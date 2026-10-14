 

Publicidad

Libros para conocer la obra poética de Piedad Bonnett, ganadora del Premio García Lorca 2026

Este martes, la trayectoria de la escritora y poeta colombiana fue reconocida por el carácter intimista de su poesía, de corte "emocional, vital e intelectual", según describieron los jurados de ese premio.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Cultura
Escritora durante entrevista
En septiembre, Bonnett ganó el Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia 2026 en España.
Foto: El Espectador - José Vargas

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Mucho antes de publicar sus primeros libros, Piedad Bonnett encontró en la literatura una forma de darle sentido a sus emociones. La lectura fue decisiva en su infancia y, a los diez años, escribió su primer poema.

Con el tiempo, la escritura se convirtió en un espacio para explorar lo que la atravesaba. En su obra poética, Bonnett ha abordado la intimidad, la muerte y las contradicciones de la experiencia humana.

Este martes recibió el XXIII Premio García Lorca 2026. El jurado destacó el carácter intimista de su poesía, de corte "emocional, vital e intelectual".

Lea también: Piedad Bonnett, asombrada tras ganar el Premio García Lorca: "Me emociona mucho este premio"

Aunque Lo que no tiene nombre, el libro testimonial en el que narra el dolor que le dejó el suicidio de su hijo Daniel, es uno de sus títulos más conocidos, la poesía ocupa un lugar central en su producción literaria.

Le puede interesar

Estos son seis libros para conocer su obra poética.

De círculo y ceniza

Es el primer poemario que publicó la escritora colombiana, en 1989. En él aborda temas como la soledad, la intimidad, el erotismo, el amor y la experiencia humana. Este poemario fue distinguido con una mención de honor en el Concurso de Poesía Hispanoamericana Octavio Paz.

La voz de las cosas

Es uno de los libros más recientes de Bonnett, publicado este año. Reúne 22 poemas y está ilustrado con dibujos de la autora, que muestran objetos de todos los días que siguen en su lugar aunque quienes los usaban ya no estén. Esta obra habla del sufrimiento, los recuerdos, el cariño y la capacidad de seguir adelante.

Bonnett empezó a dibujar esos objetos poco después de la muerte de su hijo Daniel, y de ahí salió el libro.

Ese animal triste

El libro, publicado en 1996, gira en torno al cuerpo, el deseo y los encuentros amorosos. Con esta obra Bonnett se consolidó como una de las voces más representativas de la poesía colombiana contemporánea, según se lee en la página del Festival de Poesía de Medellín.

Explicaciones no pedidas

En 2011, Bonnett ganó el XI Premio Casa de América de Poesía Americana con este poemario. El libro trata de la vida diaria, los recuerdos, las insatisfacciones, los sueños y el amor. En esta obra, la escritora deja ver "contención expresiva, fuerza, sutileza, ironía", según se lee en la reseña publicada en la página de Buscalibre.

Tretas del débil

Considerado uno de los libros más representativos de Bonnett, este poemario, publicado en 2004, habla del amor en sus formas más extrañas, mirado con asombro y con dolor. El título hace referencia a las “tretas”, o artimañas, del que es débil.

Los habitados

Este libro, publicado en 2017, "quiere dar voz a aquellos que han visto crecer dentro de sí la planta venenosa del desasosiego, del miedo, de la disociación; a los encerrados, que a menudo se sienten ajenos al mundo pero también a sí mismos", según se describe en la reseña del libro.

Con esta obra, Bonnett ganó en 2016 el XIX Premio Internacional de Poesía Generación del 27 por unanimidad del jurado.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

Escritores

Libros

Piedad Bonnett

poesía

Premio de literatura
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido