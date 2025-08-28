Los artistas locales protagonizarán la ruta alternativa de la Bienal de Arte BOG25

Los beneficiarios del Programa Distrital de Estímulos se unirán a los más de 200 artistas nacionales e internacionales que poblarán la Bienal de Arte y Ciudad BOG25 con sus obras. Foto: Juan Pablo Daza

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá está cada vez más cerca de la primera Bienal de Arte y Ciudad BOG25, que se realizará del 20 de septiembre al 9 de noviembre de este año. Más de 200 artistas de 12 países expondrán sus obras en las calles y recintos emblemáticos de la capital y convertirán a la ciudad en una inmensa galería.

Durante las semanas del evento, se podrán apreciar las obras de importantes artistas nacionales e internacionales. Este año, Ciudad de México será la invitada de honor, por lo que varios representantes de este país centroamericano vendrán a Bogotá a mostrar sus obras, al igual que a participar en otras de las actividades que se llevarán a cabo en el marco de la BOG25.

Sin embargo, también destacan varias propuestas de artistas locales que han venido trabajando de la mano con la Alcaldía Mayor de Bogotá y su Programa Distrital de Estímulos (PDE). Algunos de ellos harán parte de la Bienal. Cinco beneficiarios protagonizarán la ruta alternativa de la Bienal con proyectos que van desde la reflexión sobre la naturaleza hasta la crítica a los discursos de bienestar contemporáneo.

“El objetivo de esta Bienal es invitar a la ciudadanía a vivir sus espacios públicos de manera poética y crítica. La BOG25 será un laboratorio creativo alimentado por artistas nacionales e internacionales, ganadores de programas distritales, y la sumatoria de acciones de una ciudad que no solo le dice sí al arte en todas sus expresiones y formas, sino a apropiarse de las ideas de felicidad, diversidad e identidad bogotana.”, señaló Santiago Trujillo Escobar, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

Estos son los beneficiarios del PDE que participarán en la Bienal de Arte y Ciudad BOG25.

Anidar la ciudad, de Ana Nuñez, ganadora de la Beca de Programación en Artes Plásticas y Visuales Red Galería Santa Fe 2025

Anidar la ciudad imagina la urbe como un ecosistema compartido, en el que múltiples formas de vida coexisten y transforman el territorio. La instalación propone estructuras que habilitan espacios para aves en la fachada de la Galería Santa Fe, resignificando la relación con lo urbano y con la producción artística.

Intervenciones a Ciudad, de la agrupación Escuela Abierta, ganador de la Beca de Programación Continua

Intervenciones a Ciudad es un proyecto enfocado en acciones artísticas que se realizan directamente en el espacio urbano, como una manera de activar reflexiones sobre cómo vivimos y habitamos la ciudad. Estas intervenciones transforman temporalmente lugares comunes para invitar a los ciudadanos a ver su entorno desde otras perspectivas, cuestionando las rutinas, los símbolos y los significados que damos por hechos en lo cotidiano, proponiendo una ciudad más consciente, crítica y participativa.

Los fines de los mundos, de la agrupación La Vulcanizadora, ganadora de la Beca de Programación Continua

En sintonía con el marco curatorial de BOG25, este proyecto critica las narrativas convencionales de bienestar y progreso que tienden a reducir la felicidad a fórmulas preestablecidas y consumibles. En particular, el proyecto dialoga con el eje La Promesa, abordando la ciudad como un espacio de acogida lleno de tensiones, deseos y contradicciones, y con el eje Optimismo Tóxico, confrontando las narrativas del automejoramiento individualista con experiencias comunitarias y solidarias.

Programación en artes plásticas y visuales en el Museo del Viernes Negro, de la agrupación Curadurías del Viernes Negro, ganador de la Beca de Programación Continua

La Bienal invita a reflexionar críticamente sobre la noción de bienestar en contextos urbanos, abordando sus tensiones estructurales desde seis ejes curatoriales. En particular, el Museo del Viernes Negro se vincula con los ejes ‘Goce y Ocio y Ritual y Naturaleza: el primero explora el juego, el carnaval y la acción colectiva como formas de resistencia ante la productividad impuesta, mientras que el segundo examina los estados alterados, las espiritualidades vivas y los procesos de sanación que emergen en las periferias.

Arquitectura Emocional: Cobijos & Moradas, de la artista Angélica Teuta, en el marco del XIII Premio Luis Caballero

Esta propuesta multidisciplinar y multimedial invita a habitar un universo onírico en constante transformación, compuesto por cuatro mundos de sonidos y materialidades distintas que se despliegan en forma de espiral. En este recorrido simbólico, los visitantes se adentran en espacios que reflexionan sobre nuestra conexión profunda con cada ser, planta, animal y refugio que habitamos. La muestra establece un diálogo entre cosmología y cosmogonía, despertando los sentidos y la espiritualidad. A través de las categorías de cobijo y morada, la exposición acerca a los participantes a arquitecturas íntimas, efímeras y orgánicas, que evocan lo uterino, lo terrenal y la metamorfosis constante, invitándonos a reconectar con la naturaleza y nuestras raíces emocionales.

Además de las muestras de sus obras artísticas, cada uno de estos artistas participará en otros eventos, talleres y activaciones durante las semanas de la BOG25. La programación completa la podrá consultar en la página oficial de la Bienal www.bienalbogota.com para que no se pierda de ninguna de las actividades que se realizarán durante estos meses en donde el arte y la cultura serán los protagonistas.