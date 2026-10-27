Llega el XX Festival de Libros para Niños y Jóvenes (Festival LIJ)

Bajo el lema "Donde nacen las preguntas", la vigésima edición del Festival de Libros para Niños y Jóvenes (Festival LIJ), organizada por la Cámara Colombiana del Libro e Idartes, se llevará a cabo en Bogotá del 28 al 31 de octubre de 2026. La programación consta de dos grandes fases: por un lado, del 28 al 30 de octubre se desarrollará el Seminario de formación en mediación, edición y promoción de lectura: “Preguntar para comprender el mundo”. Por otro lado, la…

Bajo el lema "Donde nacen las preguntas", la vigésima edición del Festival de Libros para Niños y Jóvenes (Festival LIJ), organizada por la Cámara Colombiana del Libro e Idartes, se llevará a cabo en Bogotá del 28 al 31 de octubre de 2026. La programación consta de dos grandes fases: por un lado, del 28 al 30 de octubre se desarrollará el Seminario de formación en mediación, edición y promoción de lectura: “Preguntar para comprender el mundo”. Por otro lado, la gran jornada comunitaria y familiar, que tendrá lugar el sábado 31 de octubre, cuando el festival descentralice su oferta.

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En la primera parte se desarrollará un encuentro académico con 11 conversaciones que reunirá a 19 expertos nacionales y 15 promotores regionales apoyados por entidades como Asocajas y el Banco de la República. La figura central de esta franja será el escritor e ilustrador brasileño Roger Mello (ganador del Premio Hans Christian Andersen 2014), quien inaugurará el espacio en la Academia Colombiana de la Lengua y participará en actividades de formación que incluyen recorridos por librerías (Babel, Lerner Norte, Espantapájaros) y jornadas sobre comunidades lectoras en la sede de IBRACO.

La descentralización del festival ocurrirá mediante talleres, presentaciones artísticas y experiencias de lectura en el Parque El Brasil, la librería La Verbena y el Bronx Distrito Creativo, articulándose en simultáneo con talleres de creación en más de 20 librerías aliadas y en los 95 Paraderos Paralibros Paraparques de BibloRed, distribuidos por toda la ciudad.

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El testimonio de Adriana Ángel

A propósito de este marco festivo hablamos con la directora de la FILBo, Adriana Ángel, quien también es una de las cabezas de la ejecución de este festival. Ella señala que este tipo de escenarios consolidados en el tiempo demuestra cómo la literatura infantil y juvenil (LIJ) ocupa hoy un lugar protagónico en el panorama editorial y cultural colombiano, siendo uno de los principales motores de crecimiento del sector literario. De acuerdo con la directora, este posicionamiento no es fortuito, sino el resultado de décadas de trabajo constante impulsado por escritoras, editoras, libreras y mediadoras de lectura que han abierto camino para que varias generaciones crezcan cerca de los libros.

Adriana Ángel, directora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Foto: Emilio Barriga

En este ecosistema niños, niñas y jóvenes se han transformado en lectores activos, curiosos y exigentes que acuden masivamente a los eventos culturales, que además buscan a sus autores e ilustradores favoritos y encuentran en las historias una herramienta para interpretar su realidad. También destaca la importancia del libro físico y de los espacios de encuentro, que siguen funcionando como un refugio indispensable para cultivar la imaginación, el asombro y la sensibilidad, frente al exceso del uso de pantallas. En este sentido, Adriana Ángel enfatiza que la formación de lectores debe entenderse como un proceso continuo y un esfuerzo colectivo. El cual comienza desde la primera infancia y se extiende a lo largo de toda la vida.

Para despertar y mantener el interés de las nuevas generaciones, ella sostiene que articular el trabajo del sector público, la empresa privada, la red de bibliotecas públicas, las librerías independientes y las familias es fundamental. A su vez este trabajo debe garantizar la continuidad de políticas públicas, tanto como programas del tipo de “Leer es mi cuento”.

