaron los libros y cuál va a ser la disposición. Para nosotros es muy importante que se mantenga el acceso al material bibliográfico que está ahí para los estudiantes de la Academia Diplomática, los funcionarios del Ministerio, y también es una biblioteca que está abierta al público, entonces, a investigadores y personas que la necesiten".

Aunque el comunicado de la Cancillería dio pistas sobre lo que sucedió con la colección, no informaron cuando estará habilitada de nuevo la biblioteca ni cuando volvería a estar disponible su catálogo en línea que, actualmente, se encuentra deshabilitado.

Para David Castrillón-Kerrigan, profesor titular de la Universidad Externado de Colombia, la Biblioteca Marco Fidel Suárez es de gran importancia debido a que muchos de las piezas de la colección corresponden a documentos internacionales, tratados y mapas que son la base "a partir de la cual muchas veces se desarrollan las discusiones de Colombia con otros países frente a temas de interés. No solo se limita a un tema del valor histórico de los documentos, sino también del valor estratégico, casi que geopolítico, del derecho internacional que tienen estos. Por eso hay mucha preocupación del manejo que se le está dando en este traslado", dijo.

Más allá de la preocupación inicial sobre el destino de la colección, a Castrillón-Kerrigan le preocupa el estado de conservación de los libros y los protocolos que se siguieron en el proceso de traslado. A pesar de que la Cancillería aseguró que contaron con el acompañamiento de la Biblioteca Nacional, El Espectador habló con un experto en el área quien detalló que si las condiciones no eran las adecuadas, hay ciertos riesgos a los que se exponen los libros, como la humedad y los ratones, por ejemplo.

Por otro lado, también generó preocupación que en los videos compartidos en redes sociales durante el traslado no se evidenciaban rótulos claros sobre los contenidos de cada caja que fue transportada, un paso clave para este tipo de procesos; a pesar de que la Cancillería afirmó que se realizó una actualización técnica de las colecciones bibliográficas "mediante actividades de inventario, valoración documental y organización especializada, han permitido identificar ejemplares duplicados y materiales que requieren tratamientos diferenciales de conservación, contribuyendo a una gestión más eficiente del acervo y facilitando el acceso de los usuarios a los recursos de mayor pertinencia académica".

En documentos conocidos por El Espectador, se estipula que "la prevención del deterioro de las colecciones debe realizarse desde la construcción o adaptación de la infraestructura física, como la primera y más importante de sus defensas, seguidamente se debe tener en cuenta un adecuado mobiliario". Por lo que el diagnóstico debe tener en cuenta factores medioambientales como insectos, la humedad, la temperatura, la carga de polvo y la luz, entre otros, además de llevar a cabo las acciones necesarias para la conservación preventiva dada en los lineamientos del documento.

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Aunque por el momento se desconoce cómo será el espacio y la adecuación que tendrá que tener para recibir la biblioteca, el profesor titular mostró preocupación por la posibilidad de que el tamaño de la colección compita por el espacio con otras actividades y que eso afecta a los usuarios de la biblioteca.

Según contaron fuentes cercanas a la Cancillería, este acervo bibliográfico es clave para los estudiantes del curso de formación diplomática, puesto que es el mayor recurso que tienen para su estudio por la gran cantidad de antecedentes que alberga. Para los funcionarios también es una herramienta de gran importancia para los procesos que se llevan a cabo en el ministerio. "Si hay una negociación con un país, para quienes están involucrados es muy valioso tener la facilidad de ir al archivo y ver cómo se manejó un tema similar hace 100 años, ahí se pueden consultar memorias, la historia diplomática y cómo se negoció un tratado, cuáles fueron las consideraciones, cuál fue el contexto, entre otras cosas. Es una herramienta de retroalimentación muy importante", dijo.

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