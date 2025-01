Lecciones de cine con David Lynch (Caja de citas)

“Todas mis películas son acerca de mundos extraños, mundos a los que nunca podrías ir a menos que los construyas y los reproduzcas en una película. Eso es lo que verdad me importa de las películas a mí: ir a mundos cada vez más extraños”.

“El misterio es lo que más amo, es el magnetismo de la vida, y me resulta maravilloso saber que de la mayoría de las cosas no conocemos absolutamente nada”.

“Dar una sensación de crear un lugar especial es algo emocionante. Y el sentido que le das a ese lugar está hecho de detalles. Así que los detalles son increíblemente importantes. Si no son correctos, te sacan del estado de ánimo. Si el sonido, la música, el color, la forma y la textura son correctos y una mujer mira de cierta manera, con cierto tipo de luz, y dice la palabra correcta, estás en el cielo. Pero todo está en los pequeños detalles”.

“Hay gente a la que le gustan las películas que se entienden y hay gente a la que le gustan las películas que dejan espacio para que el espectador sueñe. A mí me gustan las que permiten soñar. La comprensión intelectual no tiene más importancia que la posibilidad de sumergirse en cada escena separadamente. Me encanta enamorarme de una idea y ver cómo se transforma en cine, qué va haciendo con esa idea el proceso de filmación“.