Recalca la importancia de reconocer a los jóvenes no solo como destinatarios de estas estrategias, sino como agentes activos que recomiendan lecturas y crean comunidades en entornos digitales y presenciales. Al conectar la formación especializada con experiencias comunitarias y cercanas, concluye Adriana, espacios como la FILBo y el Festival LIJ garantizan que la lectura sea un vehículo para hacerse preguntas, escuchar otras voces, argumentar y participar plenamente en la conversación cultural.

La directora de la Feria del Libro destaca la importancia de “construir comunidades alrededor de intereses comunes”. De modo que las Bibliotecas Públicas se transforman en actores fundamentales en la promoción de la lectura, ya que son espacios de encuentro, acceso al conocimiento y participación cultural activa, que acompañan procesos de formación, conectan generaciones y contribuyen a que la lectura sea una experiencia compartida, cercana y cotidiana.

En este sentido, continuar formando generaciones de lectores exige una mirada amplia que articule, por ejemplo, a las familias, a los autores con diversos medios, como las bibliotecas, los festivales del libro y las redes sociales. En última instancia “el gran desafío es lograr que estos espacios no sean experiencias aisladas, sino parte de una política y una práctica cultural sostenidas”, puesto que el objetivo es lograr mantener vivo el vínculo con la lectura de manera intergeneracional, puesto que “leer también es encontrarnos con los demás” y el hábito de la lectura no solo debe fomentarse en edades tempranas, sino también se debe apostar por transformarlo en un estilo de vida.

Afiche del XX Fextival de Libros para Niños y Jóvenes. Foto: Archivo particular

Adriana Ángel también reflexiona acerca del lugar que ocupan nuevas plataformas de lectura y escritura como Wattpad y Archive of Our Own (AO3), dado que pueden convertirse en el primer escenario para que los jóvenes descubran la escritura creativa y encuentren sus propios lectores. Como Directora de la FILBo, considera importante reconocer estas nuevas prácticas culturales y propiciar el diálogo entre las comunidades digitales como una manera de enriquecer y revitalizar el ecosistema editorial. Para ella, lo fundamental es comprender dónde y cómo están leyendo las nuevas generaciones, sin perder de vista la calidad y la diversidad literarias, puesto que estas dinámicas digitales permiten que los jóvenes descubran nuevas voces con las cuales sentirse identificados, exploren otros géneros literarios fuera del plan lector y encuentren en la literatura una experiencia significativa a largo plazo, ya sea como escritores o lectores.

Hablando de la programación, el festival se inaugura con una exposición del ilustrador y escritor Roger Mello, quien dictará una conferencia que se titula: “Escuchar las preguntas. Infancia, juventud y literatura en el mundo de los porqué”. El conferencista es un reconocido ilustrador brasileño. Su contribución a la literatura infantil y juvenil ha sido reconocida por el gremio.

En 2014 se convirtió en el primer ilustrador latinoamericano en recibir el Premio Hans Christian Andersen, uno de los reconocimientos internacionales más importantes del área de la Literatura Infantil y Juvenil. A lo largo de su trayectoria, ha recibido otros galardones, entre ellos el premio Espacio-Niños y el Premio Jabuti en 2002. Su obra se distingue por explorar las posibilidades narrativas y visuales de la ilustración, desde lo urbano o la cultura popular y las leyendas. Es además, autor de varias obras de teatro.

En el evento de inauguración se contará también con varias mesas temáticas. En la primera etapa se explorará la pregunta: ¿Qué se preguntan los que hacen los libros?, los asistentes podrán conversar con la autora Valeria Mira, la mediadora Rosa Milena Rovira Londoño y la editora Paula Guerra, alrededor de las preguntas que acompañan el proceso creativo de los libros infantiles y juveniles.

