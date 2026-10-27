“Los diarios de la boticaria”: la reimaginación de una dinastía Tang (Reseña)

Entre los años 618 y 907, una de las más grandes dinastías gobernó China. La dinastía Tang fue cosmopolita, rica, poética y abierta a los comerciantes de la Ruta de la Seda. Los emperadores de esta dinastía se sucedieron entre una y otra concubina imperial. Lejos de ser esclavas, formaban parte de una burocracia rígidamente estructurada con salarios y rangos oficiales. La emperatriz era la esposa principal y líder absoluta del palacio interior, pero también existían cuatro concubinas de primer rango y decenas de mujeres clasificadas en…

Entre los años 618 y 907, una de las más grandes dinastías gobernó China. La dinastía Tang fue cosmopolita, rica, poética y abierta a los comerciantes de la Ruta de la Seda. Los emperadores de esta dinastía se sucedieron entre una y otra concubina imperial. Lejos de ser esclavas, formaban parte de una burocracia rígidamente estructurada con salarios y rangos oficiales. La emperatriz era la esposa principal y líder absoluta del palacio interior, pero también existían cuatro concubinas de primer rango y decenas de mujeres clasificadas en categorías inferiores, cuyos títulos determinaban su vestimenta, sirvientes y asignación económica.

Las concubinas daban a luz y sus hijos deseaban la inmortalidad, como si su poder no les fuera suficiente. La dinastía Tang se obsesionó con no morir. Tomaban píldoras de inmortalidad preparadas por alquimistas taoístas, hechas con cinabrio, mercurio y plomo. Hacia 819, el emperador Xianzong estaba tan obsesionado con su propia mortalidad que consumía grandes cantidades de esos elixires, que lo volvieron irritable y errático, hasta que uno de sus eunucos lo asesinó en 820, y Wuzong murió en 846 envenenado con un elixir de la inmortalidad. Las fuentes cuentan al menos seis emperadores Tang muertos por esas píldoras, y el desastre fue tal que hacia el final de la dinastía la alquimia de pociones perdió prestigio por sus riesgos evidentes. Irónicamente, los hombres más poderosos de su tiempo se mataron tratando de vivir para siempre.

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Lo curioso es que, simultáneamente, el conocimiento médico en aquella época era enorme. En 659, un funcionario llamado Su Jing encabezó un grupo de veinticuatro médicos imperiales que presentaron al trono una farmacopea revisada, un compendio de las plantas y sustancias de todo el territorio. La ciencia y la superstición dormían bajo el mismo techo y, a veces, en la misma cama del emperador.

Paracelso describió este aparente oxímoron. Todo es veneno y, al mismo tiempo, nada existe sin veneno. La frontera entre curar y matar no está en la sustancia, sino en su cantidad y en quién la conoce. Aquel saber, cuando estuvo en manos de mujeres, despertó sospechas. Las curanderas, herbolarias y parteras sabían aliviar un parto, cortar una fiebre, provocar un aborto o preparar un sueño profundo. Que eso fuera un don o un pacto con el diablo dependía de la perspectiva desde la cual se lo mirase. El conocimiento es poder y, por lo tanto, peligro. Entonces, la mujer que sabe de plantas sabe también de venenos, por lo que hay que vigilarla.

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Una de aquellas mujeres fue Maomao. Nació de una cortesana y un hombre que no supo de su existencia hasta muchos años después. Creció en una casa de placer y sus figuras maternas apenas superan su edad. Quienes se la cruzaron por la calle pueden pensar que las cicatrices que surcan su brazo izquierdo eran la imagen de una vida que no fue deseada o de algún abuso que se asomó por la noche; pero no ha sido así, de hecho, sus heridas se las ha infligido ella misma por pura curiosidad. Su brazo izquierdo es el reflejo de la pasión que siente por los venenos, esos mismos que también, bajo las condiciones adecuadas, pueden curar y, en esa medida, hicieron de Maomao una de las mejores boticarias.

La boticaria con cicatrices en el brazo vivía en el barrio rojo cuando la secuestraron y la vendieron como sirvienta al Palacio Imperial. Ahora, vive entre concubinas que se envidian unas a otras, entre misterios palaciegos, entre supuestas inmortalidades que ella también busca emular, entre príncipes que se hacen pasar por eunucos y, sobre todo, en medio de una sociedad demasiado ocupada en sus conspiraciones y prejuicios como para ver las verdaderas causas detrás sus problemas.

“Los Diarios de la Boticaria” es una serie de anime que reimagina lo que habría sido la sociedad de la dinastía Tang si una mujer se hubiera desprendido de las ataduras culturales de su época para abrir los ojos de los incautos. Así, cada viernes hasta el 18 de diciembre de este año, la boticaria de las cicatrices en el brazo tendrá una nueva oportunidad para demostrar que detrás de cada castigo divino, hay una explicación y una cura posible. Además, también podrá seguir buscando, sin saberlo, el veneno más grande de todos. Aquel que no se prueba en un brazo, sino en el corazón.

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