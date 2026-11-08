Los cambios en el manual del ICANH que habilitan a abogados para dirigir investigación

A través de la Resolución 1589 del 2 de octubre, el ICANH hizo cambios en los requisitos de formación para ocho cargos de alto nivel: los asesores de la Dirección General y de los centros regionales (Caribe, Pacífico y Amazonía/Orinoquía),…

La Subdirección de Investigación y Producción Científica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) tiene al frente a un abogado. Se trata de José Hernán Muriel, cuya llegada se produjo en medio de una modificación del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales del instituto.

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A través de la Resolución 1589 del 2 de octubre, el ICANH hizo cambios en los requisitos de formación para ocho cargos de alto nivel: los asesores de la Dirección General y de los centros regionales (Caribe, Pacífico y Amazonía/Orinoquía), el jefe de la Oficina Asesora de Planeación y los tres subdirectores técnicos. Hasta entonces, estos cargos estaban destinados a profesionales de disciplinas como antropología, historia, sociología o comunicación, pero ahora también pueden aspirar abogados y, en seis de los ocho casos, administradores y economistas.

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Para justificar la decisión, el Instituto argumentó que estos puestos implican tomar decisiones estratégicas, manejar recursos públicos y firmar actos administrativos, por lo que requieren competencias jurídicas, de gestión y de viabilidad financiera.

Según la descripción publicada en la página del ICANH, la dependencia de la Subdirección de Investigación y Producción Científica es la "responsable de dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación en áreas como antropología, arqueología e historia de acuerdo con la política de investigación".

La resolución, sin embargo, señala que "aunque las disciplinas de Antropología, Arqueología e Historia conforman el núcleo sustantivo del ICANH, el Subdirector Técnico no solo investiga, sino que dirige, administra, protege jurídicamente y busca la sostenibilidad económica de la producción científica y del patrimonio cultural de la Nación".

Desde la llegada del Gobierno de Abelardo de la Espriella, varios nombramientos en instituciones adscritas al Ministerio de Cultura han sido cuestionados por la falta de experiencia de sus directivos en las funciones que deben desempeñar. De hecho, a la dirección del mismo ICANH llegó Camilo Noguera Pardo, también abogado, cuyo nombramiento ha sido criticado por el gremio de antropólogos e historiadores. "En Colombia existen miles de profesionales graduados en antropología, historia y arqueología. Sin embargo, el actual gobierno entregó la dirección del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) a un abogado ultraconservador, cercano a Alejandro Ordóñez y al partido del presidente, sin poseer ninguna formación en estas disciplinas ni experiencia en la misión de esta entidad", escribieron en la convocatoria a un plantón realizado el pasado viernes.

Este domingo, el historiador Orlando Deavila Pertuz también se pronunció sobre el tema. A través de su cuenta de X, escribió que "a nadie se le ocurriría designar a una persona sin formación en Derecho en la dirección de una de las altas cortes del país. Entonces, ¿por qué en Colombia naturalizamos designar a una persona sin formación en ciencias sociales o humanidades en cargos directivos en el ICANH?".

A nadie se le ocurriría designar a una persona sin formación en Derecho en la dirección de una de las altas cortes del país. Entonces, ¿por qué en Colombia naturalizamos designar a una persona sin formación en ciencias sociales o humanidades en cargos directivos en el ICANH? pic.twitter.com/kI6HpNIavg — Orlando Deavila Pertuz (@OrlandoDeavilaP) November 8, 2026

Estas críticas se sumaron a las que despertó, por ejemplo, el nombramiento de Julia Daza como directora de la Biblioteca Nacional, pues su hoja de vida no registra experiencia en el sector, así como a los cuestionamientos por la designación de Paola Holguín como ministra de Cultura.

Las decisiones han sido interpretadas por distintos sectores como una señal de debilitamiento de la política cultural del país.

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