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El testimonio de Rosa Milena Rovira

Rosa Milena Rovira Londoño, trabaja como mediadora en la biblioteca pública Comfachoco, destacada por su vocación de servicio a las poblaciones vulnerables, y está enfocada en fortalecer los procesos lectores en el territorio a través del rescate de la tradición oral, junto con proyectos comunitarios como los Grupos Juveniles Creativos. Tuvimos la oportunidad de entablar un diálogo con ella, para llegar a conocer cómo será su participación en el festival.

Nos contó que en esta charla va a compartir su experiencia desde el panorama de mediadora de lectura desarrollada desde una región como el Chocó. Todo esto sin dejar de lado una conversación con las demás participantes de la mesa, enfocándose en el papel de la edición y lo regional en la formación de lectores. Desde su perspectiva uno de los aspectos más importantes del por qué hacer un festival como este, se basa en la descentralización de la cultura, conectando libreros, editores y mediadores de múltiples regiones; fortaleciendo la red de bibliotecas y promoviendo la lectura como una práctica colectiva de convivencia y diálogo.

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El testimonio de Paula Guerra

Por su parte, Paula Guerra ha trabajado en el sector editorial y en proyectos de promoción de la lectura. Fundó Lazo Libros en 2020, una editorial enfocada en historias colombianas a través de libros informativos, y en 2025, abrió una librería de Lazo especializada en libros de no ficción ilustrados como una invitación a recorrer Colombia y el mundo a través de las historias. Deseando saber la posición y perspectiva de editora, quisimos conocer su visión acerca de aspectos más específicos en torno a la literatura juvenil e infantil.

Su relación con esta empieza desde la universidad descubriendo el primer libro de literatura infantil que la enamoró. Con el tiempo fue entendiendo que los libros transforman la vida de los niños y las niñas, superando las lecturas juveniles e infantiles las de adultos. Enfatizando en la idea de que este tipo de literatura no llega solamente a los niños, sino también a los propios adultos.

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Ella destaca una importancia específica de los libros ilustrados para los objetivos de la LIJ. Teniendo esto en cuenta, en la fundación de lazo libros, se hizo una conexión entre la representación histórica del país, pero a través del formato ilustrado que poco se encuentra en Colombia. Al centrarnos en el propio libro debemos pensar también en su distribución, utilizando las propias redes sociales para la promoción de la literatura.

Para la editora las redes son un camino esencial para generar comunidades lectoras, sin lectores no podría existir este mundo. A pesar de las ferias y todo tipo de eventos donde se otorga la presencialidad, es importante la comunicación en todo momento del año, el uso de las redes como promoción es con el ideal de enamorar a los lectores de los libros, capturar su curiosidad y que con esta den el paso de ir a una librería o adquirir por cualquier medio la lectura.

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El testimonio de Valeria Mira

A estas miradas se suma la de Valeria Mira, quien es lectora, columnista, autora de los libros infantiles como Pajarraco (2022) y Mudanza (2026), que es cofundadora de A Vuelo de Nido, organización sin ánimo de lucro que promueve la correspondencia artística y el arte postal entre niños y niñas del Sur global. Valeria nos comentó cómo su relación con la literatura infantil y juvenil ha sido la más estable en su vida, con lo que casi todos sus recuerdos son leyendo y, posteriormente, escribiendo. Señala como punto de inicio, de esta relación, su infancia, en donde la biblioteca de su colegio fue un refugio ante un entorno escolar rudo.

También mencionó que el hábito de la lectura de continuo estuvo presente en los adultos de su familia; y la colección de libros de Norma que dirigió Silvia Castrillón, le generó mucha satisfacción al leer, mientas que gráficamente estos hacían una progresión en los colores: pasaba de los rojos, a los azules, a los amarillos.

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Cómo invitada en calidad de autora del festival se ha preguntado en estos días qué decir, ante un proceso creativo que surge de sí misma sin que a veces sea algo que controle, sino que es una siembra inconsciente que en un momento crece y comienza a sentir. Nos comenta cómo en el caso de sus dos libros ‘‘Pajarraco’’, publicado en 2022, y ‘‘Mudanza’’, que ya está listo para imprimirse, es una adulta recordando cómo era ser niña, una niña que, considera que tiene lleva consigo todavía.

