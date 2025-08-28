Gabriel Diago es también fundador de Golden Circle Schools. Foto: Cortesía

¿En qué consiste su rol de director de Aprendizaje Basado en Proyectos?

Creemos que la educación hoy en día debe tener o cumplir una meta más ambiciosa que la que llevaba en el pasado. La educación no solo debe ser para la realización de un examen, sino que ese conocimiento que les estamos entregando a los niños se puede traducir en producir o crear algo. Eso puede ser desde una idea de negocio hasta un “escape room” y para eso tienen que seguir ciertos procesos. La educación debe ser un poquito más ambiciosa y producir algo que venga desde las pasiones de los niños.

¿Cómo llegó a este método de enseñanza y cómo la trajo a Colombia?

En 2013 entré el Gimnasio Los Caobos y encontré un programa en la Universidad de Harvard llamado “Learning Environments for Tomorrow”, en el que la mitad eran arquitectos y la otra mitad educadores. Ahí mostraban las tendencias que se estaban dando en educación en el mundo. Uno de los estudios resaltaba que un estudiante que aprende por proyectos no solo aprende más a fondo, sino que se acuerda más del contenido durante su vida, a diferencia de aprender algo solo para un examen. Vi que esto se estaba haciendo en otros países y creí que a los colombianos nos serviría. Que podíamos implementarlo. Conocí al fundador del curso y lo traje a Colombia para que nos diera unas charlas. Así empezó la transformación desde mi lugar de trabajo.

¿Por qué se interesó en la educación?

Soy ingeniero industrial de carrera y siempre me interesó el emprendimiento. Quise crear una empresa que apoyara a Colombia y así aportar mi granito de arena. Cuando entré al Gimnasio Los Caobos me di cuenta de que desde la educación podía hacer ese cambio de una manera más significativa enseñándoles a los niños que eran protagonistas de su vida, que tenían la posibilidad de seguir sus pasiones y que, además, a través de ellas podían estructurar un proyecto. Estoy convencido de que de esa forma se puede generar un cambio y liderar proyectos en el futuro.

¿Qué lección que haya aprendido durante su carrera le habría gustado aprender durante sus años escolares?

El simple hecho de tener buenas habilidades matemáticas o mejor memoria podía hacer a un estudiante exitoso dentro del sistema. Lo que he aprendido es que los proyectos requieren mucho más: colaboración, buen liderazgo, resiliencia y buena comunicación. A veces, a uno no le enseñan eso que en Colombia llamamos “Berraquera”. Es decir, no importa si no sale bien la primera vez, hay que seguir intentando e insistiendo en el propósito, pero cambiando a veces la forma. Eso es lo que cuesta memorizar: requiere de otras habilidades. Eso es lo que he aprendido en mi vida: que los proyectos son a largo plazo y no son simplemente una meta.

¿Cómo se transformó su visión del liderazgo y la resiliencia durante estos años?

Ha tenido mucho que ver con dejar ir el ego. A veces, al salir de la universidad, uno cree que se las sabe todas o que puede hacer todo solo y hay que entender que somos una comunidad y que debemos hacer lo posible para mejorar nuestro entorno. Si uno le deja a las personas una misión o un objetivo claro y confía en ellos para que lo hagan y les da las herramientas para hacerlo, de ahí salen los mejores proyectos dentro del colegio, las lecciones que mejor ayudan a los niños, porque nacen de la pasión de cada individuo.

¿Qué es lo que más lo ha sorprendido de trabajar con las nuevas generaciones?

Las nuevas generaciones, vistas un poco desde el colegio, pero también desde la universidad, nacen en un mundo en donde el conocimiento dejó de ser una ventaja competitiva porque se tiene a la mano siempre y en todo momento y empieza a ser un commodity que todo el mundo lo tiene. Estas nuevas generaciones saben eso y saben que pueden responder cualquier pregunta a la mano. Eso es algo que tenemos que entender los educadores y saber que yano es suficiente, por eso nuestra meta debe ser más grande. No digo que no sea importante hacer exámenes o aprender matemáticas, pero no basta con eso. Hay que ir más allá, nuestro objetivo debe ser que los estudiantes se conviertan en personas que pueden usar ese conocimiento para construir sus sueños y que puedan utilizar su individualidad para crear algo que le genere valor al mundo. Las nuevas generaciones son aprendices de por vida. Ya no basta con hacer una carrera y punto, sino que tienen que estar aprendiendo de finanzas en el momento que lo necesitan, o de mercadeo o cómo escribir un guión, si eso es lo que necesitan, de cómo después filmar esa película, de cómo crear prototipos en 3D. Todo eso los hace estar constantemente aprendiendo diferentes microcredenciales o microhabilidades que los van a ir ayudando en su proyecto de vida.

¿Qué ha sido lo más retador de traer esta forma de educación a Colombia?

Empezamos hace 13 años y es fácil que los niños se adapten, les gusta este tipo de educación, porque ya no es simplemente ellos siendo pasivos en su proceso educativo, sino que ellos se vuelven activos, se vuelven protagonistas. Lo difícil es convencer a la comunidad de padres de familia de que de pronto sus hijos pueden tener una experiencia educativa distinta a la que ellos tuvieron y ser exitosos y no solo eso, sino que lo van a necesitar para el mundo que les espera, que es muy distinto al que nos recibió a nosotros. Con los profesores, hay que convencerlos de que está bien no saber todo, no ser el líder máximo del aula, sino que pueden pasar a un lado a ser coaches en donde apoyan a los estudiantes de una manera distinta a lo que estaban acostumbrados. El cambio de mentalidad es siempre lo más difícil.