Leen los bebés, las mamás y las maestras

En la Librería Camino a Casa la experiencia de acompañar a nuestros lectores más pequeños nos recuerda que la lectura no comienza cuando el niño decodifica letras, sino mucho antes, en ese espacio íntimo donde las palabras se hacen cuerpo, ritmo y melodía; por eso confiamos profundamente en el poder de la lectura en la gestación y lactancia.

Regalar un libro a un bebé es abrir la puerta a ese vínculo compartido a través de la voz de quien lee en voz alta. Cuando una mamá o un papá se acerca al libro con su hijo, no está enseñándole a leer en el sentido escolar de la palabra, está ofreciéndole un puente en la cadencia de su voz y el calor de su regazo.

Los bebés, en su aparente silencio, leen con las manos, con la mirada que se detiene en los colores y con la exploración del entorno. La lectura se convierte en un diálogo corporal donde cada gesto es un signo. La lectura en la primera infancia y con los bebés también está mediada por las canciones de cuna, las rondas infantiles, el adulto cuidador que recuerda su infancia, las canciones que le cantaron y que vuelve a cantar ahora para ese nuevo bebé.

Cada vez que hablamos con un padre, una madre, unos abuelos o unos tíos, les recordamos que dentro de ellos hay un tesoro invaluable que ayuda en ese proceso de acercamiento y fortalecimiento de los vínculos: su voz cantando. Cantar también es otra formar de leer. Por eso, en Librería Camino a Casa desde hace ocho años confiamos en que la hora del cuento para toda la familia es un espacio que nos permite acompañar ese vínculo desde la lectura en voz alta, las canciones y el compartir en familia.

Desde nuestro trabajo como libreras hemos visto cómo el rol de mediador lo puede asumir el padre, la madre, los abuelos, los docentes o cuidadores, que interpretan los libros desde su experiencia y los comparten con los niños desde el amor, el cuidado y la curiosidad.

Nuestro papel es acompañar, escuchar y recomendar no solo títulos, sino también modos de acercarse a ellos. La librería es un punto de encuentro, donde se descubren historias y se reconoce que todos, incluso los bebés, tienen su manera de leer.

En Camino a Casa creemos que la lectura es un vínculo y nos hace felices formar parte del tejido que se genera con la primera infancia en nuestra región. Por eso, cuando nos preguntan quién lee, respondemos: leen los bebés, las mamás y las maestras, porque la lectura es una experiencia compartida que trasciende las edades.