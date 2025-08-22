Limpian la escultura del Cristo del Abismo a 17 metros bajo el mar en Italia

La estatua del Cristo del Abismo, ubicada a 17 metros de profundidad en el fondo marino de la bahía de San Fruttuoso, en la costa de Liguria (norte de Italia). Foto: EFE - EFE

La estatua del Cristo del Abismo, ubicada a 17 metros de profundidad en el fondo marino de la bahía de San Fruttuoso, en la costa de Liguria (norte de Italia), ha sido sometida a su limpieza anual por un equipo de buzos especializado.

Obra del escultor Guido Galletti, la escultura de bronce —que mide 2,5 metros de altura y pesa 250 kilogramos— fue colocada en el fondo marino en 1954 y representa a Cristo con los brazos extendidos y la mirada dirigida hacia la superficie, en homenaje a las vidas perdidas en el mar.

Para la limpieza, los buzos utilizaron hidrolavadoras de alta presión para eliminar los organismos marinos adheridos al bronce de la estatua, con el fin de prevenir su deterioro.

Las labores de conservación fueron realizadas por un equipo compuesto por la Guardia de Finanza, los Carabineros (policía militarizada), la Guardia Costera, la Marina Militar, la Policía Nacional y los Bomberos, y fueron coordinadas por Alessandra Cabella, de la Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de Liguria.

“Durante los primeros 50 años de la estatua en el agua, fue limpiada de forma indiscriminada con cepillos metálicos. Estos escarificaron el bronce, creando al mismo tiempo microsurcos donde los organismos marinos se han visto aún más invitados a arraigar”, explicó Cabella a los medios locales.

El Cristo del Abismo está ubicado en el corazón del Área Marina Protegida de Portofino, uno de los destinos más populares para los aficionados al buceo, y se ha convertido en un importante atractivo turístico, especialmente para los amantes del submarinismo.