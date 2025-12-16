Los 250 años de Jane Austen: un recorrido por el universo de adaptaciones de sus obras

Jane Austen solo publicó cuatro novelas a lo largo de su vida.

El 16 de diciembre de 1975 nació Jane Austen, reconocida novelista británica, que revolucionó el género del romance y marcó para siempre el canon literario. Su infancia transcurrió en Steventon, Reino Unido, una región que, de acuerdo con National Geographic, inspiró los paisajes que construyó a lo largo de sus obras.

Durante su vida, Jane Austen publicó cuatro novelas: “Sensatez y sentimientos” (1811), “Orgullo y prejuicio” (1813), “Mansfield Park” (1814) y “Emma” (1815). Sus obras “Persuasión” y “La abadía de Northanger” fueron publicadas de forma póstuma en 1817. Además, se encuentra “Saddinton”, una producción inacabada de la autora.

La escritura de Austen se caracterizó por proponer varios de los recursos de romance que conocemos hoy en día, siendo considerada una de las precursoras de la novela contemporánea.

La creación de figuras femeninas complejas, que rompían con el arquetipo impuesto de la época, fue una constante en la escritura de Austen y nos ha dejado personajes memorables como Elizabeth Bennet y Emma Woodhouse.

Jane Austen murió 18 de julio de 1817 en Winchester, Inglaterra, a los 41 años. Las razones de su muerte aún no han sido esclarecidas, aunque se especula que se trataba de una enfermedad crónica.

El legado de Austen sigue más vivo que nunca a 250 años de su nacimiento y su influencia en la literatura ha adquirido un carácter atemporal, que se extiende a una diversidad de expresiones en nuestra cultura actual.

Una de las principales muestras de ese impacto son las múltiples adaptaciones a las que han sido llevadas sus obras. Hoy, en el aniversario del cumpleaños de la escritora, recordamos algunas de ellas.

Orgullo y prejuicio (2005)

“Orgullo y prejuicio” fue publicado en 1893 como una obra anónima y se ha convertido en un clásico del romance. La historia de amor entre Elizabeth Bennet y el señor Darcy ha cautivado a varias generaciones, convirtiendo a este obra en una de las más adaptadas dentro del repertorio de la autora, con varias producciones que incluyen tanto películas como series.

Esta película de 2005, interpretada por Keira Knightley, quien tuvo una nominación al Óscar por este papel, y Matthew Macfadyen, se ha convertido en una de las versiones más reconocidas a nivel mundial. Tal fue el revuelo de esta adaptación, que en este año varios cines volvieron a estrenar la película en su aniversario número 20. Este filme convirtió a Joe Wright en ganador del premio Bafta a Mejor Dirección.

Orgullo y prejuicio (1995)

Esta serie de la BBC es considerada por algunos como una de las representaciones más fieles que existen de la novela. Protagonizada por Colin Firth y Jennifer Ehle, esta adaptación contó con una temporada y seis episodios. Por la interpretación de su rol, Jennifer Ehle ganó un Bafta y la serie fue galardonada con el Emmy a mejor vestuario.

El diario de Bridget Jones (2001)

“El diario de Bridget Jones” es una adaptación moderna de la historia de “Orgullo y prejuicio” al formato de comedia romántica de los 2000. Se narra la historia de Bridget Jones, una mujer de treinta años que recibe un diario y en él decide escribir sus propósitos de año nuevo, haciendo que poco a poco tome las riendas de su vida.

La película nació de la novela homónima de Helen Fielding, quien ha dicho en varias ocasiones haberse basado en la serie de 1995 para su escritura. Además, Colin Firth también terminó interpretando al protagonista de este filme, siendo una clara referencia a esta inspiración

Sentido y sensibilidad (1995)

El libro “Sentido y sensibilidad” (1811) fue la primera de las obras de Austen en ser publicadas a lo largo de su trayectoria. Esta novela nos cuenta la historia de las hermanas Dashwood: Eleanor y Marianne, quienes son despojadas de su hogar por su hermano, después de la muerte de su padre. En su nuevo hogar, ambas se enfrentarán al amor y a la vida cotidiana desde las características cada una: sentido y sensibilidad.

En 1995, surgió una película que adaptaba esta trama. Protagonizada por Emma Thompson, Kate Winslet, este filme ganó el Óscar a Mejor Guion Adaptado, trabajo que fue realizado por la misma Thompson.

Emma (2020)

“Emma” es una novela de Austen, publicada en 1815. Este libro nos muestra a Emma Woodhouse, una joven acomodada que ejerce de casamentera para los conocidos del pueblo, hasta que ella misma encuentra el amor en su mentor, el Sr. Knightley.

Este relato ha sido adaptado en múltiples ocasiones y una de ellas fue la película de 2020 protagonizada por Annya-Taylor Joy, quien ganó el Globo de Oro por este personaje. Además, la película obtuvo el Óscar a Mejor Vestuario.

Emma (1996)

Sin embargo, “Emma” tuvo una adaptación previa a la pantalla grande. Esta fue interpretada por Gwyneth Paltrow, en el rol protagónico. Su director, Douglas McGrath, quería representar esta historia a partir de un contexto moderno, pero descartó la idea, ya que “Clueless”, la comedia romántica clásica de los 90 que cumplía con ese objetivo, ya estaba en producción.

Clueless (1995)

Cher es una chica popular que vive en Beverly Hills. A pesar de parecer una niña rica y mimada, Cher se preocupa por sus amigos e intenta ayudarlos en su vida amorosa, mientras ella misma busca a su verdadero amor. La protagonista de este filme es la reencarnación de Emma, pero representada en el entorno estadounidense de los noventa.

Sanditon (2019)

“Sanditon” es una novela inconclusa de Jane Austen, que relata la historia de Charlotte Heywood, una joven inglesa que viaje desde su casa, en una zona rural, hasta el balneario de Sanditon.

Esta novela tiene una particularidad y es que presenta al primer y único personaje negro escrito por Austen: la Señorita Lambe, una joven heredera rica de las Indias Occidentales. En 2019, Andrew Davis retoma esta narración y la convierte en una serie de tres temporadas, protagonizada por Rose Williams, Theo James y Ben Lloyd-Hughes.

Persuasión (2022)

“Persuasión” (1817) es la última novela que Austen escribió durante su vida y trata sobre Anne Elliot, una joven que, por influencia de su familia, dejó ir a su verdadero amor. Sin embargo, el destino hace que se reencuentren y que se enfrenten al dilema que surge entre el amor y el interés.

Esta novela se convirtió en una producción de Netflix en 2022. Protagonizada por Dakota Johnson, esta es una versión cómica, que en ocasiones rompe con la cuarta pared, pero que sigue manteniendo varios rasgos de la época.