Las presuntas irregularidades en MinCultura que denuncia el Libro de la Verdad

Abelardo de la Espriella (c), junto a su vicepresidente José Manuel Restrepo durante la entrega a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y a otros entes de control, del 'Libro de la Verdad' que tiene un compendio de denuncias de presunta corrupción durante el mandato de su predecesor, Gustavo Petro. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

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El Libro de la Verdad, que el presidente Abelardo de la Espriella entregó este 18 de agosto a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, reúne información sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la administración de Gustavo Petro. El documento presenta al menos cuatro casos relacionados con el sector cultural.

“En el día nacional de lucha contra la corrupción, el presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente Juan Manuel Restrepo entregan a las autoridades competentes el libro de la VERDAD con toda la información que se recabó en el empalme anticorrupción”, escribió este martes la ministra de las Culturas, Paola Holguín, en su cuenta de X.

Estos son los cuatro casos que tocan a esa cartera durante la anterior adminsitración:

Concentración de proveedores

El caso 33 es el primero que menciona el libro relacionado con la cultura. Hace referencia a una presunta concentración de proveedores que trabajaron con el Ministerio. Según el documento, entre agosto de 2022 y julio de 2026, la entidad tuvo 2.747 proveedores distintos, pero solo 20 concentraron el 48,5 % del valor contratado, cerca de $998.594 millones.

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El informe califica la concentración como “muy alta” y señala que los tres mayores proveedores —Consorcio Constructor H.M.I., Fondo Mixto de Boyacá y Corpoelite— suman más de $348.000 millones.

Aunque aclara que esto “no implica per se una irregularidad”, plantea revisar las condiciones de competencia y el cumplimiento de los contratos de los principales proveedores.

El caso de las universidades

El caso 34 cuestiona la contratación del MinCulturas con universidades públicas regionales —entre ellas la Universidad de Antioquia, la UPTC, la Universidad del Cauca, la Universidad de Caldas y la UIS— para llevar formación artística y musical a territorios de construcción de paz.

Entre 2024 y 2025, dice el documento, firmaron 107 contratos por $353.878 millones. Según el libro, el 93,4 % se hizo mediante contratación directa.

“Es el hallazgo de mayor representatividad: 101 de los 107 contratos (94,4%) se adjudicaron sin proceso competitivo, y no hay evidencia disponible de entregables, informes de supervisión, ni productos verificados”, señala el Libro de la Verdad.

El informe propone una auditoría para revisar los contratos y sus resultados, pero aclara que este análisis, basado en información del SECOP II, “no ha sido contrastado con el Ministerio ni con las universidades”.

Contratación directa

El caso 35 cuestiona que los Fondos Mixtos de Cultura y las Artes de Boyacá, Nariño y Valle del Cauca hayan recibido recursos del Ministerio para manejar programas de alcance nacional mediante contratación directa. Los tres fondos suman 29 contratos por $168.827 millones.

“Se trata de un patrón de canalización de recursos nacionales a través de operadores regionales sin comparación de ofertas”, señala el documento.

El documento también advierte sobre una posible desnaturalización del sistema de estímulos, que relaciona con la “baja trazabilidad” de los recursos y con “presuntos fines electorales”.

“El hallazgo amerita una revisión transversal y no solo caso por caso. El reto es revisar el rol de los tres Fondos Mixtos departamentales como canal de contratación directa para programas de alcance nacional y solicitar al Ministerio y a CoCrea información completa sobre los criterios de asignación de estos convenios”, dice el documento.

Ganadores de estímulos que no han recibido sus pagos

El cuarto caso –el número 41— está relacionado con los pagos pendientes a ganadores de convocatorias y programas de estímulos culturales. Según el libro, 4.238 de los 7.245 ganadores de siete convocatorias todavía no habían recibido los recursos asignados.

“El valor pendiente asciende a $84.509 millones”, señala el documento, que advierte sobre el riesgo de demandas e intereses por el retraso en los pagos.

Entre los casos más críticos —según el Libro de la Verdad— están Jóvenes por el Cambio y el Portafolio Cultural Internacional Colombia en el Mundo, donde, según el informe, ningún ganador había recibido todavía el dinero.

El choque que hubo durante el empalme

De acuerdo con el Gobierno, la información fue recopilada durante el empalme entre los gobiernos de Petro y De la Espriella. En el caso de la cartera de Culturas, ese proceso, sin embargo, estuvo marcado por un cruce entre la ministra de Cultura designada y la saliente —Yannai Kadamani—, luego de que Holguín cuestionara unos presuntos “nombramientos de última hora” y pidiera revisar el empalme.

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Kadamani respondió entonces que Holguín no había participado directamente en el empalme y que había delegado esa tarea en funcionarios de ambas administraciones.

“La transparencia en un empalme comienza por hacer el empalme. ¿De cuál habla exactamente, ministra designada, si en repetidas ocasiones le he propuesto revisar juntas el estado del Ministerio y usted ha optado por delegar esa responsabilidad en el secretario general encargado para adelantar ese proceso con mi secretaria general?”, dijo.

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