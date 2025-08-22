Idartes expondrá “Arquitectura emocional”, nominado al XIII Premio Luis Caballero

Desde 2015, y bajo el nombre de "Arquitectura emocional", la artista Angélica Teuta enfoca su trabajo en contextos colaborativos y comunitarios. Foto: Juanita Gonzalez

A partir de mañana, 23 de agosto, y hasta el próximo 19 de octubre, la Galería Santa Fe, de Idartes, será el escenario de Arquitectura emocional: Cobijos & Moradas, un proyecto de la artista visual Angélica Teuta, nominado al XIII Premio Luis Caballero. Este reconocimiento es considerado el más importante del arte contemporáneo en Colombia y destaca propuestas de gran formato que combinan calidad artística con investigación y experimentación.

La obra de Teuta parte de la exploración del Manifiesto de Arquitectura Emocional del artista Mathias Goeritz (1953) y lo traslada a un proyecto en el que se cruzan la arquitectura, el diseño, la biología y la botánica.

La exposición se organiza en un universo simbólico compuesto por cuatro mundos, cada uno con sonidos y materialidades distintas, dispuestos en una estructura en espiral. Estos mundos se dividen en dos categorías: cobijos y moradas. Los primeros evocan refugios íntimos y efímeros, relacionados con el útero, la madre tierra y los procesos de transformación. Las moradas, en contraste, plantean espacios más rígidos, habitacionales, que reflexionan sobre las fronteras, las identidades y las formas de habitar colectivamente.

Según la artista, mientras los cobijos se asocian con lo íntimo y lo transitorio, las moradas funcionan como espacios de encuentro y resguardo que permiten nuevas preguntas sobre lo individual y lo comunitario. En ese sentido, el proyecto recurre también a materiales domésticos que evocan recuerdos de la infancia y la idea de refugio.

Las creaciones de Teuta han sido expuestas en instituciones como el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Museo del Banco de la República y el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires, además de haber participado en muestras en ciudades como Nueva York, Toronto, Oslo, Varsovia y São Paulo. También ha realizado residencias artísticas en Londres, Estados Unidos, Medellín y Suiza.

Con Arquitectura emocional: Cobijos & Moradas, la artista amplía su investigación sobre los vínculos entre espacio, memoria y comunidad, en el marco del XIII Premio Luis Caballero.