“Lo que no tiene nombre”, de Piedad Bonnett, llega al Teatro Petra

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El dolor de una madre frente a la pérdida de su hijo llega al teatro a través de Lo que no tiene nombre, la novela homónima de Piedad Bonnett, en una adaptación de Johan Velandia.

La Congregación Teatro presentará la temporada de estreno del 9 al 19 de septiembre, con funciones de miércoles a viernes a las 8:00 p. m. y los sábados a las 6:00 p. m.

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Según la descripción de la obra, la puesta en escena aborda el dolor los vínculos entre la enfermedad mental, el amor y la memoria a través del teatro, música, coreografía, poesía y artes visuales. La pieza teatral incorpora recuerdos, imágenes y paisajes para ayudar a las audiencias a explorar el duelo de una madre desde distintos lenguajes artísticos.

“A través de un lenguaje interdisciplinario que integra teatro, música y poesía, la puesta en escena trasciende la simple adaptación literaria para convertirse en una experiencia sensorial, profundamente humana”, señala la publicación compartida en redes sociales.

El anuncio también comparte un fragmento de la novela de Bonnett: “Yo he vuelto a parirte con el mismo dolor, para que vivas un poco más, para que no desaparezcas de la memoria. Y lo he hecho con palabras”.

La obra será protagonizada por la actriz, profesora y directora Victoria Hernández y el maestro en artes escénicas Cristian Ruiz.

Durante la preventa, del 26 de agosto al 9 de septiembre, las entradas tienen un valor de COP 51.000 y pueden adquirirse a través de Tuboleta.

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También llegará a Manizales

El Festival Internacional de Teatro de Manizales tendrá su edición número 58 del 26 de septiembre al 4 de octubre.

Allí, habrá una función de Lo que no tiene nombre el lunes 28 de septiembre en el Auditorio del Bloque K de la Univesidad Nacional de Colombia en esa ciudad.

Debido a los daños causados por el terremoto, el festival ya no podrá hacerse en Sala Fundadores del Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores, que estará cerrado por tres meses.

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