Para ella, es importante que se haga un Festival como este ante el lugar que ha tomado en nuestras vidas lo digital y lo automático, que han uniformado al mundo desde la producción de textos masivos aplanados y muy parecidos entre sí. Con lo que, el Festival involucra resistir y celebrar la creación humana desde el encuentro de personas que sienten y ven el mundo de una forma muy particular, dando lugar a la diversidad en el pensamiento y en la creación.

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Asimismo, el que sea de literatura infantil y juvenil es relevante en tanto que en los primeros años de la vida se forma el pensamiento y la sensibilidad, dando lugar al misterio, a la fantasía; es decir, a la imaginación. Entonces, considera que la forma en la que vamos a diferenciarnos de las máquinas es conservando esa educación sensible y esa educación estética desde la infancia.

En el marco de este seminario es importante hablar del reconocimiento que se le está dando a la literatura infantil y juvenil, pues desde la perspectiva de la Academia Colombiana de la Lengua, esta representa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la institución, la lengua y las nuevas generaciones de lectores, lectoras y escritores. En este sentido la Academia está reconociendo la literatura infantil y juvenil como Literatura con mayúscula.

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En este ecosistema niños, niñas y jóvenes se han transformado en lectores activos, curiosos y exigentes. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El testimonio de Eduardo Durán

Eduardo Durán, director de la Academia, y participante de este seminario, señala que la promoción del lenguaje y el estímulo en sus distintas formas de expresión constituyen parte fundamental de la labor de la institución, dentro de la cual la literatura ocupa un lugar relevante. Por este motivo, considera que el acercamiento a la lectura debe comenzar desde las primeras etapas de la vida, pues es necesario identificar y acompañar las capacidades que niños y jóvenes desarrollan en su relación con la palabra. “La literatura hay que estimularla desde el comienzo”, afirma Durán, refiriéndose a la importancia de ofrecer espacios que permitan orientar y fortalecer estas habilidades.

Además, cuenta él, que la institución también se proyecta en la apertura de la misma hacia la población juvenil. Según explica su director, la institución busca establecer un vínculo más directo con los jóvenes mediante iniciativas que incluirán talleres, foros de lectura y otras dinámicas de encuentro teniendo en cuenta las posibilidades que nos brinda la tecnología y las redes sociales hoy en día. La invitación es a acercarse, participar y hacer de la literatura un espacio compartido de conversación, imaginación y aprendizaje. Con ello, la Academia plantea la posibilidad de llevar sus actividades a nuevas generaciones y garantizar su

participación en los espacios de reflexión y promoción de la lengua.

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Durán también invita a los jóvenes a visitar la institución, conocer su biblioteca, asistir a las conferencias que allí se realizan como las diferentes actividades. “La Academia está abierta para ustedes” es una oportunidad para animarlos a descubrir este lugar y a convertirlo también en un escenario para sus preguntas, ideas y proyectos. De esta manera, el reconocimiento de la literatura infantil y juvenil se vincula con el propósito de hacer de la Academia un espacio abierto al diálogo y a la participación de quienes comienzan a construir su propia relación con la literatura.

El testimonio de Alejandra Jaramillo Morales

“La escritura de ficción es un derecho humano”, dice la profesora y escritora Alejandra Jaramillo Morales, aquí en su biblioteca, en Bogotá. Foto: Jose Vargas Esguerra

También escuchamos la perspectiva que tiene la escritora Alejandra Jaramillo Morales, profesora de la Universidad Nacional de Colombia y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua, sobre este tema. Ella resalta que la literatura infantil y juvenil ha experimentado una transformación importante al pasar de concebirse como una herramienta de formación a reconocerse como una expresión artística autónoma.

