“Leer es un refugio”: así se pueden donar libros y juguetes para los niños de Venezuela

Leer es un refugio enviará todas las donaciones recibidas a Venezuela el próximo 1 de agosto. Foto: IG: @adrimovits

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Cuando se piensa en donaciones para una tragedia, la mente tiende a ir primero a los mismos lugares: insumos médicos, herramientas de rescate, comida no perecedera y agua potable. Todos estos elementos son de suma urgencia, sobre todo en los primeros días después del desastre. Sin embargo, hay un momento en el que también hay que pensar en aquello que no es solo de ayuda para el cuerpo, sino para la mente, el ánimo y el espíritu. Ahí, los libros se vuelven fundamentales.

Fue bajo esta filosofía que se creó “Leer es un refugio”, que busca llevar libros, juguetes y material pedagógico para los niños afectados por el terremoto en Venezuela. La iniciativa, liderada por la periodista y activista de derechos humanos Adriana Abramovits y el laboratorio de creación Zorro y conejo, busca apoyar la reconstrucción del tejido social a través de la promoción de lectura y la creatividad.

“Los terremotos han dejado a familias enteras y a muchas niñas y niños damnificados. Esto también ha afectado su posibilidad de jugar y leer, que son formas esenciales de procesar lo vivido, recuperar pequeñas rutinas y mantener viva la imaginación. Los libros, en sí mismos, pueden ser refugio. Creemos que la literatura es una ayuda vital en este momento. En albergues, una historia leída en voz alta, un cuaderno para dibujar, un rompecabezas, un juego de memoria o una pequeña biblioteca pueden abrir universos y ofrecer nuevas formas de contención”, afirmaron en un comunicado.

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Durante el mes de julio, se estarán recibiendo donaciones en varios puntos de Bogotá, que posteriormente serán entregadas al Banco del Libro de Venezuela, una organización sin ánimo de lucro con más de 60 años de historia, y el Hospital de peluches, una iniciativa venezolana que recupera, limpia y restaura peluches y juguetes usados para darles una segunda vida y entregarlos a niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

Las ayudas serán entregadas a los albergues y refugios en los que hoy se encuentran mas de 680.000 niños y adolescentes damnificados.

¿Cómo aportar a “Leer es un refugio”?

Para sumarse a “Leer es un refugio” únicamente debe acercarse a uno de los centros de acopio con material apto para donación como:

Libros infantiles y juveniles en buen estado: ilustrados, cuentos, poesía, cómics, libros informativos, primeras lecturas y libros para leer en voz alta.

Juguetes sencillos y seguros: rompecabezas, juegos de mesa, bloques, títeres, memoria, dominó, loterías y materiales de construcción.

Material pedagógico y creativo: cuadernos, colores, marcadores, lápices, plastilina, papel, cartulinas, libros para colorear, fichas didácticas y materiales de mediación lectora.

Todo el material debe estar limpio, en buen estado y debidamente clasificado. Además, no se recibirán juguetes bélicos o que requieran de baterías.

Actualmente, hay cinco puntos habilitados en la ciudad de Bogotá para las donaciones.

Proyecto Kinder

Carrera 16 # 63 - 24

Lunes a sábado: 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

El Cuarto Plegable

Calle 35 # 19 - 32

Martes a sábado: 11:00 a. m. - 6:00 p. m.

Dejusticia

Calle 35 # 24 - 31

Lunes a jueves: 12:00 m. - 3:00 p. m.

La Hoguera

Calle 45 # 22 - 55

Lunes a sábado: 4:00 p. m. - 7:00 p. m.

Quinua y Amaranto

Calle 11 # 2 - 95

Lunes a domingo: 9:00 a. m. - 5:00 p. m.

Librería La Verbena

Calle 121#12-15

Lunes a sábado: 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

Domingos y festivos: 11:00 a. m. a 6:00 p. m.

Por otro lado, las librerías, centros culturales, colegios, espacios comunitarios y demás que quieran sumarse como centro de acopio, puede comunicarse con el equipo organizador de la iniciativa para coordinar las donaciones.

Adriana Abramovits

Correo: adrimovits@gmail.com

Teléfono / WhatsApp: 316 356 5681

Alejandra Forero Alvarado

Correo: zorroyconejo@gmail.com

Teléfono / WhatsApp: 3212127498

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