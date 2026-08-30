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Laura Dern homenajeará a George Clooney en la entrega de su León de Oro honorífico

La actriz estadounidense Laura Dern se encargará de pronunciar el discurso de homenaje a George Clooney durante la gala en la que se le entregará el León de Oro honorífico del Festival de Venecia, en su inauguración el próximo miércoles.

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Agencia EFE
30 de agosto de 2026 - 09:13 p. m.
Laura Dern protagonizará una miniserie sobre la investigación que destapó el caso de Jeffrey Epstein, según informó The Hollywood Reporter.
Laura Dern protagonizará una miniserie sobre la investigación que destapó el caso de Jeffrey Epstein, según informó The Hollywood Reporter.
Foto: EFE/Biennale di Venezia
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La gala tendrá lugar en la Sala Grande del Palacio del Cine del Lido, la isla veneciana donde tiene lugar la Mostra, según han informado este domingo los organizadores del certamen.

En su edición 83, este prestigioso concurso cinematográfico concederá el León de Oro de Honor a George Clooney y posteriormente, el 7 de septiembre, a la actriz Ellen Burstyn.

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Laura Dern, oscarizada como mejor actriz de reparto por la cinta “Marriage story”, estrenada precisamente en Venecia en 2019, ha pasado en numerosas ocasiones por la Mostra desde que lo hiciera por primera vez con “Haunted summer” (1988).

La última vez que acudió al Lido fue el pasado año, junto a Clooney como parte del reparto de la película “Jay Kelly” de Noah Baumbach.

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El festival veneciano arrancará el próximo miércoles 2 de septiembre con 21 películas en competición por su León de Oro y muchas otras en sus secciones secundarias y paralelas, para tocar a su fin en la tarde del 12 de septiembre con el anuncio del palmarés.

Por Agencia EFE

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