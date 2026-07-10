Los Grammy y la IFPI crean etiquetas para saber si una canción fue hecha con IA

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Las principales organizaciones internacionales de la industria musical han creado un sistema de etiquetado para identificar qué participación ha tenido la inteligencia artificial (IA) en creaciones sonoras, con el objetivo de ofrecer mayor transparencia a los usuarios y establecer un sistema unificado.

Una medida impulsada por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), The Grammys, el sindicato SAG-AFTRA (que representa a aproximadamente 160,000 actores, locutores, periodistas de radio y televisión, bailarines, cantantes, y otros profesionales del entretenimiento en EE.UU.), la Recording Industry Association of America (RIAA), la American Association of Independent Music (A2IM), Worldwide Independent Network (WIN), IMPALA y Human Artistry Campaign.

La iniciativa, anunciada este viernes en un comunicado conjunto de las organizaciones participantes, diferencia entre dos categorías ‘Generada por IA’ y ‘Asistida por IA’.

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Una grabación llevará la etiqueta ‘Generada por IA’ cuando la inteligencia artificial haya creado la totalidad o la mayor parte de sus elementos creativos, como la voz principal, una interpretación instrumental relevante o la composición completa a partir de instrucciones (prompts).

Mientras que la etiqueta ‘Asistida por IA’ se aplicará a aquellas grabaciones creadas fundamentalmente por personas, en las que la inteligencia artificial se haya utilizado únicamente para determinados elementos expresivos. Y la voz principal y los instrumentos protagonistas están a cargo de seres humanos.

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“Estas etiquetas se aplican al uso de IA generativa en las grabaciones sonoras y estarán disponibles para su uso próximamente. Por el momento, el sistema no cubre el uso de IA generativa en letras, composiciones, videoclips ni portadas”, añade la nota.

El sistema está concebido para que sea usado por las plataformas de streaming de música, distribuidores y otros actores. Las etiquetas utilizan iconos visuales para ofrecer a los fans una indicación rápida, respaldada por metadatos y sistemas de entrega asociados.

“Los fans quieren saber si se ha utilizado IA generativa en la música que escuchan y de qué manera. Dada la importancia que tienen la creatividad humana y la autenticidad para los amantes de la música de todo el mundo, estas etiquetas proporcionarán un enfoque de transparencia fácil de entender y escalable. Reconocemos las múltiples formas en que se está utilizando la IA de manera creativa, por lo que esperamos ofrecer a los aficionados información adicional a medida que crezca la adopción del etiquetado de IA generativa y la tecnología evolucione”, sostiene en el comunicado Vikki Oakley, consejera delegada (CEO) de IFPI, y Mitch Glazier, presidente y CEO de RIAA.

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Las organizaciones se comprometen a trabajar con los servicios de música digital, distribuidores, agregadores y organismos de estandarización para su implementación en toda la industria.

En abril, el servicio de streaming musical Deezer informó de que las pistas generadas por IA representaban el 44 % de toda la música nueva entregada a su plataforma, mientras que Apple Music calcula que más de un tercio de las pistas cargadas en su servicio son “cien por cien IA”, señala el comunicado remitido por las asociaciones.

Cada vez más artistas exploran “formas de utilizar la IA para apoyar y potenciar su creatividad”, señala la nota. Por eso, estas nuevas etiquetas ayudarán a los oyentes “a distinguir entre grabaciones totalmente generadas por IA y aquellas en las que artistas humanos han utilizado la IA de forma limitada”.

Las organizaciones promotoras subrayaron que el nuevo sistema no pretende cuestionar el empleo creativo de la IA, sino distinguir entre las obras completamente generadas por algoritmos y aquellas en las que la herramienta sirve de apoyo al trabajo artístico humano.

“La transparencia es esencial, pero es solo el comienzo. Los fans merecen saber cuándo la música que escuchan es generada por IA o asistida por IA, y los intérpretes merecen un mercado que reconozca, valore y proteja la creatividad humana. Este marco es un paso importante para brindar información clara a los oyentes. SAG-AFTRA sigue reforzando el principio de que la IA no debe utilizarse para reemplazar, imitar o explotar a los artistas sin su consentimiento y sin una compensación justa”, afirmó Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo nacional y negociador principal de SAG-AFTRA.