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Al recordar su infancia en los años setenta, Jaramillo señala que en distintos países de Europa y América Latina comenzaba a consolidarse una perspectiva que reconocía a los niños y las niñas como interlocutores válidos dentro del mundo literario y así la circulación de distintas obras permitió diferenciar los libros destinados principalmente a educar de aquellos que exploraban las posibilidades creativas de la literatura.

Esta concepción también atraviesa su experiencia como escritora. Tras publicar sus primeras novelas, Jaramillo descubrió su interés por escribir para adolescentes, una práctica que mantiene al construir historias desde la subjetividad de sus lectores: sus soledades, preguntas y descubrimientos. Para ella, acercarse a estas experiencias permite crear relatos que dialoguen con las inquietudes propias de esa etapa, sin reducir la escritura a una intención pedagógica.

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Sostiene que las distintas edades permanecen conectadas en la experiencia de cada persona, lo que hace posible establecer conversaciones entre generaciones a través de la literatura. Pero este diálogo, requiere atender a las transformaciones del presente. Jaramillo destaca que las redes sociales, los nuevos modos de comunicación y la rapidez con que circula la información configuran el entorno de los jóvenes e influyen en sus formas de relacionarse con el mundo. La literatura infantil y juvenil puede incorporar estas realidades y encontrar nuevas maneras de acercarse a sus lectores sin perder su capacidad de explorar el mundo en el que están inmersos los jóvenes.

En cuanto al lugar que ocupa la literatura infantil en el panorama literario actual, Alejandra Jaramillo afirma que, antes que nada, la “literatura colombiana está absolutamente viva”. Para ella, el cambio de paradigma que tuvo lugar en la primera parte del siglo XXI, que consistió en pensar que la escritura es un oficio que se puede aprender y trabajar, favoreció la proliferación de obras, entre ellas obras de literatura infantil autónomas; que no se enmarcan dentro del contexto de los libros de formación.

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Como resultado, el reconocimiento de la literatura infantil surge como un apoyo a la visión de los niños y niñas como sujetos con los cuales se conversa en un diálogo rico e intergeneracional que se da por medio de novelas, libro-álbum, cuentos, poesía, entre otros formatos que abren todo un terreno creativo fértil para la Literatura misma. Por esta razón, resulta fundamental reconocer y celebrar la literatura infantil y juvenil desde un órgano vital para la cultura como lo es la Academia Colombiana de la Lengua.

En un mundo cada vez más digitalizado, Alejandra Jaramillo resalta la importancia de continuar apostando por el objeto-libro ya que “es una forma de diálogo humano que sigue y que nos va a permitir por siempre dar cuenta del mundo”. La escritora recuerda que, si bien las nuevas generaciones pueden estar más interesadas en las redes sociales, estas a su vez se convierten en un medio para producir nuevas maneras de interacción con lo literario.

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Finalmente, lo digital no puede reemplazar la transversalidad del libro físico como un elemento que atraviesa diferentes etapas vitales (en el colegio y en la universidad) y diversas realidades geográficas (como las comunidades campesinas). Como resultado, Alejandra Jaramillo confía en que las diferentes tecnologías enriquecen los lenguajes de la palabra escrita pero no la desplazan, debido a que “la literatura esté permanentemente construyéndose con la relación entre el pasado y el presente, las transformaciones, lo que se sostiene, lo que se mueve, pues el libro como narración es permanente y permite que las personas se encuentren una forma de autorrepresentarse, de comprenderse y también de dar pasos hacia el futuro porque hay otras salidas, hay otros referentes posibles”.

El testimonio de Carmen Elisa Acosta

Resaltamos también el diálogo sostenido, con Carmen Elisa Acosta, autora y participante del seminario, sobre su relación con los libros pertenecientes a la literatura infantil y juvenil a lo largo de los años. Como profesora de la Universidad Nacional, Carmen afirma que su relación con la literatura infantil se ha dado en tres vías entretejidas: como lectora, como docente y como investigadora, atribuyéndole un carácter simbólico que propone lectores críticos, al tiempo que este género literario permite construir voces autónomas a medida que se cultiva el hábito constante de la lectura.

