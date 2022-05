Lauren Mendinueta, su historia natural, su canto pensativo

En el libro "Una visita al museo de historia natural y otros poemas", Lauren Mendinueta afirma que "la infancia viene de muy lejos, de un lugar muy antiguo, de una casa abandonada en el mundo". Foto: klyaksun

El poeta y editor de Animal sospechoso, Juan Pablo Roa, escribe en su prólogo a Una visita al museo de historia natural y otros poemas, que la poesía de Lauren Mendinueta es “pensamiento que canta”. Y así lo sentirá cada lectora y cada lector que se incline sobre su música y su luz. Es una poesía que canta las grandes preguntas de la vida vivida: las preguntas por la muerte, el tiempo, el amor, la feminidad, la infancia, la familia, ser mujer, ser madre, el exilio, la memoria, la poesía misma.

El tiempo vivido es, en la metáfora de la poeta, la historia natural de la vida expuesta en el museo ante sus ojos que descubren de súbito su propio rostro reflejado en el cristal, al lado de Un meteorito. / Un cuarzo gigante. /Otro fósil y se pregunta la poeta con un humor ácido y bello: ¿Ya tengo edad para encontrarme en una vitrina?

El tiempo que huye, observa la poeta, se escribe en nuestros cuerpos como deseables estragos del tiempo. Es el tiempo mortal de lo que ya no somos y solo podríamos ser, por los dones del canto, recuerdo o memoria poética de la posibilidad perdida: la muerte es la muerte de la posibilidad, ya a mi edad no podría ser un virtuoso músico, morimos cada día al morir la posibilidad de lo que podíamos ser y hacer. Pero esa memoria del pasado, como lo perdido que ella canta, es inútil. En el poema El muelle de Puerto Colombia… todo pasó ayer,/ y hoy la memoria y todo su tiempo,/ como el muelle en ruinas,/ no sirven para nada.

Pero así el pasado y los dones y las posibilidades perdidas se nos presenten como ruina, reconocer que somos seres para la muerte es no simplemente saber y temer u olvidar que vamos a morir, es esencialmente ver que vamos muriendo cada día. La otra que observa la vida y la muerte escribe el poema, y se dice a sí misma: escribo para acostumbrarme a vivir. Una costumbre y un deseo de ser poeta, de vivir poéticamente, que se hace oficio vital en el cantar la vida y el tiempo, dice, por lo que en verdad pesa… /el amarillo de los canarios/ la ligereza de un aroma/ y el filo de un hacha. Vivir es ver que la vida huye, que muere, que nos hace abrazar mil veces la muerte; un abrazo que nos deja la acidez del recuerdo cantado, del cantar pensativo: Un día, despacio,/ como una hija inocente y cruel/ la poesía brotó de mi herida/ y me envolvió en su río de sangre.

Hacer de la muerte una consejera es el sendero de la poesía, del habitar poéticamente; como dice el sabio indígena yaqui al antropólogo aprendiz de brujo: “Tienes que hacer de la muerte tu consejera, ella siempre está aquí, a mi lado”, y palpa con su mano el aire como si tocara algo invisible. De modo cercano lo hace la poeta: cuenta en su poema “Tic-Tac” que tiene un pequeño reloj: anuncia dentro de mí/ la hora exacta/ de la duración de la mortalidad.

Su poesía no solo celebra el instante revelador del presente. En ese instante con frecuencia retorna lo perdido, el pasado que se borra. En el instante está el todo. Como ha escrito Borges en uno de sus sonetos: un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. Pero el tiempo que ella canta es también el tiempo de lo perdido: la fiesta colectiva que ya es solo recuerdo: ¿Adónde se ha ido la caminante,/ … / la incansable testigo de los alumbrados,/ la raíz sin término que fui? Pero también como poeta hija de esta tierra caribe y andina, ella canta que “el pasado está aún por venir”. Así también piensa la sabiduría indígena: tenemos el pasado ante los ojos y ofrecemos al futuro la larga cabellera que juega con el viento.

Una visita al museo de historia natural es un tríptico: la primera parte le da nombre al libro; la segunda es “Vitrales en la sombra”, y la última “Un país sin nosotros”. En estas dos partes finales el dolor del exilio del país enlutado nos sobrecoge: en el poema Motivos de exilio su canto es las voces de cada familia agredida, de tanta gente nuestra que vaga desterrada por el mundo: su voz increpa a la violencia, le dice: Alimaña parlante/ llamaste sapo a mi hijo/ prostituiste a mi hija/ desapareciste a mi padre/ crucificaste el corazón de mi hermano/ escupiste la cara enlutada de mi madre./ Comadreja inmunda/ me obligaste a irme,/ cerraste con siete llaves la puerta/ y mutilaste mis piernas del regreso.

Su poema Un nido en el corazón pareciera hacer eco a la voz y la metáfora inicial del personaje de la novela La vorágine, que nos dice: “Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia”. Escribe la poeta: Violencia/ desde el principio/ te hicimos un nido/ en el corazón.

El epígrafe de Meira Delmar a Un país sin nosotros sugiere que el exilio es otra forma de la muerte, dice: la muerte es ir borrando caminos de regreso. En esta parte final, desde su primer poema, “Antigua morada”, se siente una evocación de la casa abandonada de la infancia perdida, esa casa de la que nos sentimos para siempre exiliados, la casa que canta en Morada al sur Aurelio Arturo. Esta poesía dialoga sutilmente con nuestra literatura y ese diálogo ahonda, por su cercanía con nuestro ser colectivo, en los desgarramientos del exilio. Somos un país de exiliados: desterrados afuera y desterrados adentro. La multitud errante. Y precisamos por los dones de la poesía y del canto volver a habitar esa casa perdida de la infancia, porque “ya no vive nadie en ella”, como canta un viejo bambuco de los años sin cuenta de la violencia.

Al cantar esa casa y su jardín la poeta vuelve al país que dejó aquí -enlutado y festivo, desgarrado y tenaz, persistente en su deseo de paz, y que hoy, por la generosidad y el amor de Sílaba Editores y de su editora Lucía Donadio, celebra a esta poeta esencial publicando por primera vez aquí su libro. Este país y esa casa y el jardín son ahora también su poesía. Ella persevera en su ser y su tierra por el canto, y en él recupera esas ruinas de oro que el dolor y la distancia hacen inútiles, inalcanzables. La casa y el país y el jardín son ahora música de palabras, existen por su canto: resuenan en él, dice, habitaciones blancas repletas de gritos.