Tengo en mis manos el ejemplar de “Orden en la casa” de la poeta colombiana Luz Mary Giraldo, ganadora del XIII Premio Internacional de Poesía “Pilar Fernández Labrador” (2026), en la Diputación de Salamanca, publicado en la serie Lengua y literatura, Nro. 77. Un bello y cuidado ejemplar con la imagen de la cubierta y el dibujo de la poeta que acompaña el anuncio del Premio, dibujos realizados por el pintor español Miguel Elías.

Al igual que la prologuista de esta edición, la filóloga Carmen Ruiz Barrionuevo, opino que al girar el libro alrededor de la “La casa”, adquiere la connotación universal de protección. Al faltar, produce el desgarramiento y la desprotección, pero aquí, en estos versos, al surgir la ironía, la doble vuelta en la mirada nos permite ver ese desbarajuste en la familia, en la sociedad y el país, convirtiendo el libro en un poema que vuelve y dice, se retuerce, se cruzan voces, con sarcasmos a objetos sencillos y a la vida cotidiana. Una de las voces, la mujer que sirve en casa de familia se queja con ironía, reniega a su manera de este cotidiano e interminable atender las órdenes de los patrones ausentes, de la conveniencia para aquellos y de no importarles el marginamiento, la “esclavitud” a esa aparente limpieza y a poner en orden, lo cual brinda la sencilla oportunidad de rebeldía contra la injusticia, el privilegio, la apariencia y la máscara.

Tres voces cruzan estos poemas cortos que, sin elevar la voz, dejan una huella nítida, rebelde, muy actual, muy de sociedades como la nuestra donde la apariencia, el lado ortodoxo, explotador, se manifiesta. Una voz prevalece, la de la empleada, que nos da a conocer esa casa y, poco a poco, da cuenta de los patrones, deletrea sus gustos, atropellos, su impostura en el contexto burgués; la otra voz es “la señora” que surge para dar la “orden”; y otra, omnisciente, que ajusta donde debe hacerlo.

El libro es un continuo volver sobre el tema que denota el título. Pero un poema, “Ni una sola huella”, brinda un tercer sentido que no se menciona en el prólogo y que me parece significativo: la referencia al Palacio de Justicia, a la pregunta de ¿Quién dio la orden y qué se hicieron los cadáveres? Aquí "orden" es la orden militar. El título pasa de la casa limpia al ocultamiento institucional, para dejar “limpio” el espacio de la masacre. El epígrafe de María Mercedes Carranza (“La vida era aún los desastres de la guerra”) pone un tono adicional cuando pensamos en “La vida es aún los desastres de esa guerra” y recordamos esos nefastos días, las víctimas y los varios textos (novelas, teatrales, testimonios) que se han escrito en Colombia sobre este hecho.

Mencionando epígrafes, resuenan dos especialmente, que preceden al poemario, al dar contexto a los poemas más significativos: ese verso de Elvira Hernández (“De hecho no se pasa nunca el “olor a guerra” / A la limpieza de sangre ha seguido la limpieza del terreno”) que recuerda el verso mencionado de Carranza y a la actual tarea de hoy en nuestro país ensangrentado. Este libro “Orden en la casa”, de Luz Mary Giraldo, es una señal de sus lecturas sobre la obra de Elvira Hernández, especialmente de ese largo poema titulado "La seudoaraucana", donde sustituye la memoria visual por la memoria olfativa… no habla de ruinas, ni de monumentos, ni de archivos, habla del olor que es, quizá, la forma más obstinada de memoria. También están ahí las fracturas del país, de los desastres de la dictadura de Chile, la tensión entre lo que se nombra y lo que no puede nombrarse.

El segundo epígrafe puede ser el que proporcione puntos suspensivos para iniciar el poemario de la poeta Luz Mary Giraldo: “No se van a ordenar solas las cosas/digo yo” de Wislawa Szymborska. Destejió la madeja, como lo ha hecho la poeta Giraldo desde siempre, atribuyendo ese hecho de tejer y luego destejer de Penélope a su oficio que menciona hoy de manera precisa en uno de sus últimos poemas “Sobre la palabra oficio”: “Con perplejidad tomo escoba plumero trapeador/y escribo como si fuera muda/tejo y destejo y no soy Penélope/y el hilo se hace ovillo y lana en la oveja….”. Escribir (autora) y la mujer que hace aseo (narradora) se muestran aquí realizando el mismo oficio y, en mi lectura, la escoba se rompe, como se fractura el lapis y queda al desnudo todo para que no haya duda.

Y poemas certeros para mí son : "Ojos que no ven", al leerlo de nuevo tiene una actualidad sorprendente. “El agua de panela con limón para la visita”, un detalle exacto, de nuestro país, puesto para que nos duela. "Ni una sola huella", contundencia ya mencionada. "Orden y aseo" logra algo que el libro no repite: dejar hablar a la señora y que su voz delate su propio dolor. La brevedad y lo escueto de sus versos son una decisión acertada que hace del libro una pieza diferente a sus anteriores.

En poemas como “Estruendo”, precedido por el epígrafe de Antonio María Flórez ("Una pesadilla eran los caminos vacíos, /la noche, los disparos, los gritos, /los muertos presentidos."), la voz sube como un estruendo. "No me vengan a decir…" donde se repite el imperativo en negativo y luego el cierre seco. Este poema, junto a “Ni una sola huella”, tiene un adversario, alguien a quien se le dice "no me vengan a decir" o en el segundo que se pregunta ¿Quién dio la orden?, no son una escena doméstica narrada con la misma temperatura, poseen la fuerza que proporciona contar con un interlocutor que proporciona el tono del sentido del libro.

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Al terminar esta lectura, cae en mis manos una antología personal de Luz Mary Giraldo titulada “No sólo el tiempo se marca en los relojes”, prologada por el poeta ecuatoriano Raúl Vallejo y editada por Ángel Editor en el marco Décimo Octavo Encuentro Internacional de Poetas en Ecuador "Poesía en Paralelo Cero", uno de los festivales literarios más importantes de América Latina y un referente de la poesía en lengua española. Al abrirlo me encuentro con más de 70 poemas entre los cuales seis de ellos eran inéditos, seguidos por una selección que requiere mi lectura cuidadosa y su comentario ahora que varios de estos fueron leídos en distintas ciudades ecuatorianas, días antes en el Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres Poetas de Cereté, uno de los acontecimientos poéticos más importantes de Colombia dedicados a las voces femeninas, ahora que se cumplen 30 años de su realización continua.

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