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No obstante, Acosta aclara que cuando les asigna un carácter simbólico, se refiere a que los libros infantiles y juveniles, al igual que la literatura en general, permite a lectores y lectoras el ingreso a mundos diversos —ya sean poéticos, narrativos o dramáticos— para descubrir en ellos que la realidad no es unívoca, que no se puede expresar como algo preestablecido o con normas inamovibles y predeterminadas, ya que la realidad abarca los conflictos, los deseos y quizá las diversas formas de utopía.

A partir de esta observación es que nace un profundo interés por la comprensión de la historia de la literatura, los horizontes de su pasado y su pertinencia para formular proyectos y políticas del presente, sin desconocer que el pasado de estas obras es un pasado abierto en sus tradiciones, y que debe ser reconocido en todas sus expresiones, formas y matices.

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Carmen enfatiza en que el desarrollo de un festival como este es necesario, porque promueve de esta forma la lectura, porque crea un espacio público en el que comparten tiempo y opiniones quienes participan de los libros, y en particular de la literatura. Es un espacio que atrae y concentra de forma magnética a grupos de activos lectores y lectoras, jóvenes, niños y niñas, pero también a aquellos que escriben, editan, publican, venden, enseñan, estudian, divierten y aman, porque son familiares o amigos.

Además, conduce a los lectores más jóvenes a ver y conversar sobre lo que no está a simple vista, tanto en lo individual como en lo colectivo, y que va más allá de las verdades únicas o de simple información, y quizá invitando a sus miembros a tomar posiciones más activas en la vida social que diariamente los rodea.

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Yolanda Reyes: periodista, escritura y autora de las novelas "El Terror de Sexto B", "Los Agujeros Negros", "Los Años Terribles" y "Pasajera en tránsito". Foto: Óscar Pérez

El testimonio de Yolanda Reyes

Adicionalmente, se une a estas visiones, la de la autora Yolanda Reyes, quién ha escrito libros como "El terror de sexto B", que la hacen una de las voces más relevantes y que han tenido un trabajo de toda la vida en este medio literario, pues como se ve en su hoja de vida —como escritora, periodista y formadora de lectores— la trayectoria de Reyes siempre ha estado de la mano con la literatura infantil y juvenil, encontrando en estos géneros algo profundo, que revela elementos importantes sobre el oficio de escribir y sobre el alma humana misma.

En referentes como Dahl o Sendak, la autora encontró una evolución del género, pero también capas más complejas de profundidad, rigurosidad e innovación. Este enamoramiento y especialización académica con el género le ha permitido convencerse de que existe todo un campo de obras dentro de él, que no se limitan a públicos juveniles o infantiles, sino que pueden ser leídas y releídas a cualquier edad, gracias a su riqueza, e incluso las mismas permiten reflexionar sobre el propio oficio de escribir.

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Yolanda también piensa que el festival y la charla son la oportunidad perfecta para reunir a un público diverso de autores (nacionales e internacionales). Puesto que estos encuentros permiten ver la lectura como “la posibilidad de hablar con muchas conciencias, de ver y conversar sobre lo que no está a la vista, entre lo individual y lo colectivo” que va más allá de la verdad única o de la información, convirtiéndose el festival en un espacio de pensamiento crítico y una invitación a tomar posturas activas en la vida social.

Para finalizar, este artículo es una invitación al Vigésimo Festival de libros para niños y jóvenes, para disfrutar, gozar, pero también para aprender de las diferentes voces que han trabajado este tipo de literatura alrededor del tiempo. También para que resuene la apuesta de la Academia Colombiana de la lengua, de darle su merecido lugar a la Literatura infantil y juvenil como el primer paso de las generaciones para el encuentro con el libro y que por lo mismo esta nunca debe ser relegada a un segundo plano, tantos en los estudios, como en la crítica, como en la creación del universo literario.