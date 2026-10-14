Libros para conocer la obra poética de Piedad Bonnett, ganadora del Premio García Lorca 2026

Este martes recibió el XXIII Premio García Lorca 2026. El jurado destacó el carácter intimista de su poesía, de corte "emocional,…

Con el tiempo, la escritura se convirtió en un espacio para explorar lo que la atravesaba. En su obra poética, Bonnett ha abordado la intimidad, la muerte y las contradicciones de la experiencia humana.

Mucho antes de publicar sus primeros libros, Piedad Bonnett encontró en la literatura una forma de darle sentido a sus emociones. La lectura fue decisiva en su infancia y, a los diez años, escribió su primer poema.

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Este martes recibió el XXIII Premio García Lorca 2026. El jurado destacó el carácter intimista de su poesía, de corte "emocional, vital e intelectual".

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Aunque Lo que no tiene nombre, el libro testimonial en el que narra el dolor que le dejó el suicidio de su hijo Daniel, es uno de sus títulos más conocidos, la poesía ocupa un lugar central en su producción literaria.

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Estos son seis libros para conocer su obra poética.

De círculo y ceniza

Es el primer poemario que publicó la escritora colombiana, en 1989. En él aborda temas como la soledad, la intimidad, el erotismo, el amor y la experiencia humana. Este poemario fue distinguido con una mención de honor en el Concurso de Poesía Hispanoamericana Octavio Paz.

La voz de las cosas

Es uno de los libros más recientes de Bonnett, publicado este año. Reúne 22 poemas y está ilustrado con dibujos de la autora, que muestran objetos de todos los días que siguen en su lugar aunque quienes los usaban ya no estén. Esta obra habla del sufrimiento, los recuerdos, el cariño y la capacidad de seguir adelante.

Bonnett empezó a dibujar esos objetos poco después de la muerte de su hijo Daniel, y de ahí salió el libro.

Ese animal triste

El libro, publicado en 1996, gira en torno al cuerpo, el deseo y los encuentros amorosos. Con esta obra Bonnett se consolidó como una de las voces más representativas de la poesía colombiana contemporánea, según se lee en la página del Festival de Poesía de Medellín.

Explicaciones no pedidas

En 2011, Bonnett ganó el XI Premio Casa de América de Poesía Americana con este poemario. El libro trata de la vida diaria, los recuerdos, las insatisfacciones, los sueños y el amor. En esta obra, la escritora deja ver "contención expresiva, fuerza, sutileza, ironía", según se lee en la reseña publicada en la página de Buscalibre.

Tretas del débil

Considerado uno de los libros más representativos de Bonnett, este poemario, publicado en 2004, habla del amor en sus formas más extrañas, mirado con asombro y con dolor. El título hace referencia a las “tretas”, o artimañas, del que es débil.

Los habitados

Este libro, publicado en 2017, "quiere dar voz a aquellos que han visto crecer dentro de sí la planta venenosa del desasosiego, del miedo, de la disociación; a los encerrados, que a menudo se sienten ajenos al mundo pero también a sí mismos", según se describe en la reseña del libro.

Con esta obra, Bonnett ganó en 2016 el XIX Premio Internacional de Poesía Generación del 27 por unanimidad del jurado.

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